Hà Nội đêm không ngủ sau chiến thắng của U23 Việt Nam

|
Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam đánh bại UAE 3-2 ở tứ kết giải châu Á trên sân Prince Abdullah al-Faisal (Saudi Arabia). Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, niềm vui của người hâm mộ Việt Nam đã bùng nổ. Trên đường phố Hà Nội, biển người hòa chung một niềm vui sướng tràn trề, vẫy cao lá cờ Tổ quốc và ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Hình ảnh tại đường Đại Cồ Việt lúc 2h30 sáng 17/1.
|
Không khí sôi động ngay từ sớm sau khi trận đấu khép lại tại khu vực Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.
|
Giữa không khí rộn ràng mừng chiến thắng, hàng nghìn người cầm cờ Tổ quốc ùa ra đường, tạo thành đoàn "đi bão" với những tiếng còi, tiếng trống rộn rã không ngừng nghỉ. Hình ảnh tại phố Huế lúc 2h sáng 17/1.
|
Trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, những người lạ bỗng trở nên thân quen, tay bắt mặt mừng khi hòa chung niềm vui của cả nước.
|
Dòng người ăn mừng nối dài tại hầm chui Kim Liên lúc 2h sáng 17/1.
|
Nhóm CĐV phấn khích đốt pháo hoa, tạo khung cảnh rực rỡ sắc màu tại hầm chui Kim Liên.
|
Tại một số khu vực trung tâm, nhiều bạn trẻ xuất hiện trong trang phục cosplay, hóa thân thành các nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng hoặc mặc áo đấu đội tuyển kết hợp phụ kiện sáng tạo. Những màn hóa trang độc đáo như người Nhện, trọng tài, siêu nhân... nhanh chóng thu hút sự chú ý, trở thành điểm nhấn thú vị giữa dòng người ăn mừng.
|
Cặp đôi Minh Hiếu và Thu Thủy tranh thủ ngày hội "đi bão" của hàng nghìn CĐV Việt Nam để thực hiện bộ ảnh cưới độc đáo.
|
Một nhóm CĐV ăn mừng cuồng nhiệt trên xe tải. Từ ngày 15/1, Hà Nội áp dụng quy định cấm xe tải từ 2 tấn hoạt động trong nội đô vào ban ngày nhằm giảm ùn tắc giao thông.
|
Một du khách nước ngoài điều khiển xe máy, hòa chung niềm vui với dòng người "đi bão".
|
3h sáng 17/1, không khí tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. "Dù ngày mai phải đi làm, tôi vẫn quyết hòa mình vào dòng người 'đi bão' suốt đêm vì rất yêu quý và cảm phục màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam", Lê Phương Thảo (21 tuổi, phường Vĩnh Hưng) nói.
|
Màn khoe cơ bắp ăn mừng độc đáo của Vũ Hữu Hải (27 tuổi) cùng nhóm bạn.
|
Không khí náo nhiệt tại hầm chui Thanh Xuân lúc 3h sáng.