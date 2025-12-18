GS Nguyễn Quang Tuấn hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện ngoại thành

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì dự kiến triển khai khám chữa bệnh chuyên gia với sự đồng hành của GS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn nhằm nâng cao chất lượng điều trị.

Chuyên gia này có nhiều ý kiến góp ý liên quan đến công tác quản trị bệnh viện, định hướng phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, đặc biệt là lĩnh vực tim mạch.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội), ngày 16/12, đơn vị này đã có buổi làm việc với GS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Tại buổi làm việc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã có chia sẻ tổng quan về hoạt động chuyên môn, công tác khám chữa bệnh cũng như những định hướng phát triển của bệnh viện trong giai đoạn hiện nay. Các nội dung tập trung vào việc củng cố năng lực chuyên môn, mở rộng các dịch vụ kỹ thuật, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân địa phương.

Bác sĩ Tuấn đã có nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, thiết thực liên quan đến công tác quản trị bệnh viện, định hướng phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, đặc biệt là lĩnh vực tim mạch, hoạt động khám chữa bệnh chuyên gia, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ y tế bền vững và hiệu quả.

Đáng chú ý, GS Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ sự đồng thuận và sẵn sàng đồng hành cùng bệnh viện trong thời gian tới. Sự hợp tác này dự kiến được triển khai thông qua các hoạt động khám chữa bệnh chuyên gia, hỗ trợ chuyên môn trực tiếp, tư vấn phát triển các chuyên ngành, đặc biệt là chuyên ngành tim mạch.

Định hướng hợp tác nói trên được đánh giá là phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương, góp phần giảm tải cho tuyến trên và giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa bàn sinh sống.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động khám chữa bệnh, GS Nguyễn Quang Tuấn cũng thống nhất tham gia hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Các hoạt động này bao gồm đào tạo chuyên môn, hướng dẫn thực hành lâm sàng, chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh viện và cập nhật kiến thức y khoa.

Trước đó, vào giữa năm 2024, GS Nguyễn Quang Tuấn đã làm thủ tục xin thực hành tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) để được cấp lại chứng chỉ hành nghề theo quy định. Khi tiếp nhận đơn, phía Bệnh viện Hữu Nghị đã tạo điều kiện để GS Tuấn thực hành đúng quy trình.

Theo nguồn tin, GS Nguyễn Quang Tuấn phải thực hành lại như bác sĩ mới ra trường để đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề. Ông bắt đầu quá trình thực hành từ ngày 1/7 và theo quy định, thời gian thực hành kéo dài 12 tháng. Sau khi hoàn thành, GS Tuấn có thể làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề mới và khi đó sẽ đủ điều kiện quay trở lại hoạt động khám bệnh, kê đơn theo quy định hiện hành.