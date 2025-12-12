3 cách đơn giản giúp não bộ luôn tỉnh táo trong lúc làm việc

Một số loại thực phẩm quen thuộc có thể hỗ trợ não bộ phục hồi năng lượng, giảm cảm giác mệt mỏi và cải thiện sự tập trung trong lúc làm việc.

Mệt mỏi là phản ứng sinh lý bình thường của não bộ khi phải hoạt động liên tục. Ảnh: Freepik.

Theo President Online, nhiều người dù ngủ đủ giấc vẫn dễ rơi vào trạng thái đầu óc chậm lại, khó tập trung khi làm việc.

Bác sĩ tâm thần Hosaka Takashi (Nhật Bản) cho biết tình trạng này thường xuất hiện khi não bộ phải duy trì sự tập trung trong thời gian dài, khiến năng lượng dự trữ bị tiêu hao và hiệu suất xử lý thông tin giảm xuống. Đây là phản ứng sinh lý bình thường của hệ thần kinh khi phải hoạt động liên tục mà chưa kịp phục hồi.

Theo bác sĩ Hosaka Takashi, việc ăn một viên chocolate trong lúc căng thẳng có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu và tập trung hơn. Theo ông, tế bào thần kinh sử dụng glucose làm nguồn năng lượng chính. Khi phải suy nghĩ liên tục, lượng đường trong máu giảm khiến não hoạt động kém nhạy, gây mệt mỏi và giảm hiệu suất.

Việc ăn một viên chocolate giúp đưa glucose vào máu nhanh, ổn định đường huyết và duy trì hoạt động của não. Ông lưu ý khi làm việc, bạn nên kết hợp với những khoảng nghỉ ngắn, thả lỏng cơ hoặc hít thở sâu để tăng hiệu quả hồi phục.

Bên cạnh đó, hành động nhai, chẳng hạn nhai kẹo cao su, cũng có tác dụng kích hoạt các vùng não liên quan đến sự tỉnh táo. Chuyển động nhai đều đặn giúp tăng lưu lượng máu lên não, đồng thời thúc đẩy tiết serotonin, chất dẫn truyền thần kinh có vai trò điều hòa tâm trạng và duy trì sự tập trung. Việc tăng tiết nước bọt cũng góp phần giảm stress oxy hóa, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của tế bào thần kinh.

Về đồ uống, bác sĩ Hosaka gợi ý dùng trà xanh trong lúc làm việc. Trà xanh chứa catechin - nhóm chất chống oxy hóa mạnh có khả năng trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào.

Trà xanh cũng giàu vitamin C và tannin, lại không qua lên men nên giữ được nhiều hoạt chất tự nhiên hơn so với các loại trà khác. Uống trà xanh với lượng vừa phải giúp cải thiện sự tỉnh táo và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe não bộ.

Theo bác sĩ Hosaka, những lựa chọn trên không phải là biện pháp điều trị, nhưng có thể góp phần giúp cơ thể duy trì sự tỉnh táo và giảm cảm giác mệt mỏi trong ngày. Khi biết lắng nghe cơ thể bằng cách nghỉ đúng lúc và ăn uống phù hợp, trạng thái làm việc và mức độ tập trung của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.