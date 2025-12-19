Thể lực U22 Việt Nam nay đã khác

120 phút trước Thái Lan cho thấy thể lực cầu thủ Việt Nam đã thay đổi, từ nền tảng thể trạng đến khả năng duy trì cường độ ở thời khắc quyết định.

Trong nhiều thập kỷ, thể lực từng là "gót chân Achilles" khiến bóng đá Việt Nam thường xuyên hụt hơi trong các cuộc đối đầu cường độ cao ở nửa sau trận đấu. Thế nhưng, 120 phút nghẹt thở trước Thái Lan tại chung kết SEA Games 33 đã chứng minh một trật tự mới đang được thiết lập.

Đêm 18/12 trên sân Rajamangala huyền diệu, U22 Việt Nam không chỉ thắng bằng chiến thuật mà còn bằng một "động cơ" bền bỉ: Từ khả năng duy trì mật độ vận động cực đại đến sức bật bùng nổ ở những phút bù giờ.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có một trận chung kết đầy cảm xúc. Ảnh: Duy Hiệu.

Sự "xoay chiều" về thể lực

Trước đây, khi nhắc đến bóng đá Việt Nam, nỗi lo lớn nhất thường xoay quanh hình thể. Cầu thủ nhỏ con, yếu thế trong các pha không chiến, dễ thua thiệt khi va chạm với những đối thủ có nền tảng thể hình tốt hơn.

Điều đó khiến lối chơi của đội tuyển nhiều thời điểm phải né tránh tranh chấp trực diện, hạn chế đẩy cao cường độ tấn công và thường hụt hơi khi nhịp độ trận đấu bị đẩy lên. Nhưng bức tranh ấy đang thay đổi theo cách ngày càng rõ nét. Trận đấu với Thái Lan tối 18/12 là ví dụ điển hình cho sự đảo chiều này.

Thay vì e ngại va chạm, các cầu thủ Việt Nam chủ động bước vào những pha tranh chấp tay đôi, không lép vế trong các tình huống tì đè, thậm chí có thời điểm còn chiếm ưu thế về sức mạnh. Những pha không chiến, vốn từng được xem là “tử huyệt”, giờ đây không còn là điểm khiến đội tuyển phải lo lắng như trước.

Lứa cầu thủ U22 Việt Nam cho thấy sự vượt trội về mặt thể lực. Ảnh: Minh Chiến, Duy Hiệu.

Sự thay đổi này không chỉ đến từ tinh thần thi đấu, mà phản ánh trực tiếp quá trình cải thiện thể hình và nền tảng thể lực của cầu thủ Việt Nam. Trao đổi với Tri Thức - Znews, dưới góc nhìn y học thể thao, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho rằng đây là trận đấu thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Theo bác sĩ Trần Anh Vũ, nền tảng thể lực hiện tại không đến một cách ngẫu nhiên. Từ giai đoạn huấn luyện thể lực cùng các chuyên gia Hàn Quốc như Park Hang Seo, Kim Sang Sik trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam đã từng bước xây dựng được một “cái nền” vững chắc. Nền tảng ấy khởi đầu từ thế hệ Quang Hải, tiếp nối với Xuân Son và hiện nay được duy trì ổn định ở lứa cầu thủ U22.

“Bên cạnh đó, yếu tố tuổi trẻ cũng đóng vai trò quan trọng khi các cầu thủ đang ở giai đoạn sung sức, khả năng hồi phục tốt, hệ tuần hoàn và cơ bắp đạt trạng thái lý tưởng”, ông nói.

120 phút bền bỉ và thăng hoa

Khả năng duy trì thể lực và cường độ thi đấu của U22 Việt Nam được thể hiện rõ qua cách đội tuyển sử dụng người trong suốt trận đấu.

Trong khi U22 Thái Lan liên tục thực hiện các sự điều chỉnh, có thời điểm thay cùng lúc ba cầu thủ nhằm làm mới đội hình, U22 Việt Nam gần như giữ nguyên bộ khung trong phần lớn thời gian thi đấu. Theo bác sĩ Trần Anh Vũ, việc hạn chế thay người cũng phần nào phản ánh nền tảng thể lực đủ dày để đội tuyển duy trì sự ổn định về lối chơi và vận hành chiến thuật.

Thực tế trên sân cũng cho thấy nhịp vận động của U22 Việt Nam được duy trì xuyên suốt. Dù trận đấu kéo dài tới 120 phút, các cầu thủ vẫn giữ được cường độ di chuyển cao, sẵn sàng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công ngay cả ở những thời điểm căng thẳng nhất.

Từ các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cho đến những trụ cột như Đình Bắc, Thanh Nhàn hay hàng phòng ngự, guồng quay thể lực của đội tuyển gần như không bị đứt đoạn cho đến phút cuối cùng.

Các cầu thủ U22 Việt Nam khép lại đêm chung kết với chiến thắng 3-2 đầy thuyết phục.

Trong bối cảnh lịch thi đấu có những xáo trộn, các cầu thủ phải ra sân với mật độ dày, trung bình hai ngày một trận, việc thi đấu trọn vẹn một trận chung kết kéo dài tới hai hiệp phụ là thử thách lớn về mặt thể lực. Theo bác sĩ Vũ, việc các cầu thủ có thể duy trì cường độ vận động đến cuối trận phản ánh sự tiến bộ rõ rệt về thể lực so với giai đoạn trước.

“Các cầu thủ gần như đã sử dụng tới 200% khả năng của mình để dốc toàn lực cho trận chung kết”, ông nói.

Theo ông, để duy trì phong độ đỉnh cao và thể lực ổn định, bóng đá Việt Nam cần tiếp tục kiên định với con đường huấn luyện thể lực bài bản, chuyên nghiệp, có sự đồng hành của các chuyên gia trình độ cao, song song với chế độ dinh dưỡng khoa học.