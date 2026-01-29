Kịch bản Man City gặp Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham hay Man City xác định nhóm đối thủ tiềm năng ở vòng 1/8 Champions League cùng ưu thế sân nhà.

Real có thể là đối thủ tiềm năng của Man City nếu vượt qua vòng play-off.

Với thể thức tương tự mùa trước, các đội xếp từ hạng 9 đến 24 ở vòng phân hạng Champions League sẽ tranh tài tại vòng play-off. Vòng đấu này vẫn được xếp hạt giống, trong đó các đội đứng từ hạng 9 đến 16 là hạt giống, còn nhóm thấp hơn không được xếp hạt giống.

Ở nhóm giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, bóng đá Anh áp đảo về số lượng. Arsenal đứng nhất bảng và được xếp cùng nhánh với Bayern Munich, sẽ được xếp đầu hoặc cuối sơ đồ bốc thăm. Đội bóng của Mikel Arteta có thể gặp Borussia Dortmund, Olympiacos, Atalanta hoặc Bayer Leverkusen.

Liverpool kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 và được xếp cặp với Tottenham. Hai đại diện Anh này sẽ đối đầu Club Brugge, Galatasaray, Juventus hoặc Atletico Madrid ở vòng 1/8.

Với Man City, chiến thắng trước Galatasaray ở lượt cuối giúp họ xếp thứ 8, qua đó tránh vòng play-off mùa thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, Man City được ghép cặp với Sporting Lisbon, qua đó nguy cơ gặp đối thủ tiềm năng như Real Madrid, Bodo/Glimt, Benfica hoặc Inter Milan.

Chelsea cũng rơi vào kịch bản khó khăn nhất khi được xếp cặp với Barcelona. Các đối thủ chờ đợi họ ở vòng 1/8 có thể là Newcastle, Monaco, Qarabag hoặc đương kim vô địch Paris Saint-Germain.

Một điểm đáng chú ý là các đội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 đều có lợi thế sân nhà ở lượt về. Điều đó đồng nghĩa Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham và Manchester City sẽ đá lượt về vòng 1/8 trên sân nhà.

Nếu Newcastle vượt qua play-off, lần đầu tiên trong lịch sử Champions League sẽ có 6 CLB Anh góp mặt ở vòng knock-out. Thành quả này đến từ suất bổ sung theo hệ số UEFA mùa trước, cùng việc Tottenham vô địch Europa League để giành vé dự Champions League.

Vòng 1/8 sẽ diễn ra vào các ngày 11-12/3 (lượt đi) và 18-19/3 (lượt về). Trong khi đó, vòng play-off sẽ diễn ra vào các ngày 18-19/2 và 25-26/2.

Real có nguy cơ đụng độ Man City ở vòng 1/8.



Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.