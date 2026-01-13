Cách U23 Việt Nam 'cầm trịch' những trận đấu lớn

Bàn thắng đẳng cấp của Nguyễn Đình Bắc trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal không chỉ hạ Saudi Arabia 1-0 mà còn cho thấy nền tảng thể lực U23 Việt Nam đã được nâng cấp rõ rệt.

Rạng sáng 13/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Saudi Arabia ở giải U23 châu Á 2026, tạo nên cơn địa chấn với bóng đá châu lục. Kết quả này không chỉ mang giá trị về mặt điểm số, giúp U23 Việt Nam có được ngôi đầu bảng và chính thức vào vòng tứ kết U23 Châu Á 2026, mà còn là chỉ dấu rõ ràng cho thấy sự nâng cấp về thể lực của U23 Việt Nam.

Trước đối thủ Tây Á vượt trội về thể hình, sức mạnh và tốc độ, U23 Việt Nam vẫn duy trì được cường độ vận động cao, kiểm soát nhịp độ trận đấu, qua đó phản ánh một sự chuẩn bị bài bản về mặt thể lực.

Đình Bắc tạo nên bàn thắng đẹp mắt trong trận đấu. Ảnh: AFC.

"Đẳng cấp" của U23 Việt Nam

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho rằng thể lực của U23 Việt Nam, đặc biệt ở trường hợp Đình Bắc, cho thấy một bước chuyển đáng kể so với hình ảnh quen thuộc của bóng đá Việt Nam.

Theo ông Vũ, trong nhiều năm, Việt Nam thường bị đánh giá thấp về nền tảng thể lực. Kịch bản không xa lạ là đội tuyển chơi bùng nổ ở trận mở màn, nhưng từ trận thứ hai, thứ ba, cường độ bắt đầu suy giảm rõ rệt. Điều này thể hiện qua tốc độ di chuyển chậm lại, khả năng đeo bám đối thủ kém và khó duy trì nhịp độ thi đấu cao.

Chiến thuật giữ sức giúp Đình Bắc có thể ổn định về mặt thể lực. Ảnh: AFC.

Tại những giải đấu gần đây, cách nhìn đó dần được điều chỉnh. Theo ông Vũ, U23 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi giàu tính toán về mặt thể lực. Và Đình Bắc là ví dụ điển hình.

So với nhiều cầu thủ cùng lứa, tiền đạo 22 tuổi nổi bật ở tư duy phân phối sức. Anh di chuyển nhiều, hoạt động rộng nhưng không “bung” thể lực một cách dàn trải. Thay vào đó, những pha tăng tốc tối đa chỉ xuất hiện ở thời điểm then chốt như khi áp sát đối phương hay trước cơ hội dứt điểm, tạo áp lực trực diện.

“Cách chơi này giúp anh, cũng như nhiều đồng đội, vẫn duy trì được tốc độ chạy ổn định ở cuối trận, không rơi vào trạng thái hụt hơi”, ông nói.

Nhìn tổng thể đội tuyển, bác sĩ Anh Vũ cho rằng mặt bằng thể lực giữa các cầu thủ khá đồng đều. Tuy nhiên, Đình Bắc nhỉnh hơn đôi chút nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thể lực, kinh nghiệm thi đấu và điểm rơi phong độ.

Theo vị chuyên gia, thành công lớn nhất của U23 Việt Nam ở vòng bảng nằm ở khả năng “chịu trận” trong 60-70 phút đầu. Đội bóng giữ được tỷ số hòa, không để đối thủ tạo khác biệt, chờ đến thời điểm thể lực và tâm lý đối phương bắt đầu dao động mới tăng nhịp tấn công. Bàn thắng của Đình Bắc (phút 64) xuất hiện trong bối cảnh đó, vì thế được đánh giá rất cao.

Ông Vũ nhận định đây là một pha lập công đạt đến đẳng cấp hiếm thấy: cầu thủ mang áo số 7 vừa bứt tốc ở cường độ cao, vừa tung ra cú dứt điểm mạnh và chính xác từ góc hẹp. Ngay cả ở trình độ thế giới, không nhiều cầu thủ có thể thực hiện trọn vẹn pha xử lý này.

Với chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia, đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng, đồng thời đạt 9 điểm tuyệt đối tại vòng bảng trong tất cả lần tham dự trước đây, đánh dấu bước tiến quan trọng trên bản đồ bóng đá châu lục.

Tuyển U23 Việt Nam còn trở thành đại diện Đông Nam Á có số trận thắng nhiều nhất tại các VCK U23 châu Á, với 7 trận thắng thông thường và 9 trận nếu tính cả loạt luân lưu. Những con số phản ánh sức mạnh của đội bóng và khẳng định vị thế ngày càng cao của bóng đá Việt Nam trong khu vực và trên đấu trường châu lục.

3 yếu tố làm nên chiến thắng

Phân tích đối thủ ở trận đấu vừa qua, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ chỉ ra rằng các đội bóng đến từ khu vực Tây Á thường nhỉnh hơn cầu thủ Việt Nam về thể hình, sức mạnh và tốc độ. Đội trẻ Saudi Arabia tới từ nền bóng đá đã nhiều lần dự World Cup và là một trong số những đội mạnh nhất châu Á.

Trong hiệp một và kéo dài đến giữa hiệp hai, đối phương luôn duy trì cường độ vận động cao, đặc biệt khai thác mạnh hai hành lang biên, nơi ưu thế thể lực, tốc độ mang tới khác biệt. Tuy nhiên, lợi thế này thường chỉ được duy trì trong khoảng 70 phút đầu trận.

Sau mốc thời gian đó, cán cân thể lực dần được san bằng. Thực tế trên sân cho thấy U23 Việt Nam không hề lép vế, thậm chí trong khoảng 20-30 phút cuối, các học trò của HLV Kim Sang-sik còn là những người “cầm trịch”. “Đây là kết quả trực tiếp của sự chuẩn bị bài bản từ phía U23 Việt Nam”, ông nói.

Đội tuyển U23 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ về mặt thể lực. Ảnh: AFC.

Trước hết, các cầu thủ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về thể lực ngay từ giai đoạn tập luyện. Lịch thi đấu dày, với mật độ hai đến ba ngày một trận, đòi hỏi khả năng phục hồi rất cao. Thực tế cho thấy U23 Việt Nam luôn đáp ứng tốt yêu cầu này sau mỗi trận đấu.

Ông Vũ đánh giá cao tư duy chiến thuật và cách chọn “điểm rơi phong độ” của ban huấn luyện. Thay vì dồn quá nhiều khối lượng tập luyện chiến thuật trong giai đoạn sát giải, ban huấn luyện ưu tiên cho các cầu thủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi nhiều hơn. Cách phân bổ này giúp cơ thể cầu thủ tránh quá tải, đồng thời duy trì trạng thái thể lực tốt cho những trận đấu mang tính quyết định.

Một yếu tố khác được vị chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh là dinh dưỡng. Thi đấu tại khu vực Tây Á thường đặt ra nhiều thách thức về ăn uống do khác biệt khẩu vị và điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, để các cầu thủ có thể phục hồi nhanh và duy trì phong độ cao như đã thể hiện, ông Vũ cho rằng công tác dinh dưỡng lần này đã được chú trọng hơn.

Trước mỗi chuyến du đấu của đội tuyển, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thường có các đoàn tiền trạm, chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau về thực phẩm, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt.

Quan trọng hơn hết, vị trưởng khoa cho rằng ở lứa cầu thủ U23 này, thể trạng, sức bền và khả năng bùng nổ vốn đã tốt hơn, cộng thêm sự chuẩn bị bài bản khiến các cầu thủ thi đấu “lửa” và chủ động hơn.

Xuyên suốt hàng chục phút, U23 Việt Nam duy trì được sự ổn định về tâm lý, không bị cuốn theo nhịp trận đấu và giữ được cái đầu lạnh trong những thời điểm then chốt. Khi nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao, các cầu thủ vẫn đủ tự tin để tăng tốc và tạo khác biệt ở những thời điểm then chốt. Tinh thần thi đấu “lửa” ấy giúp U23 Việt Nam dám áp sát, dám chơi quyết liệt và sẵn sàng thử những phương án chiến thuật táo bạo.