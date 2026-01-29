Vì sao bàn thắng của Mbappe không được công nhận?

Tình huống Kylian Mbappe ghi bàn ở những phút bù giờ không được công nhận khiến phía Real Madrid TV phản ứng gay gắt.

Tình huống cướp bóng ghi bàn của Mbappe.

Phút 90+6 trong trận đấu giữa Real Madrid và Benfica thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League, khi hy vọng của đội khách gần như cạn kiệt, Mbappe bất ngờ đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận, tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội.

Tình huống diễn ra khi thủ môn Anatoliy Trubin của Benfica thực hiện pha phát bóng lên từ tay. Mbappe áp sát, cướp bóng ngay trong lúc thả bóng của thủ môn và dứt điểm thành bàn. Trọng tài lập tức thổi phạt, xác định tiền đạo người Pháp ngăn cản thủ môn phát bóng, đồng thời cho Benfica hưởng đá phạt gián tiếp.

Quyết định này khiến các cầu thủ Real Madrid phản ứng dữ dội. Rodrygo tỏ rõ sự bất bình, liên tục tranh cãi với trọng tài và phải nhận thẻ vàng thứ hai, qua đó bị truất quyền thi đấu.

Trên sóng Real Madrid TV, kênh truyền thông của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha cũng lên tiếng chỉ trích, yêu cầu trọng tài đưa ra lời giải thích rõ ràng cho quyết định gây tranh cãi ở thời điểm then chốt.

Bàn thắng của Mbappe không được công nhận.

Tuy nhiên, nếu đối chiếu với Luật bóng đá của IFAB, trọng tài làm đúng. Điều luật nêu rõ, cầu thủ sẽ bị phạt nếu ngăn cản thủ môn thả bóng từ tay hoặc cố đá bóng khi thủ môn đang trong quá trình phát bóng. Trong tình huống này, Trubin chưa hoàn tất động tác phát bóng, và việc Mbappe can thiệp bị xem là hành vi trái luật.

Đáng chú ý, sau khi trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 cho Benfica, Real Madrid TV tỏ ra dịu giọng hơn. Kênh này thừa nhận đại diện Bồ Đào Nha hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng, cho thấy phản ứng gay gắt ban đầu phần nào mang tính cảm xúc trong khoảnh khắc căng thẳng cuối trận.

Dù gây tranh cãi, quyết định của trọng tài ở tình huống Mbappe bị từ chối bàn thắng vẫn đứng vững khi đặt dưới lăng kính luật lệ.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.