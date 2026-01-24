Biển người chào đón U23 Việt Nam về nước

Tối 24/1, U23 Việt Nam chính thức đặt chân xuống sân bay Hà Nội sau hành trình thi đấu đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam đã về nước.

Chuyến bay từ Jeddah (Saudi Arabia), quá cảnh tại Doha (Qatar) và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong sự chờ đợi của hàng nghìn người hâm mộ, biến khu vực nhà ga quốc tế thành một biển người rực sắc cờ đỏ sao vàng.

Trong tiếng trống, tiếng hô vang và những tràng pháo tay không ngớt, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt xuất hiện. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nở nụ cười, liên tục vẫy tay cảm ơn người hâm mộ đã kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều giờ đồng hồ để chào đón đội tuyển.

Hình ảnh các CĐV mang theo cả quốc kỳ Việt Nam lẫn quốc kỳ Hàn Quốc tạo nên bầu không khí đặc biệt, thể hiện sự gắn kết và niềm tin dành cho ban huấn luyện.

Đông đảo fan chào đón U23 Việt Nam.

Niềm vui đoàn tụ xen lẫn những khoảnh khắc lắng đọng. Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, do dính chấn thương nặng, phải di chuyển bằng xe lăn. Khi chứng kiến con trai trở về trong tình trạng ấy, mẹ của cầu thủ trẻ không kìm được nước mắt. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người có mặt tại sân bay lặng đi, càng thấu hiểu những hy sinh thầm lặng phía sau thành công của đội tuyển.

Lượng CĐV quá đông khiến các cầu thủ gặp không ít khó khăn trong việc di chuyển ra xe buýt của đội. Dẫu mệt mỏi sau chuyến bay dài, các tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn nở nụ cười, ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Khi xe lăn bánh rời sân bay, HLV Kim Sang-sik thêm một lần vẫy tay chào tạm biệt. Thành tích hạng 3 châu Á là chất xúc tác thổi bùng niềm tin và kỳ vọng cho tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam.