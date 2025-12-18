Người đàn ông 'gãy súng' vì bắt chước tư thế trong phim 18+

Chỉ vì thử một tư thế lạ học từ phim 18+, hai người đàn ông ở độ tuổi ngoài 30 đã phải tìm đến cơ sở y tế trong tình trạng dương vật sưng tím, đau dữ dội.

Anh T. (37 tuổi, nhân viên văn phòng) đến phòng khám nam khoa trong tình trạng dương vật sưng tím sau một đêm “đổi gió” với vợ. Cả hai thử tư thế “nữ ngồi quay lưng” học từ phim 18+. Trong lúc di chuyển mạnh, dương vật trượt khỏi âm đạo và đập vào xương mu.

Anh nghe tiếng “bụp” nhỏ, đau nhói nhưng dương vật không xìu ngay mà giảm cương dần. Khoảng 30 phút sau, dương vật sưng to, bầm tím một bên thân khiến anh gần như không ngủ được vì lo sợ “gãy súng”.

Kết quả thăm khám và siêu âm Doppler cho thấy không có rách bao trắng thể hang, chỉ tụ máu quanh tĩnh mạch lưng dương vật. Đây là tổn thương do vỡ tĩnh mạch, không phải gãy dương vật thật. Bệnh nhân được điều trị bảo tồn và hồi phục hoàn toàn sau một tháng.

Bác sĩ Trà Anh Duy phẫu thuật cho bệnh nhân bị gãy dương vật. Ảnh: BSCC.

Trái ngược với trường hợp trên, anh L. (32 tuổi, làm kinh doanh) nhập viện trong tình trạng dương vật sưng to, tím toàn bộ và cong lệch rõ. Tối hôm trước, anh quan hệ với bạn gái bằng tư thế doggy biến thể, chuyển động nhanh và mạnh. Trong một cú “nhấp” lệch trục, dương vật trượt khỏi âm đạo và va thẳng vào vùng đáy chậu.

"Lúc đó tôi nghe rõ tiếng ‘rắc’, đau dữ dội và dương vật xìu xuống ngay", anh L. kể lại.

Vì xấu hổ, anh chườm đá tại nhà. Sau gần 8 giờ, tình trạng sưng đau tăng lên, tiểu khó, anh mới đi khám.

Siêu âm ghi nhận rách khu trú bao trắng thể hang, tụ máu sát thể hang, chẩn đoán gãy dương vật điển hình. Bệnh nhân được chuyển phẫu thuật cấp cứu. Sau 3 tháng, chức năng cương phục hồi tương đối tốt nhưng vẫn còn cảm giác căng tức nhẹ vùng sẹo khi cương.

Theo TS.BS Trà Anh Duy, từng tu nghiệp tại Viện Đại học California (Irvine, Mỹ), gãy dương vật không phải là gãy xương mà là rách bao trắng thể hang (tunica albuginea) khi dương vật đang cương cứng.

Khi cương, bao trắng vốn dày khoảng 2 mm có thể mỏng xuống chỉ còn 0,25-0,5 mm. Ở trạng thái này, dương vật rất dễ bị tổn thương nếu bị gập đột ngột hoặc va đập mạnh.

Dấu hiệu điển hình gồm nghe tiếng “rắc” hoặc “bụp”, đau chói, dương vật xìu xuống ngay, sưng to và bầm tím nhanh, có thể cong lệch rõ. Một số trường hợp kèm tiểu ra máu hoặc bí tiểu nếu tổn thương lan đến niệu đạo.

Các nghiên cứu ghi nhận phần lớn gãy dương vật xảy ra khi dương vật đang cương cứng trượt khỏi âm đạo, thay vì đi vào lại đúng trục thì va mạnh vào xương mu hoặc tầng sinh môn. Tai nạn này được gọi là coital misstep (trượt khi giao hợp).

Một phân tích trên hàng trăm bệnh nhân cho thấy các tư thế có góc gập lớn, chuyển động mạnh như nam ở trên hoặc tư thế từ phía sau có liên quan rõ rệt đến nguy cơ gãy dương vật.

Trong thực tế điều trị, bác sĩ Duy cho biết nhiều bệnh nhân thừa nhận đã bắt chước các tư thế phức tạp từ phim 18+.

"Trên phim 18+, mọi thứ đều được dàn dựng, diễn viên có thể quay lại nhiều lần và cắt bỏ toàn bộ cảnh lỗi. Ngoài đời, chỉ một cú trượt sai trục cũng đủ gây rách bao trắng thể hang", bác sĩ Duy nói.

Khi tai nạn xảy ra trong phòng ngủ, bác sĩ Duy cho hay điều quan trọng không phải là che giấu hay chịu đựng, mà là đến cơ sở y tế sớm. Cứu “súng” đúng lúc không chỉ giữ được chức năng sinh lý, mà còn bảo vệ sự tự tin và chất lượng cuộc sống về lâu dài.