U23 Việt Nam về nước trong vòng tay người hâm mộ

Tiền đạo Thanh Nhàn quay lại những thước phim quý giá ở sân bay. Tiền đạo thuộc biên chế PVF-CAND chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh hạnh phúc khi cùng U23 Việt Nam giành được thành tích tốt. Trở về CLB, anh sẽ tập trung cho V.League khi giải đấu quốc nội trở lại.