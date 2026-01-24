Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Việt Nam về nước trong vòng tay người hâm mộ

  • Thứ bảy, 24/1/2026 22:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

U23 Việt Nam được chào đón nồng nhiệt ở sân bay sau khi trở về với chiếc HCĐ ở giải U23 châu Á 2026.

Đình Bắc và dàn sao U23 bị vây kín khi về nước Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành ngôi sao được "săn đón" nhất khi cùng U23 Việt Nam trở về sau U23 châu Á 2026.
u23 viet nam anh 1

Tối 24/1, U23 Việt Nam trở về nước sau chiếc HCĐ tại U23 châu Á 2026. Chuyến bay của đội hạ cánh lúc 19h45 nhưng từ rất sớm người hâm mộ và truyền thông đã có mặt ở sân bay để chờ đón thầy trò HLV Kim Sang-sik.
u23 viet nam anh 2

Gia đình hậu vệ Phạm Minh Phúc lặn lội từ Hưng Yên lên sân bay để đón con trai trở về.
u23 viet nam anh 3

Khoảng 20h15, thầy trò HLV Kim Sang-sik ra tới sảnh. Hiểu Minh ngồi xe lăn và được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.
u23 viet nam anh 4

Văn Khang và các động đội nhận được hoa chúc mừng từ lãnh đạo VFF và người hâm mộ.
u23 viet nam anh 5

Tiền đạo Thanh Nhàn quay lại những thước phim quý giá ở sân bay. Tiền đạo thuộc biên chế PVF-CAND chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh hạnh phúc khi cùng U23 Việt Nam giành được thành tích tốt. Trở về CLB, anh sẽ tập trung cho V.League khi giải đấu quốc nội trở lại.
u23 viet nam anh 6

Hậu vệ Phạm Minh Phúc cho biết trận đấu với UAE sẽ là trận đấu đáng nhớ nhất vì anh đóng góp 1 bàn thắng cho toàn đội. Đồng thời cầu thủ thuộc biên chế CAHN cảm ơn người hâm mộ luôn đồng hành cho dù U23 Việt Nam đã đáng tiếc để thua trước U23 Trung Quốc ở bán kết.
u23 viet nam anh 7

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành ngôi sao được săn đón nhất của U23 Việt Nam. Anh được người hâm mộ vây kín và phải nhờ lực lượng an ninh để có thể lên xe buýt của đội.
u23 viet nam anh 8

HLV Kim Sang-sik chào người hâm mộ từ trên xe buýt. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, chiến lược gia người Hàn Quốc đã hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng khi lên xe.
u23 viet nam anh 9

Các cầu thủ tranh thủ ký tặng người hâm mộ trước khi lên xe buýt.
u23 viet nam anh 10

Khi xe chở đội tuyển rời đi, những cổ động viên nhiệt thành vẫn nán lại sân bay để ăn mừng.

Hà Nội đêm không ngủ sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Khi tiếng còi kết thúc trận tứ kết U23 châu Á 2026 vang lên, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng, tạo nên không khí sôi động và cuồng nhiệt suốt đêm dài tại Hà Nội.

06:50 17/1/2026

Ban tổ chức trao huy chương cho U23 Việt Nam bằng túi rút

Ban tổ chức VCK U23 châu Á 2026 gây chú ý khi trao huy chương đồng cho U23 Việt Nam theo cách khá đặc biệt.

6 giờ trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam

Theo Thủ tướng, toàn thể Đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện là một tập thể với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, thông minh và tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm, bản lĩnh.

15 giờ trước

Truc tiep Man City vs Wolverhampton hinh anh

Trực tiếp Man City vs Wolverhampton

2 giờ trước 22:00 24/1/2026

0

Man City cần một chiến thắng, thậm chí thắng đậm Wolves để quên đi nỗi buồn, nhưng trận đấu này sẽ không dễ dàng với đội bóng của Pep Guardiola.

Dia chan xay ra o Bundesliga hinh anh

Địa chấn xảy ra ở Bundesliga

2 giờ trước 21:30 24/1/2026

0

Tối 21/4, Bayern Munich kết thúc chuỗi trận bất bại tại Bundesliga mùa này sau trận thua khó tin 1-2 ngay trên sân nhà trước Augsburg ở vòng 19.

Trần Hiền - Kiều Oanh

u23 việt nam u23 việt nam u23 châu á kim sang-sik

