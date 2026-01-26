'Tội đồ' của Arsenal

Người hâm mộ Arsenal tức giận sau sai lầm nghiêm trọng của tân binh Martin Zubimendi trong trận thua 2-3 trước MU tại vòng 23 Premier League rạng sáng 26/1.

Zubimendi mắc sai lầm trước MU.

Giữa hiệp một trên sân Emirates, Zubimendi cùng William Saliba phối hợp chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà dù đang bị Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes gây áp lực. Trong nỗ lực chuyền ngược về cho thủ môn David Raya, Zubimendi lại thực hiện đường chuyền quá nhẹ và thiếu quan sát, vô tình đặt Mbeumo vào tư thế đối mặt khung thành.

Cầu thủ MU không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng vượt qua Raya rồi dứt điểm tung lưới Arsenal, gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Sai lầm tai hại này ngay lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều CĐV Arsenal chỉ trích gay gắt Zubimendi, cho rằng anh thi đấu quá chủ quan và liên tục lặp lại những lỗi không đáng có.

Một tài khoản bình luận: "Đó là sai lầm không thể chấp nhận được của Saliba và Zubimendi, quá thiếu tỉnh táo". Người khác bức xúc: "Zubimendi mắc lỗi kiểu này bao nhiêu lần rồi? Thật khó chịu". Thậm chí có ý kiến cho rằng tiền vệ này "đã làm điều tương tự hàng chục lần từ đầu mùa".

Zubimendi liên tiếp mắc sai lầm.

Thực tế, đây không phải lần đầu Zubimendi bị chỉ trích vì những pha xử lý mạo hiểm. Trước đó, anh từng mất bóng dẫn đến bàn thua trước Tottenham, khi để Richarlison ghi siêu phẩm từ khoảng cách gần 40 mét.

Ngoài ra, một số tình huống phạm lỗi không cần thiết của Zubimendi cũng khiến Arsenal phải trả giá bằng các bàn thua từ đá phạt trước Liverpool và Sunderland. Anh thậm chí suýt tặng cho Bayern Munich bàn thắng khi bóng bật trúng người và rơi vào vị trí thuận lợi cho Harry Kane.

Với các CĐV Arsenal, sai lầm của Zubimendi trở thành điểm nhấn đáng quên trong trận thua MU, tiếp tục làm dấy lên những nghi ngờ về sự ổn định và bản lĩnh của anh ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

