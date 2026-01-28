Trận cầu sinh tử của PSG và Newcastle

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhà báo Keith Downie (Sky Sports) cho rằng cuộc đối đầu giữa PSG và Newcastle là một trong những trận đấu hiếm hoi của Champions League mùa này mà cả hai đội đều buộc phải thắng.

Tại Paris, nơi không khí Champions League đang nóng dần trước lượt trận cuối vòng phân hạng, nhà báo Keith Downie của Sky Sports có cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews bên lề buổi tập và họp báo trước trận PSG gặp Newcastle hôm 27/1. Theo ông, đây là trận đấu mang tính chất đặc biệt, không chỉ bởi tên tuổi của hai đội, mà vì hoàn cảnh buộc cả hai phải bước vào sân với mục tiêu duy nhất: chiến thắng.

“Cả hai đội đều cần thắng. Một trận hòa có lẽ sẽ không đủ để họ kết thúc trong top 8, và điều đó đồng nghĩa với việc phải đá thêm hai trận play-off”, nhà báo Downie nói. “Chính điều đó khiến cuộc đối đầu này trở nên cực kỳ hấp dẫn”.

Khi lịch thi đấu biến chiến thắng thành nhu cầu sống còn

Theo Keith Downie, yếu tố quan trọng nhất khiến PSG và Newcastle đều không thể tính toán nằm ở lịch thi đấu. Cả hai đội đều đang bước vào giai đoạn dày đặc nhất của mùa giải, với quá nhiều trận đấu trải dài trên nhiều mặt trận.

“Cả hai đội đều đang phải căng mình với lịch thi đấu dày đặc. Nếu có quyền lựa chọn, PSG và Newcastle chắc chắn đều muốn được nghỉ trọn vẹn hai quãng giữa tuần, thay vì phải đá thêm bất kỳ trận nào", ông phân tích. “Vì thế, việc kết thúc trong top 8 có ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ là thứ hạng, mà là lợi thế thực sự về thể lực và chiều sâu đội hình”.

Newcastle liệu có tạo ra bất ngờ tại Paris?

Downie cho rằng Champions League mùa này có không ít trận đấu ở lượt cuối mang tính thủ tục. Nhiều đội sớm giành vé đi tiếp hoặc đã bị loại, khiến động lực thi đấu không còn rõ ràng. Trong bức tranh đó, PSG gặp Newcastle là một trong số rất ít những trận đấu còn mang tính “sống còn” đúng nghĩa.

“Ở Anh, chúng tôi gọi những trận không còn mục tiêu là ‘dead rubber’ (không còn ý nghĩa). Nhưng trận PSG gặp Newcastle thì hoàn toàn ngược lại. Có quá nhiều thứ để chơi và để thắng”, ông nhấn mạnh.

Yếu tố lịch sử cũng góp phần tạo nên sức nóng. Hai năm trước, Newcastle từng rất gần chiến thắng ngay tại Paris. Họ dẫn trước cho đến những phút cuối, trước khi bị gỡ hòa bởi một quả phạt đền ở phút 90. Trận hòa 1-1 đó, theo Downie, vẫn là ký ức chưa phai với nhiều cầu thủ Newcastle hiện tại.

“Newcastle khi đó đã ở rất gần chiến thắng. Họ vẫn còn nhiều cầu thủ từng góp mặt trong trận đấu ấy, và ký ức đó chắc chắn vẫn còn trong tâm trí họ khi trở lại Paris”, ông nói.

PSG đổi thay, nhưng thói quen tăng tốc vẫn còn

So với hai năm trước, PSG thay đổi đáng kể. Đội bóng thủ đô nước Pháp không còn ngôi sao lớn nhất từng gắn liền với những khoảnh khắc định đoạt. Thay vào đó là một tập thể trẻ trung hơn, giàu năng lượng hơn, nhưng cũng chưa đạt tới độ ổn định tuyệt đối.

Theo Keith Downie, điều này khiến thử thách dành cho Newcastle trở nên khác biệt. “PSG mất một cầu thủ quan trọng và đưa vào đội hình nhiều gương mặt trẻ. Đó là một PSG khác, nhưng không vì thế mà dễ chơi hơn”, ông nhận định.

Nhà báo Keith Downie của Sky Sports cho rằng trận đấu giữa PSG và Newcastle sẽ rất hấp dẫn.

Tuy vậy, nhà báo của Sky Sports cũng nhắc lại một quy luật quen thuộc của PSG tại Champions League. “Đây thường là giai đoạn họ bắt đầu tăng tốc”, Downie nói. “Chúng ta đã thấy điều đó mùa trước. Họ thắng những trận then chốt, giữ được mạch phong độ và rồi đi rất xa”.

Dù vậy, Downie tỏ ra thận trọng khi đánh giá cơ hội vô địch của PSG mùa này. Theo ông, đội bóng Pháp có dấu hiệu chững lại so với đỉnh cao, và không chắc các cầu thủ đã đạt 100% phong độ hay chưa.

“Tôi nghĩ PSG vẫn có cơ hội, nhưng không phải là một cơ hội quá lớn”, ông chia sẻ. “Cuộc đua năm nay khá mở.”

Khi được hỏi về ứng viên vô địch Champions League, Keith Downie nghiêng về các đội bóng Anh. Ông chỉ ra rằng trong top 8 hiện tại, có tới năm đại diện đến từ Premier League. Điều đó phản ánh chiều sâu và sự ổn định của bóng đá Anh ở đấu trường châu Âu mùa này.

“Nếu buộc phải chọn một cái tên, tôi có lẽ sẽ chọn Arsenal”, Downie nói. “Manchester City vẫn rất mạnh. Barcelona cũng để lại ấn tượng tốt khi tôi theo dõi họ mùa này, đặc biệt là trận gặp Newcastle. Theo tôi, cuộc đua nằm trong khoảng năm hoặc sáu đội, chứ không có một ứng viên vượt trội hoàn toàn”.

Trong bối cảnh đó, PSG gặp Newcastle không chỉ là trận đấu quyết định số phận của hai đội ở vòng phân hạng. Nó còn là thước đo cho tham vọng thực sự của cả hai tại Champions League mùa này. Một trận đấu không có chỗ cho sự an toàn, nơi một kết quả hòa có thể đồng nghĩa với sự mệt mỏi kéo dài.

Tại Paris, nơi phóng viên Tri Thức - Znews có mặt để theo dõi buổi tập và họp báo trước trận, không khí chờ đợi đang bao trùm Parc des Princes. Như Keith Downie khẳng định, đây là một trong số ít những trận đấu mà Champions League còn giữ trọn vẹn bản chất khắc nghiệt nhất của nó: thắng để đi tiếp, hoặc tự làm khó chính mình.