Đội của Mourinho có biến

Rạng sáng 25/1, khoảng 200 cổ động viên Benfica xuất hiện tại sân tập của chính đội bóng, chặn lối vào nhằm bày tỏ sự bất mãn.

Hy vọng vô địch của Mourinho cùng Benfica ngày càng mờ nhạt.

Theo A Bola, nguyên nhân xuất phát từ chuỗi kết quả thi đấu kém cỏi của đội bóng trong thời gian gần đây, khiến người hâm mộ cực kỳ thất vọng. Họ yêu cầu được đối thoại trực tiếp với ban lãnh đạo để làm rõ tình hình và tìm kiếm giải pháp cải thiện.

Sau quãng thời gian căng thẳng giữa đôi bên, CLB đồng ý cho phép bốn người đại diện do nhóm cổ động viên lựa chọn được vào bên trong để thảo luận với chủ tịch câu lạc bộ, Rui Costa. Cuộc gặp nhằm trao đổi thẳng thắn về tình hình hiện tại, khi Benfica sa sút trên mọi đấu trường.

Hôm 22/1, Benfica thua Juventus 0-2, qua đó đứng trước nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng phân hạng Champions League. Thất bại trước Juventus trên sân Allianz đẩy Benfica vào tình thế cực kỳ bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại UEFA Champions League.

Benfica đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Sau 7 trận tại vòng phân hạng Champions League, Benfica mới chỉ có 6 điểm, kém vị trí dự play-off 2 điểm. Ở lượt cuối, thầy trò Mourinho phải thắng Real Madrid, đồng thời hy vọng đối thủ xếp trên sảy chân mới có cơ hội đi tiếp.

Trước đó một tuần, Benfica bị loại ở cúp Liên đoàn lẫn cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Mourinho đang trải qua quãng thời gian khó khăn, khi Benfica vừa bị loại khỏi cả hai cúp quốc nội, cơ hội đi tiếp tại Champions League mờ mịt, kém đội đầu bảng Porto 10 điểm ở Primeira Liga.

Khả năng Benfica kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng sớm với Mourinho đang lớn dần. Hợp đồng của Mourinho có điều khoản cho phép cả hai bên hủy bỏ sau mùa giải 2025/26, chỉ trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng.