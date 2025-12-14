Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 được thăng quân hàm Trung tướng

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao quyết định thăng quân hàm Trung tướng cho GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi lễ và trao Quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho GS.TS Lê Hữu Song. Ảnh: BVCC.

Chiều 12/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông trong lĩnh vực y học quân sự và quản lý bệnh viện.

Việc thăng quân hàm này khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những cống hiến xuất sắc của GS.TS Lê Hữu Song, người hiện giữ trọng trách Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là đơn vị có truyền thống hơn 70 năm, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao, cũng như trong nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng.

Trung tướng Lê Hữu Song quê ở Hà Tĩnh, được đào tạo bài bản và có quá trình công tác nổi bật. Ông tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1994 và là một trong 3 cá nhân xuất sắc được lựa chọn về công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngay sau khi ra trường.

Con đường học thuật của ông gắn liền với hoạt động nghiên cứu khoa học ở nước ngoài. Giai đoạn 2000-2001, ông nhận học bổng của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), làm nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 2004, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y học chuyên ngành Sinh học phân tử tại Đại học Eberhard Karls (CHLB Đức).

Với những đóng góp trong nghiên cứu và giảng dạy, ông được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2013. Đặc biệt, tháng 12/2023, ông được bổ nhiệm làm Giáo sư tại Đại học Tuebingen, Cộng hòa Liên bang Đức.

Trong quá trình công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, GS.TS Lê Hữu Song đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như Chủ nhiệm Khoa Sinh học phân tử; Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm; Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Viện Nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108.

Về quản lý, tháng 10/2014, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng bổ nhiệm ông làm Phó Giám đốc phụ trách Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đến tháng 10/2023, ông được giao trọng trách Giám đốc bệnh viện. Hiện nay, Trung tướng Lê Hữu Song đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Ủy viên Hội đồng Khoa học Y học Quân sự (Bộ Quốc phòng).

Trong sự nghiệp khoa học, ông đạt nhiều thành tích nổi bật với các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Tiêu biểu là Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2017. Ông cũng nhận Giải thưởng WIPO của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2018, Giải Nhất Vifotec năm 2018, hai lần đoạt Giải thưởng Alexander Yersin của Hiệp hội Y khoa Việt Nam - Thụy Sĩ (các năm 2018, 2020). Về thi đua - khen thưởng, ông được trao Huân chương Lao động hạng Ba năm 2024, cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trung tướng GS.TS Lê Hữu Song đặc biệt nhấn mạnh vai trò then chốt của nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững của bệnh viện. Theo ông, bệnh viện xác định rất rõ đội ngũ cán bộ, công nhân viên là yếu tố quyết định chất lượng chuyên môn và năng lực hội nhập quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng ủy Bệnh viện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong 5 năm tới, với những định hướng mang tính đột phá về chuẩn hóa quốc tế. Theo đó, các hội nghị khoa học tại Bệnh viện 108 phải được trình bày, báo cáo bằng tiếng Anh; các tạp chí, ấn phẩm của Viện Nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108 cũng sử dụng tiếng Anh. Bệnh viện đặt mục tiêu mỗi năm chuyển giao từ 3 đến 5 kỹ thuật mới từ nước ngoài về Việt Nam, trong đó có những kỹ thuật lần đầu xuất hiện trong nước.

Về yêu cầu đối với nhân lực, Trung tướng Lê Hữu Song cho biết cán bộ phải được đào tạo bài bản, với các chỉ tiêu cụ thể theo từng năm công tác và từng chuyên ngành. Đặc biệt, tiêu chuẩn ngoại ngữ được siết chặt: các bác sĩ điều trị, kỹ sư, cử nhân sinh từ năm 1980 trở về sau phải đạt trình độ tiếng Anh IELTS từ 6.0 đến 6.5. Theo ông, tiếng Anh là "cầu nối" để tiếp cận tri thức và khoa học y học thế giới.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 dành 1% doanh thu cho đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu phải là nghiên cứu mới, có giá trị ứng dụng thực tiễn. Với chiến lược đào tạo bài bản và dài hạn, Trung tướng GS.TS Lê Hữu Song kỳ vọng trong vòng 3 năm tới, bệnh viện sẽ đủ nguồn nhân lực để nộp hồ sơ xét phong hàng loạt Phó giáo sư, Giáo sư trẻ.