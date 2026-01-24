Semenyo quá đáng sợ

Tối 21/4, Manchester City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Wolves tại vòng 23 Premier League.

Manchester City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm.

Trước trận đấu này, Man City vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trước Manchester United và Bodo/Glimt, khiến người hâm mộ thất vọng nặng nề. Tuy nhiên, hai bàn thắng trong hiệp một của Omar Marmoush và Antoine Semenyo giúp thầy trò Pep Guardiola giành trận thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026.

Antoine Semenyo tiếp tục phong độ ấn tượng khi ghi bàn thứ ba cho Man City chỉ sau bốn lần ra sân (kèm 1 kiến tạo) trên mọi đấu trường, kể từ khi chuyển đến sân Etihad từ Bournemouth.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League cho Man City. Chân sút người Ghana đang có phong độ cực kỳ ấn tượng thời gian qua, chứng minh quyết định để Haaland ngồi dự bị trận này của Pep là hoàn toàn có lý.

Antoine Semenyo tiếp tục phong độ ấn tượng.

Sau khi tỏa sáng ở FA Cup và Carabao Cup, tân binh 65 triệu bảng của Man City tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm. Ngay trước giờ nghỉ, Semenyo nhận đường chuyền từ Cherki, xử lý một nhịp rồi dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thắng này cho thấy khả năng dứt điểm đa dạng và quyết đoán của chân sút người Ghana. Omar Marmoush, một chân sút khác đá chính thay Erling Haaland trận này cũng tỏa sáng với một bàn thắng mở tỷ số và nhiều pha dứt điểm nguy hiểm.

Với ba điểm có được, Man City hiện còn kém Arsenal 4 điểm trong cuộc đua vô địch. Trong bối cảnh, Arsenal sẽ tiếp đón Manchester United vòng này, chiến thắng trước Wolves của Man City cần thiết hơn bao giờ hết, để thầy trò Pep Guardiola nuôi mộng vô địch.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD