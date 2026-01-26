Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cunha nguy cơ bị treo giò

  Thứ hai, 26/1/2026 06:04 (GMT+7)
Matheus Cunha khả năng đối mặt với án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) sau màn ăn mừng gây tranh cãi khi MU đánh bại Arsenal 3-2 tại Emirates rạng sáng 26/1.

Cunha có ngôn từ không phù hợp trước ống kính truyền hình.

Tiền đạo người Brazil là tác giả bàn thắng quyết định ở phút 87, nhưng khoảnh khắc anh hướng về camera sát đường biên và hét lớn với ngôn từ thô tục nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chức điều hành giải đấu.

Trên sóng Sky Sports, người hâm mộ có thể thấy Cunha thốt ra lời lẽ không chuẩn mực. Thậm chí MC truyền hình phải xin lỗi khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu.

Theo quy định của FA, cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu hoặc truy cứu kỷ luật nếu sử dụng "ngôn ngữ xúc phạm, lăng mạ hoặc mang tính sỉ nhục". Năm 2011, Wayne Rooney từng bị treo giò 2 trận vì hét vào ống kính máy quay.

Cá nhân Cunha vào sân từ ghế dự bị và tiếp tục để lại dấu ấn, chỉ 8 ngày sau khi kiến tạo cho Patrick Dorgu ghi bàn quyết định ở trận derby Manchester. HLV Michael Carrick dành những lời khen cho thái độ và sự chuyên nghiệp của Cunha.

"Cậu ấy không đá chính 2 trận liên tiếp và có chút thất vọng, nhưng biến điều đó thành động lực. Hai khoảnh khắc lớn, và bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho những gì Cunha đã thể hiện suốt cả tuần", Carrick chia sẻ.

Chiến thắng trước Arsenal giúp MU vươn lên vị trí thứ 4, trong khi Carrick vẫn giữ thành tích bất bại qua 2 nhiệm kỳ dẫn dắt đội bóng, với hai chiến thắng cùng tỷ số 3-2 trước Arsenal của Mikel Arteta cách nhau 4 năm. Trên khán đài Emirates, các CĐV MU thậm chí hô vang: "Chúng ta sẽ vô địch".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

