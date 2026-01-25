Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu sao PSG gia nhập đội nhà giàu Indonesia

  • Chủ nhật, 25/1/2026 07:13 (GMT+7)
Cựu hậu vệ trái của Paris Saint-Germain (PSG) và tuyển Pháp, Layvin Kurzawa, gia nhập Persib Bandung, một trong những câu lạc bộ hàng đầu tại Indonesia.

Bản hợp đồng Kurzawa nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng bóng đá Indonesia và quốc tế.

Theo Bola, bản hợp đồng có thời hạn sáu tháng, giúp cầu thủ 33 tuổi tiếp tục sự nghiệp sau khi trở thành cầu thủ tự do kể từ khi kết thúc hợp đồng với Boavista FC (Bồ Đào Nha) vào mùa hè năm ngoái.

Hôm 24/1, Kurzawa có mặt tại Bandung để hoàn tất các thủ tục cuối cùng, chuẩn bị ra mắt đội bóng giàu có xứ vạn đảo. Với bề dày thành tích từng 5 lần vô địch Ligue 1, một lần về nhì ở Champions League cùng PSG, Kurzawa được kỳ vọng mang đến chất lượng cho hàng thủ Persib, đặc biệt ở vị trí hậu vệ trái.

Ở thời đỉnh cao, Kurzawa là một trong những hậu vệ trái hay nhất nước Pháp. Việc chiêu mộ Kurzawa được xem là bước đi táo bạo của Persib Bandung trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, nhằm tăng cường sức mạnh đội hình để cạnh tranh ở phần còn lại của mùa giải 2025/26.

Trước đó, Persib Bandung khiến người hâm mộ Indonesia xôn xao khi chi số tiền lớn chiêu mộ nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng như Thom Haye, Eliano Reijnders từ giải Hà Lan với số tiền lót tay không hề nhỏ.

Sự xuất hiện của một cầu thủ từng khoác áo tuyển Pháp và có kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu hứa hẹn sẽ tạo thêm sức hút cho câu lạc bộ này cũng như giải VĐQG Indonesia.

Tường Linh

Layvin Kurzawa Persib Bandung

