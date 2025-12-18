Loạt cơ sở y tế tại TP.HCM bị xử phạt, tước giấy phép

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế sai phạm.

Nha khoa Minh Châu bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 3 tháng. Ảnh: MC.

Theo các quyết định xử phạt ban hành cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2025, Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp vi phạm quy định trong hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh liên quan đến y tế, với tổng số tiền phạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, bà Hoàng Thị Trang (địa chỉ 29A Đặng Tất, phường Tân Định) bị phạt 45 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động. Ngoài tiền phạt, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 18 tháng.

Cùng ngày, địa điểm kinh doanh số 1 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B (66-68 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) bị xử phạt 38 triệu đồng do lập sổ khám bệnh không đầy đủ, không niêm yết giá dịch vụ và quảng cáo sử dụng các từ ngữ như “nhất”, “tốt nhất” khi không có tài liệu hợp pháp chứng minh. Doanh nghiệp này buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Công ty TNHH Phòng khám Sức khỏe Bewell Sài Gòn (tầng 4-5, tháp 6, 628C Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh) bị xử phạt 8 triệu đồng do không niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh và ghi tên các khoa, phòng không đúng với giấy phép hoạt động đã được cấp.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Phytolife (239 Trần Phú, phường An Đông) bị phạt 19 triệu đồng vì không ghi chép đầy đủ sổ khám bệnh, chữa bệnh và thu giá dịch vụ cao hơn mức đã niêm yết.

Trước đó, Công ty TNHH Vanity Beauty and Beauty (24 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn) bị xử phạt 38 triệu đồng do sử dụng người hành nghề chưa đăng ký và quảng cáo sai quy định. Cơ sở này bị buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Cùng địa chỉ, ông Huỳnh Ngọc Hưng bị xử phạt 16,5 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lô hàng vi phạm gồm 9 bút tiêm Wegovy (Semaglutide) trị giá 8,5 triệu đồng. Ngoài ra, ông Hưng còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 18,5 triệu đồng.

Liên quan đến hành vi hành nghề y trái phép, bà Vũ Thị Duyên và bà Đinh Thị Thanh Xuân (cùng địa chỉ 171 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận) mỗi người bị phạt 35 triệu đồng vì khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Một thành viên Minh Châu Smile (171 Phan Văn Hớn) bị xử phạt 70 triệu đồng do hàng loạt vi phạm như không niêm yết giá dịch vụ, biển hiệu thiếu thông tin, không lập hồ sơ bệnh án, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ và không bảo đảm điều kiện hoạt động sau khi được cấp phép.

Cơ sở này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong 3 tháng, đồng thời tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong 2 tháng.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và lập lại trật tự trong lĩnh vực y tế.