Hà Nội đêm không ngủ sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam đánh bại UAE 3-2 ở tứ kết giải châu Á trên sân Prince Abdullah al-Faisal (Saudi Arabia). Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, niềm vui của người hâm mộ Việt Nam đã bùng nổ. Trên đường phố Hà Nội, biển người hòa chung một niềm vui sướng tràn trề, vẫy cao lá cờ Tổ quốc và ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Hình ảnh tại đường Đại Cồ Việt lúc 2h30 sáng 17/1.