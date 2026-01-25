Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Fabregas làm nên lịch sử với chiến thắng 6-0

  • Chủ nhật, 25/1/2026 05:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 21/1, trong trận đấu thuộc vòng 22 Serie A, Como có màn trình diễn xuất sắc khi đè bẹp Torino với tỷ số 6-0.

Como kéo dài chuỗi trận bất bại ấn tượng tại sân nhà.

Đây là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử tham dự giải đấu hàng đầu Italy của Como. Sau khi từng đánh bại Torino 5-1 ở lượt đi mùa giải, đội bóng tý hon của Serie A tiếp tục gây sốc với chiến thắng áp đảo 6-0 ở lượt về.

Đội bóng do HLV Cesc Fabregas dẫn dắt thể hiện sức mạnh vượt trội, khi áp đảo đối thủ có thâm niên ở Serie A suốt cả trận. Dù ngôi sao sáng nhất Nico Paz có ngày thi đấu mờ nhạt và không để lại dấu ấn đáng kể, Como vẫn còn những ngôi sao khác.

Các cá nhân nổi bật nhất bên phía Como trận này là Tasos Douvikas với cú đúp bàn thắng, Martin Baturina và Maxence Caqueret, mỗi người đóng góp một bàn.

Como anh 1

Đội bóng của HLV Cesc Fabregas trình diễn một trận đấu áp đảo.

Với 3 điểm có được trận này, Como tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, vượt qua Juventus và chỉ còn kém đội đứng thứ 4 Roma 2 điểm.

Chiến thắng hôm nay không chỉ giúp Como củng cố vị thế trong nhóm đầu, mà còn khẳng định sự tiến bộ đáng kể của đội bóng mới trở lại Serie A mùa trước. Đồng thời, nó cũng cho thấy tài cầm quân của Fabregas.

Hành trình của đội bóng mới lên hạng Serie A mùa trước đang khiến cả Italy phải trầm trồ. Họ không chỉ giành chiến thắng, mà còn trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt, mang tính áp đảo các đối thủ.

