Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hà Nội đêm không ngủ sau chiến thắng của U23 Việt Nam

  • Thứ bảy, 17/1/2026 06:50 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Khi tiếng còi kết thúc trận tứ kết U23 châu Á 2026 vang lên, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng, tạo nên không khí sôi động và cuồng nhiệt suốt đêm dài tại Hà Nội.

Người Hà Nội đi bão xuyên đêm mừng U23 Việt Nam Khi tiếng còi kết thúc trận tứ kết U23 châu Á 2026 vang lên, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng, tạo nên không khí sôi động và cuồng nhiệt suốt đêm dài tại Hà Nội.
Di bao U23 Viet Nam anh 1

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam đánh bại UAE 3-2 ở tứ kết giải châu Á trên sân Prince Abdullah al-Faisal (Saudi Arabia). Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, niềm vui của người hâm mộ Việt Nam đã bùng nổ. Trên đường phố Hà Nội, biển người hòa chung một niềm vui sướng tràn trề, vẫy cao lá cờ Tổ quốc và ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Hình ảnh tại đường Đại Cồ Việt lúc 2h30 sáng 17/1.
Di bao U23 Viet Nam anh 2

Không khí sôi động ngay từ sớm sau khi trận đấu khép lại tại khu vực Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.
Di bao U23 Viet Nam anh 3

Giữa không khí rộn ràng mừng chiến thắng, hàng nghìn người cầm cờ Tổ quốc ùa ra đường, tạo thành đoàn "đi bão" với những tiếng còi, tiếng trống rộn rã không ngừng nghỉ. Hình ảnh tại phố Huế lúc 2h sáng 17/1.
Di bao U23 Viet Nam anh 4Di bao U23 Viet Nam anh 5Di bao U23 Viet Nam anh 6Di bao U23 Viet Nam anh 7

Trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, những người lạ bỗng trở nên thân quen, tay bắt mặt mừng khi hòa chung niềm vui của cả nước.
Di bao U23 Viet Nam anh 8

Dòng người ăn mừng nối dài tại hầm chui Kim Liên lúc 2h sáng 17/1.
Di bao U23 Viet Nam anh 9

Nhóm CĐV phấn khích đốt pháo hoa, tạo khung cảnh rực rỡ sắc màu tại hầm chui Kim Liên.
Di bao U23 Viet Nam anh 10Di bao U23 Viet Nam anh 11Di bao U23 Viet Nam anh 12Di bao U23 Viet Nam anh 13

Tại một số khu vực trung tâm, nhiều bạn trẻ xuất hiện trong trang phục cosplay, hóa thân thành các nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng hoặc mặc áo đấu đội tuyển kết hợp phụ kiện sáng tạo. Những màn hóa trang độc đáo như người Nhện, trọng tài, siêu nhân... nhanh chóng thu hút sự chú ý, trở thành điểm nhấn thú vị giữa dòng người ăn mừng.
Di bao U23 Viet Nam anh 14

Cặp đôi Minh Hiếu và Thu Thủy tranh thủ ngày hội "đi bão" của hàng nghìn CĐV Việt Nam để thực hiện bộ ảnh cưới độc đáo.
Di bao U23 Viet Nam anh 15

Một nhóm CĐV ăn mừng cuồng nhiệt trên xe tải. Từ ngày 15/1, Hà Nội áp dụng quy định cấm xe tải từ 2 tấn hoạt động trong nội đô vào ban ngày nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Di bao U23 Viet Nam anh 16

Một du khách nước ngoài điều khiển xe máy, hòa chung niềm vui với dòng người "đi bão".
Di bao U23 Viet Nam anh 17

3h sáng 17/1, không khí tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. "Dù ngày mai phải đi làm, tôi vẫn quyết hòa mình vào dòng người 'đi bão' suốt đêm vì rất yêu quý và cảm phục màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam", Lê Phương Thảo (21 tuổi, phường Vĩnh Hưng) nói.
Di bao U23 Viet Nam anh 18

Màn khoe cơ bắp ăn mừng độc đáo của Vũ Hữu Hải (27 tuổi) cùng nhóm bạn.
Di bao U23 Viet Nam anh 19

Không khí náo nhiệt tại hầm chui Thanh Xuân lúc 3h sáng.

Loạt khoảnh khắc hài hước khi U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE

Bên cạnh những tình huống nghẹt thở, nhiều hình ảnh, khoảnh khắc hài hước trong trận tứ kết giữa U23 UAE và U23 Việt Nam được dân mạng lan truyền.

9 giờ trước

Thủ môn cao 1,94 m đưa U23 Nhật Bản vào bán kết

Thủ môn cao 1,94 m Rui Araki tỏa sáng trên chấm luân lưu, đưa U23 Nhật Bản vào bán kết châu Á. Phía sau đó là nền tảng thể lực và chăm sóc sức khỏe được xây dựng bài bản.

16 giờ trước

Cách U23 Việt Nam 'cầm trịch' những trận đấu lớn

Bàn thắng đẳng cấp của Nguyễn Đình Bắc trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal không chỉ hạ Saudi Arabia 1-0 mà còn cho thấy nền tảng thể lực U23 Việt Nam đã được nâng cấp rõ rệt.

20:34 13/1/2026

Khoi day tinh than yeu nuoc trong ky nguyen moi hinh anh

Khơi dậy tinh thần yêu nước trong kỷ nguyên mới

4 giờ trước 11:50 17/1/2026

0

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá... Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã dành thời gian trao đổi về chủ đề này.

Đinh Hà - Trần Hiền

Đi bão U23 Việt Nam Hà Nội đi bão U23 u23 việt nam ăn mừng U23 châu Á 2026 Đình Bắc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý