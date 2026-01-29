Ai cản nổi Premier League?

Kết quả giai đoạn phân hạng Champions League 2025/26 cho thấy sự vượt trội của Premier League.

Premier League chiếm 5/8 vị trí dẫn đầu và được vào thẳng vòng 1/8. Trong số 6 đội bóng Anh, duy nhất Newcastle xếp thứ 12, song cũng đủ để vào vòng play-off. Sự đầu tư mạnh mẽ của Premier League những năm qua thường vượt tổng chi tiêu của 4 giải lớn châu Âu còn lại (La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), qua đó tạo nên chiều sâu đáng kể.

Ngay sau trận Barcelona thắng Copenhagen 4-1 ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League, huấn luyện viên Hansi Flick cũng thừa nhận vị thế của Premier League: "Giải đấu hay nhất thế giới hiện tại là Premier League vì họ đầu tư nhiều tiền nhất".

Ông giải thích thêm: "Họ có thể mua nhiều cầu thủ. Bạn có thể thấy điều đó trên thị trường chuyển nhượng hàng năm". Nhận xét này hoàn toàn chính xác, khi nhiều cầu thủ tại các CLB Premier League ngoài nhóm xuống hạng có khả năng đá chính cho hầu hết đội dự Champions League ở các quốc gia khác.

HLV Flick cũng ngầm thừa nhận sự chênh lệch tài chính. Premier League thường chi tiêu vượt tổng cộng của 4 giải lớn châu Âu còn lại (La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) trong nhiều năm qua.

Các CLB Anh có thành tích ấn tượng ở Champions League.

Sự đầu tư mạnh mẽ của nhiều CLB giúp giải đấu Anh trở nên cạnh tranh khốc liệt, đồng thời nâng tầm chất lượng khi ra đấu trường châu Âu. Premier League cũng là giải duy nhất có cả 6 đại diện chắc chắn nằm trong top 24 mùa này.

Thành tích ấn tượng càng củng cố vị thế của Premier League là giải đấu hàng đầu châu Âu về chiều sâu và sức mạnh tập thể. Việc các CLB đạt thành tích tốt giúp bóng đá Anh độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sức mạnh của UEFA.

Theo quy định, hai quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng sẽ được trao thêm suất dự Champions League mùa sau. Đáng chú ý, Opta dự đoán khả năng Ngoại hạng Anh có suất thứ 5 ở Champions League 2026/27 lên tới 99%.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.