U23 Việt Nam về nước trong vòng tay người hâm mộ

Tối 24/1, U23 Việt Nam trở về nước sau chiếc HCĐ tại U23 châu Á 2026. Chuyến bay của đội hạ cánh lúc 19h45 nhưng từ rất sớm người hâm mộ và truyền thông đã có mặt ở sân bay để chờ đón thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Gia đình hậu vệ Phạm Minh Phúc lặn lội từ Hưng Yên lên sân bay để đón con trai trở về.
Khoảng 20h15, thầy trò HLV Kim Sang-sik ra tới sảnh. Hiểu Minh ngồi xe lăn và được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.
Văn Khang và các động đội nhận được hoa chúc mừng từ lãnh đạo VFF và người hâm mộ.
Tiền đạo Thanh Nhàn quay lại những thước phim quý giá ở sân bay. Tiền đạo thuộc biên chế PVF-CAND chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh hạnh phúc khi cùng U23 Việt Nam giành được thành tích tốt. Trở về CLB, anh sẽ tập trung cho V.League khi giải đấu quốc nội trở lại.
Hậu vệ Phạm Minh Phúc cho biết trận đấu với UAE sẽ là trận đấu đáng nhớ nhất vì anh đóng góp 1 bàn thắng cho toàn đội. Đồng thời cầu thủ thuộc biên chế CAHN cảm ơn người hâm mộ luôn đồng hành cho dù U23 Việt Nam đã đáng tiếc để thua trước U23 Trung Quốc ở bán kết.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành ngôi sao được săn đón nhất của U23 Việt Nam. Anh được người hâm mộ vây kín và phải nhờ lực lượng an ninh để có thể lên xe buýt của đội.
HLV Kim Sang-sik chào người hâm mộ từ trên xe buýt. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, chiến lược gia người Hàn Quốc đã hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng khi lên xe.
Các cầu thủ tranh thủ ký tặng người hâm mộ trước khi lên xe buýt.
Khi xe chở đội tuyển rời đi, những cổ động viên nhiệt thành vẫn nán lại sân bay để ăn mừng.