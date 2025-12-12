Gánh hậu quả vì sở thích ăn rau sống và đồ tái

Thói quen ăn rau sống và đồ tái khiến nữ bệnh nhân Bắc Ninh nhiễm giun tóc nặng, nội soi ghi nhận nhiều con giun trắng ngà bám trong đại tràng.

Sau khi khám lâm sàng và đánh giá triệu chứng, bệnh nhân được chỉ định nội soi đại tràng. Ảnh: BVCC.

Bà V.T.N. (57 tuổi, ở Bắc Ninh) đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám vì rối loạn tiêu hóa kéo dài, thường xuyên đau bụng quanh rốn và đi ngoài nhiều đợt trong vài tháng gần đây, kèm sụt khoảng 2 kg. Bệnh nhân cho biết bản thân có thói quen ăn rau sống và một số món ăn tái, sống - những yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột.

Sau khi khám lâm sàng và đánh giá triệu chứng, bệnh nhân được chỉ định nội soi đại tràng. Trong quá trình thực hiện, ê kíp phẫu thuật của Trung tâm Nội soi Tiêu hóa và Thăm dò chức năng phát hiện nhiều con giun màu trắng ngà, dài khoảng 0,3-0,5 cm, trong lòng đại tràng.

Số lượng giun lớn cho thấy bệnh nhân đã nhiễm giun trong thời gian dài nhưng không nhận biết vì triệu chứng không điển hình. Kết quả xét nghiệm xác định đây là giun tóc - loài giun ký sinh ở đại tràng, lây truyền qua đường ăn uống khi thực phẩm hoặc tay tiếp xúc với đất có chứa trứng giun.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp nhiễm giun đường ruột nặng với số lượng giun sống trong đại tràng nhiều, khá hiếm gặp ở người trưởng thành.

PGS.TS Lê Trần Anh, chuyên gia Nấm - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết nhiễm giun tóc xuất hiện trên toàn thế giới, thường gặp nhất ở các khu vực có khí hậu ấm áp, lượng mưa lớn, nhiều bóng râm và điều kiện vệ sinh hạn chế.

Giun tóc có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhiều hơn ở trẻ em do hay chơi đùa, tiếp xúc trực tiếp với đất. Nhiễm giun tóc kéo dài có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như đau bụng, thiếu máu, suy dinh dưỡng và ảnh hưởng sự phát triển của trẻ.

Nhiều giun màu trắng ngà, dài khoảng 0,3 - 0,5 cm, trong lòng đại tràng bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Giun tóc bám vào niêm mạc ruột để hút máu và dinh dưỡng, từ đó gây tổn thương và dẫn đến các biểu hiện như đau bụng, rối loạn tiêu hoá, mệt mỏi, thiếu vi chất, thiếu máu, sa trực tràng…. Chẩn đoán nhiễm giun tóc nhờ xét nghiệm phát hiện trứng giun trong phân hoặc soi đại tràng thấy giun trong lòng ruột.

Để phòng ngừa nhiễm giun tóc, theo PGS.TS Lê Trần Anh, người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; ăn chín uống sôi, hạn chế sử dụng rau sống khi chưa được rửa sạch, ngâm kỹ; dọn dẹp nhà cửa và dùng nguồn nước sinh hoạt an toàn; không đi chân đất và không để trẻ bò, chơi trực tiếp xuống nền đất.

Để phát hiện nhiễm giun tóc, người dân cần chủ động đi khám khi có các biểu hiện kéo dài như đau bụng quanh rốn, rối loạn tiêu hoá, đi ngoài nhiều lần hoặc sút cân, thiếu máu không rõ nguyên nhân. Khi có những biểu hiện này, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm phân hoặc nội soi đại tràng nhằm xác định chính xác tình trạng nhiễm ký sinh trùng và đưa ra hướng điều trị kịp thời.