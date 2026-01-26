Mbeumo ghi dấu lịch sử trong ngày MU hạ Arsenal

Bryan Mbeumo đi vào lịch sử Manchester United khi trở thành cầu thủ hiếm hoi ghi bàn vào lưới Arsenal, Man City và Liverpool trong cùng một mùa Premier League.

Bàn thắng của Bryan Mbeumo vào lưới Arsenal không chỉ giúp MU cân bằng tỷ số trên sân khách, mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử "Quỷ đỏ" tại Premier League.

Tiền đạo người Cameroon trở thành cầu thủ MU đầu tiên ghi bàn vào lưới Arsenal, Man City và Liverpool trong cùng một mùa giải sau thành tích tương tự Marcus Rashford ở mùa 2022/23.

Đáng chú ý hơn, Mbeumo còn là cầu thủ đầu tiên của MU làm được điều này ngay trong mùa giải ra mắt CLB sau huyền thoại Robin van Persie mùa 2012/13. So sánh ấy cho thấy mức độ đặc biệt của thành tích mà tiền đạo sinh năm 1999 vừa thiết lập, nhất là trong bối cảnh MU đang trải qua giai đoạn nhiều biến động.

Khả năng ghi bàn trước các đối thủ lớn phản ánh rõ nét phong cách thi đấu của Mbeumo. Anh không phải mẫu cầu thủ chỉ tỏa sáng trước các đội yếu, mà thường xuất hiện đúng lúc trong những trận cầu áp lực cao.

Tốc độ, sự táo bạo và khả năng di chuyển thông minh giúp Mbeumo khai thác khoảng trống trước những đối thủ hàng đầu nước Anh. Cũng có thể nói, Mbeumo quá có duyên với những đối thủ thuộc nhóm "Big 6" của giải đấu.

Dĩ nhiên, thống kê này hiện giờ chỉ mang tính chất khích lệ tinh thần cho Mbeumo và MU. Nhưng trong bối cảnh lịch sử MU từng chứng kiến những mùa ra mắt mang tính biểu tượng như của Van Persie, thành tích của Mbeumo là lời khẳng định mạnh mẽ về tiềm năng và vai trò của anh.

Nếu duy trì được sự ổn định như hiện tại, tiền đạo người Cameroon hoàn toàn có thể trở thành nhân tố chủ chốt trong kế hoạch tái thiết của đội bóng áo đỏ.

Rạng sáng 26/1, MU đánh bại Arsenal với tỷ số 3-2 ngay trên sân Emirates. Kết quả này đưa MU vào top 4 với 38 điểm sau 23 vòng đấu.