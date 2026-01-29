Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin chuyển nhượng 29/1: Lucas Paqueta rời West Ham

  • Thứ năm, 29/1/2026 16:11 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Flamengo gây ngỡ ngàng khi chi khoản phí kỷ lục để đón tiền vệ Lucas Paqueta từ West Ham.

Fulham đạt thỏa thuận chiêu mộ Oscar Bobb từ Manchester City với giá 30 triệu euro. Đội chủ sân Etihad còn được hưởng 20% hoa hồng nếu Fulham bán cầu thủ trẻ người Na Uy trong tương lai.
Flamengo làm chấn động bóng đá Brazil khi chi đến 40 triệu euro để chiêu mộ Lucas Paqueta từ West Ham. Tiền vệ này ký hợp đồng 5 năm và sẽ sớm có màn ra mắt hoành tráng tại sân Maracana.
Jhon Jhon, tiền vệ công 23 tuổi, gia nhập Zenit từ CLB Brazil Bragantino với giá 22 triệu euro, qua đó nằm trong top 10 tân binh đắt giá nhất lịch sử đội bóng Nga.
Cựu hậu vệ MU, Paddy McNair trở lại Anh để khoác áo Hull City sau quãng thời gian phiêu bạt sang giải Nhà nghề Mỹ. Hợp đồng của McNair có thời hạn đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn.
Tiền vệ kỳ cựu James Ward-Prowse rời West Ham để gia nhập Burnley dưới dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt sau mùa giải 2025/26.
Yasin Ozcan, trung vệ 19 tuổi được Aston Villa đem cho Besiktas mượn để tích lũy kinh nghiệm đến hết mùa giải năm nay.
Douglas Luiz từng rời Aston Villa để gia nhập Juventus với giá 51 triệu euro. Giờ đây, tiền vệ người Brazil trở lại sâ Villa Park theo dạng cho mượn từ chính Juventus. Aston Villa chỉ phải trả 2 triệu euro phí mượn.
