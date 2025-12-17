Người đàn ông phát hiện ung thư thực quản nhờ 2 dấu hiệu lạ

Nuốt nghẹn, chán ăn kéo dài khiến người đàn ông 40 tuổi đi khám và được phát hiện khối u thực quản lớn, buộc bác sĩ phải can thiệp bằng kỹ thuật nội soi chuyên sâu.

Bệnh nhân là anh H.V.T. (40 tuổi, Quảng Ninh), nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn kéo dài, chán ăn và mệt mỏi. Trước đó, anh từng được phát hiện có khối u dưới niêm mạc thực quản kích thước lớn, kéo dài xuống vùng thân vị dạ dày và đã được chỉ định phẫu thuật nên lo ngại những triệu chứng này là dấu hiệu ung thư.

Tuy nhiên, do lo ngại nguy cơ xâm lấn và biến chứng, người bệnh đi nhiều nơi để tìm phương án điều trị tối ưu trước khi quyết định đến Bệnh viện K với mong muốn được chẩn đoán chính xác và can thiệp triệt để.

Tại đây, do tính chất phức tạp của tổn thương, bệnh nhân được nhập khoa Ngoại Quán Sứ 1 và tiến hành hội chẩn liên khoa giữa Ngoại khoa, Nội soi và Gây mê hồi sức. Mục tiêu được đặt ra là loại bỏ hoàn toàn khối u nhưng vẫn bảo tồn tối đa cấu trúc thực quản, giảm sang chấn cho người bệnh.

Kết quả siêu âm nội soi cho thấy anh T. có khối u cơ trơn thực quản kích thước khoảng 16 x 50 mm, chiếm tới 4/5 chu vi lòng thực quản và lan rộng xuống vùng thân vị dạ dày. Đây được đánh giá là một trong những vị trí khó nhất đối với can thiệp nội soi do nguy cơ chảy máu và thủng thực quản cao.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ, với những khối u lớn, lan rộng trong lớp cơ như trường hợp này, nếu áp dụng phẫu thuật mở truyền thống, người bệnh có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thời gian hồi phục kéo dài. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định lựa chọn kỹ thuật nội soi ống mềm can thiệp qua khoang thứ ba - phương pháp cao cấp cho phép bóc tách u từ lớp cơ mà không cần phẫu thuật mở.

Ca can thiệp kéo dài khoảng 2 giờ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BS Bùi Ánh Tuyết, Trưởng khoa Nội soi - Thăm dò chức năng, cùng ThS.BS Trần Đức Cảnh, Phó trưởng khoa. Ê-kíp đã bóc tách và cắt bỏ hoàn toàn khối u mà không ghi nhận tai biến hay biến chứng trong và sau thủ thuật.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, có thể ăn uống trở lại sớm. Sau 2 ngày theo dõi, anh T. được xuất viện trong tình trạng ổn định. Kết quả mô bệnh học xác định khối u là u cơ trơn lành tính.

Theo TS.BS Bùi Ánh Tuyết, u cơ trơn là loại u lành tính thường gặp nhất trong nhóm u dưới niêm mạc thực quản, chiếm khoảng 60-70%. Phần lớn các khối u có kích thước nhỏ, tiến triển chậm và không gây triệu chứng rõ ràng.

Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn, trên 40-50 mm, người bệnh có thể xuất hiện nuốt nghẹn, chán ăn, sút cân, buộc phải can thiệp điều trị. Với những trường hợp u lan rộng, chiếm gần toàn bộ chu vi thực quản, can thiệp nội soi tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

"Trong quá trình bóc tách các khối u lớn, hai tai biến nguy hiểm nhất là chảy máu và thủng thực quản. Nếu lỗ thủng không được kiểm soát tốt, khí có thể tràn vào trung thất, gây chèn ép tim và đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh", TS Tuyết cho biết.

Do đó, kỹ thuật này đòi hỏi bác sĩ nội soi được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm xử lý ca khó, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên khoa Ngoại và Gây mê hồi sức.

Theo các bác sĩ, việc phát hiện sớm đóng vai trò quan trọng trong điều trị thành công. Người dân, đặc biệt là nhóm trên 40 tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa, nên khám sức khỏe định kỳ và nội soi tiêu hóa ngay cả khi chưa có triệu chứng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nuốt vướng, ợ chua kéo dài, đau bụng, rối loạn đại tiện hoặc sút cân không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và can thiệp kịp thời, tránh bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.