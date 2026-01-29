Trận đấu đáng quên của Dembele

Ousmane Dembele trải qua trận đấu đáng quên trước Newcastle khi sút hỏng phạt đền và bỏ lỡ hàng loạt cơ hội.

Dembele vô duyên trước Newcastle. Ảnh: Reuters.

Cuộc đối đầu giữa PSG và Newcastle ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League khép lại với tỷ số 1-1, nhưng dư âm lớn nhất lại xoay quanh màn trình diễn gây thất vọng của Ousmane Dembele.

Ngôi sao người Pháp không ghi bàn, không kiến tạo, bỏ lỡ 3 cơ hội rõ ràng, đá hỏng một quả phạt đền và để mất bóng tới 14 lần. Những con số ấy phản ánh trọn vẹn một buổi tối kém hiệu quả của cầu thủ từng được kỳ vọng tạo khác biệt ở sân chơi lớn. Đặc biệt là khi Dembele lại là đương kim Quả bóng vàng.

Tình huống sút hỏng penalty trở thành bước ngoặt của trận đấu. Nếu Dembele tận dụng thành công, PSG có thể đã sớm nắm lợi thế rõ ràng trước Newcastle. Thay vào đó, đội bóng nước Pháp chỉ giành được một trận hòa, khiến cả hai đội cùng rơi khỏi top 8 vòng phân hạng Champions League và buộc phải đá vòng play-off để nuôi hy vọng đi tiếp.

Sau trận, Dembele trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội X. Nhiều CĐV PSG bày tỏ sự thất vọng, cho rằng anh đã phung phí cơ hội trong một trận đấu mang tính quyết định.

Các đoạn video và thống kê về màn trình diễn của Dembele được chia sẻ rộng rãi, kéo theo làn sóng bình luận gay gắt xoay quanh sự thiếu ổn định vốn đã theo anh suốt sự nghiệp.

Thời gian gần đây, liên tiếp có những thông tin xoay quanh việc giải Saudi Arabia sẵn sàng chi một số tiền khổng lồ để có được sự phục vụ của Dembele. Có lẽ đây là giai đoạn khó khăn tiếp theo mà Dembele phải đối mặt trong sự nghiệp. Khi áp lực từ phong độ trên sân, phía sau hậu trường và từ chính người hâm mộ cùng lúc bủa vây tiền đạo người Pháp.