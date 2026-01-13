Cách đào thải tự nhiên axit uric

Bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, bạn hoàn toàn có thể áp dụng những biện pháp đơn giản tại nhà để hỗ trợ hạ axit uric an toàn.

Axit uric có thể đào thải tự nhiên thông qua hệ bài tiết. Do vậy chế độ ăn uống đóng một phần quan trọng giúp đào thải axit tự nhiên, an toàn.

Hàm lượng kali dồi dào trong kiwi giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận, cân bằng điện giải, tốt cho người bệnh gout. Ảnh: Freepik.

Axit uric cao nên ăn gì?

Các loại hoa quả giàu vitamin C rất tốt cho người có axit uric cao. Theo BS Vũ Mai Hoa (Bệnh viện 19-8), người bệnh có thể bổ sung những loại hoa quả sau vào chế độ ăn:

Trái cây họ cam, quýt

Các trái cây có múi như bưởi, cam, chanh, quýt là lựa chọn tốt cho người bệnh gout hoặc có chỉ số axit uric cao. Các loại trái cây này không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa citrat tự nhiên giúp ngăn ngừa sự kết tinh của axit uric. Đây là cách giúp bạn giảm nguy cơ mắc sỏi thận cũng như đào thải axit uric qua đường bài tiết dễ dàng hơn.

Bạn có thể sử dụng một cốc nước chanh ấm mỗi sáng, ăn cam giữa các bữa ăn… đây đều là cách để bổ sung trái cây giàu vitamin C vào thực đơn hàng ngày.

Ăn ổi giúp giảm axit uric

Nhiều người cho rằng cam là loại trái cây giàu vitamin C nhất tuy nhiên ổi lại chứa một lượng vitamin C dồi dào. Đây cũng là loại trái cây dễ kiếm, giá thành rẻ tại Việt Nam. Chúng giúp cân bằng axit bazơ trong cơ thể cũng như thúc đẩy việc bài tiết axit uric hiệu quả.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy trong ổi có chứa quercetin – một loại flavonoid có thể ức chế enzyme xanthine oxidase. Đây là loại enzyme sản xuất ra axit uric trong cơ thể. Do vậy việc bạn ăn ổi không chỉ giúp cơ thể đào thải mà còn giảm axit uric ngay từ giai đoạn sản sinh. Bên cạnh đó những hoạt chất có trong ổi giúp lợi tiểu nhẹ, ngăn ngừa sự tích tụ tinh thể muối urat tại khớp.

Kiwi

Không chỉ là loại trái cây bổ dưỡng, kiwi còn hỗ trợ đắc lực cho quá trình đào thải axit uric qua hệ bài tiết. Hàm lượng kali dồi dào trong kiwi còn giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận, cân bằng điện giải – rất tốt cho người bệnh gout.

Các loại quả mọng

Trái cây quả mọng như việt quất, anh đào, dâu tây, mâm xôi… không chỉ hấp dẫn bởi vị giác mà còn có tác dụng chống viêm vì giàu chất chống oxy hóa. Trong đó có một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng mỗi ngày ăn từ 10-20 quả cherry có thể giúp giảm 35% nguy cơ bị cơn gout cấp. Loại quả này chứa chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp giảm đau khớp, ngăn chặn quá trình sản xuất axit uric.

Bên cạnh cherry, việt quất và dâu tây cũng chứa nhiều vitamin C, polyphenil giúp giảm axit uric và chống viêm hiệu quả.

Uống gì hạ axit uric

Bên cạnh việc bổ sung các loại hoa quả giàu vitamin C, người bệnh có thể uống đủ nước mỗi ngày – đây là cách giúp đào thải axit uric an toàn, hiệu quả nhất. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số loại đồ uống sau:

Trà xanh là đồ uống quen thuộc với người Việt Nam và được biết đến là đồ uống giàu chất chống oxy hóa. Ảnh: Freepik.

Trà hoa cúc

Một số nghiên cứu cho thấy hoạt chất luteolin trong hoa cúc có thể ức chế sản sinh axit uric hiệu quả. Tuy nhiên để phát huy tốt nhất người bệnh cần lưu ý thời điểm và cách pha.

Bạn nên dùng khoảng 10-20 bông hoa cúc khô (tương đương với 10-15g) rửa sạch sau đó hãm cùng 200ml nước sôi. Lưu ý đậy kín nắp trong khoảng 10-15 phút đây là cách giúp các hoạt chất tan vào nước và giữ được tinh dầu quý. Mỗi ngày bạn nên uống từ 1-2 tách, thời điểm tốt nhất là sau khi ăn 30 phút hoặc trước khi ngủ. Trà hoa cúc không chỉ giúp gan, thận thải độc hiệu quả mà còn giúp giảm stress, ngủ ngon hơn.

Nước dừa giúp giảm axit uric

Trong nước dừa có chứa các chất điện giải, khoáng chất giúp quá trình trao đổi chất trong cơ thể hiệu quả hơn đồng thời cân bằng chuyển hóa. Đặc biệt nước dừa có chứa nhiều kali giúp điều chỉnh nồng độ axit uric trong cơ thể. Uống nước dừa thường xuyên có thể giúp lợi tiểu và từ đó giảm axit uric. Tuy nhiên bạn không nên lạm dụng mà chỉ sử dụng ở mức vừa phải khoảng 1 ly mỗi ngày đồng thời áp dụng thêm lối sống, vận động khoa học.

Trà xanh

Trà xanh là đồ uống quen thuộc với người Việt Nam và được biết đến là đồ uống giàu chất chống oxy hóa. Những hoạt chất có trong trà xanh có thể hạn chế sự tổng hợp của axit uric. Hơn nữa, polyphenol có trong trà xanh còn giúp hạn chế sự hình thành, lắng đọng của tinh thế urat và hỗ trợ hệ bài tiết hoạt động hiệu quả hơn. Điều cần lưu ý là không nên uống trà khi đói và có thể gây cảm giác say.