Thói quen khó bỏ của nhiều nam giới Việt khiến gan, tụy bị hủy hoại

Rượu bia không chỉ hại gan. Khi mỡ máu tăng vọt, viêm tụy cấp có thể ập đến đột ngột, diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân điều trị xơ gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Việt Linh.

Chỉ sau vài ngày mệt nhẹ vì những buổi uống rượu liên tiếp, anh H.V.T. (37 tuổi, trú xã Quang Bình, Tuyên Quang) bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch. Đau dữ dội vùng thượng vị lan quanh rốn, nôn nhiều và bí trung - đại tiện khiến anh phải nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang trong tình trạng cấp cứu.

Xơ gan, viêm tụy cấp sau những cuộc rượu

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy anh T. bị viêm tụy cấp, chỉ số amylase máu tăng cao. Đáng chú ý, triglycerid trong máu tăng đột biến lên mức rất nguy hiểm - yếu tố có thể gây sốc, suy đa tạng, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid, thuộc nhóm nguy cơ biến chứng cao. Ê-kíp điều trị lập tức truyền dịch, giảm đau và sử dụng insulin tĩnh mạch liên tục nhằm hạ nhanh mỡ máu. Tuy nhiên, sau nhiều giờ, các chỉ số vẫn không cải thiện như mong đợi.

Trước diễn biến nặng, các bác sĩ hội chẩn và thống nhất thực hiện thay huyết tương bằng albumin. Sau khoảng 4 giờ can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, nồng độ triglycerid gần trở về bình thường.

Không chỉ riêng anh T., các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) thời gian qua liên tục tiếp nhận những ca viêm tụy cấp, xơ gan nặng liên quan rượu.

Điển hình là ông P.T.Đ. (47 tuổi, trú phường Cửa Ông, Quảng Ninh), nhập viện trong tình trạng đau thượng vị dữ dội lan ra sau lưng, bụng chướng, nôn nhiều. Người đàn ông này có tiền sử 2 lần viêm tụy cấp, mắc đái tháo đường type 2 nhưng không điều trị, đồng thời lạm dụng rượu với lượng khoảng 500 ml mỗi ngày.

Kết quả chụp CT cho thấy ông Đ. bị viêm tụy cấp Balthazar E, có hoại tử tụy dưới 30%, kèm tăng triglycerid và đái tháo đường type 2. Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân được chuyển hồi sức tích cực với phác đồ thay huyết tương, lọc máu liên tục, kiểm soát đường huyết, cân bằng nước - điện giải và giảm tiết dịch tụy.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, cơn đau giảm dần và có thể tập ăn trở lại. Đến ngày thứ 7, ông Đ. hồi phục tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Một trường hợp khác nguy kịch hơn là ông T.Đ.C. (52 tuổi, trú huyện Đồn Đạc, Quảng Ninh), được đưa vào đơn vị này trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, toan chuyển hóa nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân có tiền sử uống rượu kéo dài nhiều năm.

Huyết tương trắng đục như sữa của người bệnh viêm tụy cấp do tăng Triglycerid máu. Ảnh: BVCC.

Ba ngày trước nhập viện, sau khi uống một lượng lớn rượu, ông C. xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn liên tục. Khi đang được chuyển tuyến trên cao tốc Hạ Long - Móng Cái, bệnh nhân đột ngột tụt huyết áp xuống 70/40 mmHg, kích thích, vật vã và rơi vào tình trạng nguy kịch, buộc ê-kíp phải chuyển hướng cấp cứu khẩn cấp.

Các bác sĩ xác định ông C. bị sốc nhiễm khuẩn biến chứng suy đa tạng, nghi ngộ độc rượu methanol, kèm viêm tụy cấp do tăng triglycerid, xơ gan và đái tháo đường. May mắn, sau 5 ngày lọc máu liên tục, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và không còn biểu hiện suy đa tạng.

Khi văn hóa uống rượu trở thành mối nguy

Theo TS.BS Thân Mạnh Hùng, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nghiện và lạm dụng rượu bia có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như suy nhược cơ thể, rối loạn trí nhớ, tổn thương thần kinh, viêm gan, xơ gan và đột quỵ.

"Ở liều lượng phù hợp, rượu đôi khi giúp giảm căng thẳng hoặc hỗ trợ tim mạch. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều và kéo dài sẽ gây rối loạn chuyển hóa nặng nề do các chất trung gian độc hại sinh ra trong quá trình chuyển hóa rượu tại gan", bác sĩ Hùng phân tích.

Nghiện và lạm dụng rượu bia có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như suy nhược cơ thể, rối loạn trí nhớ, tổn thương thần kinh, viêm gan, xơ gan và đột quỵ. Ảnh: Việt Linh.

PGS Phạm Duệ, nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng ở nhiều nước phát triển, người dân có thể uống rượu hàng ngày nhưng chỉ 1-2 ngụm để thưởng thức, hiếm khi say xỉn. Trong khi đó, tại Việt Nam, rượu bia đang bị biến tướng thành những cuộc nhậu kéo dài, thi nhau cạn chén, thách đố bằng rượu.

"Ngày xưa, rượu chỉ là cái cớ để gặp nhau hàn huyên, thưởng thức. Nay uống bằng cốc, bằng bát, hậu quả là tai nạn, bệnh tật và những ca cấp cứu nguy kịch", PGS Duệ nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần hạn chế rượu bia, đặc biệt với người có rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hoặc tiền sử viêm tụy. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dữ dội, nôn nhiều, bí trung - đại tiện, cần đến cơ sở y tế ngay để tránh những biến chứng nguy hiểm khó lường.