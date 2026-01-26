Khi chiến thắng buộc MU phải nghĩ lại về Carrick

Hai chiến thắng liên tiếp trước Man City và Arsenal không chỉ mang lại 6 điểm, mà còn buộc Manchester United phải nhìn Michael Carrick bằng một con mắt khác.

Manchester United vừa thắng Arsenal ngay tại Emirates, điều họ không làm được suốt tám năm. Đó không phải một chiến thắng ăn may, càng không phải khoảnh khắc bột phát. Nó đến sau màn hạ Man City, cũng theo cách thuyết phục.

Hai trận, hai đối thủ mạnh nhất giải, sáu điểm trọn vẹn. Trong bối cảnh ấy, cái tên Michael Carrick bỗng nhiên bước ra khỏi vùng “tạm quyền” để đứng ở trung tâm mọi cuộc tranh luận.

Carrick không làm điều phi thường, ông chỉ làm điều đúng

Cách đây hơn một tháng, Carrick gần như không xuất hiện trong bất kỳ danh sách ứng viên nào cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Người ta nói về Oliver Glasner, về những phương án ngoại quốc, về một cú đánh lớn khác từ ban lãnh đạo.

Carrick được xem là giải pháp ngắn hạn, là người giữ chỗ. Nhưng bóng đá có một quy luật rất khó chịu: kết quả luôn đi trước lập luận.

Sự thay đổi lớn nhất dưới thời Carrick không nằm ở những bài diễn thuyết hay khẩu hiệu mới. Nó đến từ những quyết định cơ bản nhưng dứt khoát.

Manchester United quay lại hàng thủ bốn người, từ bỏ sơ đồ 3-4-3 vốn khiến đội bóng mất cân bằng suốt thời gian dài. Kobbie Mainoo được trao lại vai trò trung tâm, Bruno Fernandes được đẩy cao hơn, gần khung thành đối phương hơn. Những điều tưởng như hiển nhiên ấy, dưới thời Ruben Amorim, lại trở thành xa xỉ.

Carrick không cố tạo dấu ấn chiến thuật phức tạp. Ông đơn giản hóa mọi thứ. Manchester United chơi gọn hơn, rõ vai trò hơn, và quan trọng nhất là bớt hoang mang.

Đội bóng này không còn dáng vẻ của một tập thể luôn chờ sai lầm xảy ra. Họ biết mình cần đứng ở đâu, cần làm gì trong từng khoảnh khắc của trận đấu.

Sự táo bạo của Carrick thể hiện rõ nhất ở cách dùng người.

Sự táo bạo của Carrick thể hiện rõ nhất ở cách dùng người. Patrick Dorgu được chọn đá chính bên cánh trái thay vì Matheus Cunha, một quyết định khiến nhiều người nghi ngờ trước giờ bóng lăn. Kết quả là Dorgu ghi bàn trong cả hai trận.

Còn Cunha, từ ghế dự bị, lại trở thành người định đoạt số phận trận đấu tại Emirates bằng một cú sút mang tính biểu tượng. Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp. Nó là minh chứng cho một tập thể được kích hoạt đúng cách.

Carrick hiểu phòng thay đồ này. Ông từng ở đó. Ông biết cảm giác khoác áo Manchester United nặng nề đến mức nào. Và ông nói điều đó với cầu thủ, không vòng vo.

“Mọi người đều chống lại chúng ta”, Cunha kể lại. Thông điệp ấy không mới, nhưng trong bối cảnh hiện tại, nó đánh trúng tâm lý của một đội bóng đã quá quen với hoài nghi.

Thành công sớm và bài học Solskjaer vẫn còn đó

Sự thận trọng vẫn là điều cần thiết. Manchester United từng trải qua kịch bản rất giống thế này.

Mùa 2018/19, Ole Gunnar Solskjaer đến với vai trò tạm quyền, thắng như chẻ tre, tạo ra làn sóng cảm xúc khổng lồ, rồi được trao chiếc ghế chính thức. Những tháng ngày đầu rực rỡ ấy cuối cùng không đủ để che đi những vấn đề căn bản của CLB.

Carrick hiểu điều đó hơn ai hết. Ông không trả lời câu hỏi về việc có muốn làm HLV trưởng dài hạn hay không. Ông không hứa hẹn tương lai, không nói về tham vọng cá nhân.

“Tôi ở đây để làm việc”, là câu trả lời duy nhất. Nghe có vẻ khuôn mẫu, nhưng trong bối cảnh Old Trafford ngập tràn kỳ vọng và cả cạm bẫy, sự lặng lẽ ấy lại mang ý nghĩa tích cực.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Carrick và những người tiền nhiệm tạm quyền nằm ở thái độ.

Ông không cưỡi lên chiến thắng để thổi phồng bản thân. Ông nói về sự khiêm tốn, về cách những kết quả này được tạo ra, và cảnh báo việc nhìn quá xa có thể "cắn ngược" lại đội bóng.

Đó không phải lời nói cho đẹp. Nó phản ánh một tư duy từng trải, hiểu rằng Manchester United không thiếu những cú hưng phấn ngắn hạn, mà thiếu sự ổn định dài hơi.

Hai chiến thắng trước Man City và Arsenal chưa thể trả lời câu hỏi Carrick có phải người phù hợp cho tương lai hay không. Nhưng chúng buộc ban lãnh đạo phải dừng lại và suy nghĩ.

Bởi nếu một HLV tạm quyền có thể ngay lập tức sửa những vấn đề hiển nhiên, khơi dậy tinh thần và mang lại kết quả trước những đối thủ mạnh nhất, thì ít nhất ông xứng đáng được xem xét nghiêm túc.

Ba tuần trước, Carrick còn đang nghỉ mát cùng Wayne Rooney. Hôm nay, tên ông được hát vang trên khán đài sân khách, và được nhắc đến trong các phòng họp. Bóng đá đôi khi thay đổi rất nhanh. Và tại Old Trafford, câu hỏi về Michael Carrick, tưởng như không cần đặt ra, giờ đây đã không còn bị né tránh.

