Hơn 10 năm chờ đợi, Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 khai trương ngày mai

Ngày 19/12, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình chính thức khai trương, mở ra kỳ vọng giảm tải cho tuyến trung ương.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: BYT.

Ngày mai (19/12), hai dự án bệnh viện tuyến trung ương là Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình sẽ chính thức khai trương, đưa một phần công trình vào vận hành sau nhiều năm triển khai.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ, yêu cầu các đơn vị liên quan tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục tăng tốc để bảo đảm bệnh viện hoạt động hiệu quả ngay từ ngày đầu.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trên công trường, nhiều hạng mục được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc khánh thành phần xây dựng mới chỉ là bước khởi đầu.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, các nhà thầu đang tích cực hoàn thiện nhiều hạng mục như đường giao thông, bãi đỗ xe, lắp đặt nội thất, thiết bị hội trường, bảng biển, sơn sửa trong và ngoài nhà, hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí, đài phun nước. Song song đó là việc hoàn thiện, chạy thử hệ thống cung cấp khí y tế, hệ thống RO và tiếp nhận, lắp đặt thiết bị y tế tại Dự án Bạch Mai 2.

Hiện các nhà thầu cung cấp, lắp đặt một số thiết bị lớn như CT, MRI, DSA, X-quang, dao siêu âm mổ u gan, giường bệnh, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền… trong tổng số 82 thiết bị của Dự án Bạch Mai 2 và 83 thiết bị của Dự án Việt Đức 2. Các thiết bị phục vụ xét nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã được lắp đặt và chạy thử.

Ngày 18/12, các cơ sở này sẽ tiếp tục hoàn thiện lắp đặt thiết bị như hệ thống chụp cắt lớp vi tính, hệ thống đúc bệnh phẩm, máy chuyển mẫu bệnh phẩm, máy realtime PCR… và cơ bản hoàn thành công tác lắp đặt trước ngày 25/12.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra một phòng xét nghiệm tại Cơ sở 2 Bạch Mai. Ảnh: VGP/Đức Tuân.

Với các thiết bị y tế áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, Ban Quản lý dự án đang tổ chức đấu thầu. Đến nay, Dự án Bạch Mai 2 đã có kết quả 4/6 gói thầu, còn Dự án Việt Đức 2 dự kiến mở thầu từ ngày 11/12. Toàn bộ thiết bị dự kiến được bàn giao tại công trường trước ngày 31/3/2026 và hoàn thành lắp đặt, đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2026.

Ban Quản lý dự án đang đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư, tổ chức tăng ca, làm xuyên ngày nghỉ, bảo đảm điều kiện để khánh thành và vận hành một phần công trình từ 19/12/2025.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khẳng định việc triển khai cơ sở 2 tại Ninh Bình là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên cơ sở y tế này.

"Chúng tôi không chỉ đưa một công trình vào sử dụng mà phải xây dựng một hệ thống chất lượng tương đương cơ sở 1. Người bệnh đến cơ sở 2 phải được thụ hưởng dịch vụ chuyên môn cao nhất, được chăm sóc bằng tinh thần trách nhiệm và y đức của đội ngũ thầy thuốc Bạch Mai", ông Cơ nói.

Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 ở Ninh Bình được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Ảnh: BVCC.

Để hiện thực hóa cam kết này, Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị hơn 600 cán bộ từ cơ sở 1 luân phiên công tác tại Ninh Bình, tuyển dụng thêm 600 cán bộ nguồn được đào tạo tại Hà Nội, phân công lãnh đạo khoa thường trực để chỉ đạo chuyên môn. Hơn 325 giường bệnh mới cùng các trang thiết bị trọng yếu đã được chuyển về, hai phòng mổ cấp cứu dự kiến sẵn sàng theo đúng tiến độ.

Đối với cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc bệnh viện, cho biết cơ sở này được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và tiên tiến hơn cơ sở 1. Đây là điều kiện quan trọng để bệnh viện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, chất lượng cao.

Theo ông Hùng, cơ sở 2 sẽ tạo không gian để phân tầng chuyên môn rõ ràng, xác lập ranh giới kỹ thuật giữa hai cơ sở. Việc này giúp mở rộng các lĩnh vực mũi nhọn tại cơ sở 2, đồng thời "trả lại" diện tích cho cơ sở 1 nhằm nâng cao chất lượng điều trị chuyên sâu. Toàn bộ trang thiết bị tại cơ sở mới được cấu hình đồng bộ, tạo môi trường làm việc tối ưu và đủ điều kiện triển khai các kỹ thuật phẫu thuật phức tạp.

Trong quá trình hoàn thiện cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, bảo đảm các hạng mục mua sắm, lắp đặt và yêu cầu kỹ thuật được thực hiện chính xác, hiệu quả. Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản tình trạng quá tải đã kéo dài nhiều năm tại bệnh viện.

Về nhân lực, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết công tác tuyển dụng và đào tạo đã được triển khai từ nhiều năm trước. Nhiều bác sĩ được tuyển từ 6-7 năm nay đã trải qua quá trình đào tạo và thực hành lâm sàng tại bệnh viện, hiện đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở 2.

Song song với đó, bệnh viện liên tục tuyển thêm bác sĩ gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên, đồng thời tiếp nhận hồ sơ từ các trường y và cơ sở đào tạo nghề. "Gần đây, có thêm 3 bác sĩ nội trú vừa tốt nghiệp đăng ký công tác tại cơ sở 2", ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, bệnh viện đã đầu tư toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực, bảo đảm chất lượng chuyên môn giữa hai cơ sở tương đồng. Việc luân chuyển cán bộ từ cơ sở 1 xuống cơ sở 2 cũng được triển khai linh hoạt. Một số ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp vẫn được thực hiện tại Hà Nội, song bệnh viện sẽ thiết lập phân tuyến nội bộ rõ ràng để bảo đảm chất lượng điều trị và an toàn cho người bệnh.