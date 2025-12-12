Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

3 cách đơn giản giúp não bộ luôn tỉnh táo trong lúc làm việc

  • Thứ sáu, 12/12/2025 13:31 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Một số loại thực phẩm quen thuộc có thể hỗ trợ não bộ phục hồi năng lượng, giảm cảm giác mệt mỏi và cải thiện sự tập trung trong lúc làm việc.

nao bo anh 1

Mệt mỏi là phản ứng sinh lý bình thường của não bộ khi phải hoạt động liên tục. Ảnh: Freepik.

Theo President Online, nhiều người dù ngủ đủ giấc vẫn dễ rơi vào trạng thái đầu óc chậm lại, khó tập trung khi làm việc.

Bác sĩ tâm thần Hosaka Takashi (Nhật Bản) cho biết tình trạng này thường xuất hiện khi não bộ phải duy trì sự tập trung trong thời gian dài, khiến năng lượng dự trữ bị tiêu hao và hiệu suất xử lý thông tin giảm xuống. Đây là phản ứng sinh lý bình thường của hệ thần kinh khi phải hoạt động liên tục mà chưa kịp phục hồi.

Theo bác sĩ Hosaka Takashi, việc ăn một viên chocolate trong lúc căng thẳng có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu và tập trung hơn. Theo ông, tế bào thần kinh sử dụng glucose làm nguồn năng lượng chính. Khi phải suy nghĩ liên tục, lượng đường trong máu giảm khiến não hoạt động kém nhạy, gây mệt mỏi và giảm hiệu suất.

Việc ăn một viên chocolate giúp đưa glucose vào máu nhanh, ổn định đường huyết và duy trì hoạt động của não. Ông lưu ý khi làm việc, bạn nên kết hợp với những khoảng nghỉ ngắn, thả lỏng cơ hoặc hít thở sâu để tăng hiệu quả hồi phục.

Bên cạnh đó, hành động nhai, chẳng hạn nhai kẹo cao su, cũng có tác dụng kích hoạt các vùng não liên quan đến sự tỉnh táo. Chuyển động nhai đều đặn giúp tăng lưu lượng máu lên não, đồng thời thúc đẩy tiết serotonin, chất dẫn truyền thần kinh có vai trò điều hòa tâm trạng và duy trì sự tập trung. Việc tăng tiết nước bọt cũng góp phần giảm stress oxy hóa, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của tế bào thần kinh.

Về đồ uống, bác sĩ Hosaka gợi ý dùng trà xanh trong lúc làm việc. Trà xanh chứa catechin - nhóm chất chống oxy hóa mạnh có khả năng trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào.

Trà xanh cũng giàu vitamin C và tannin, lại không qua lên men nên giữ được nhiều hoạt chất tự nhiên hơn so với các loại trà khác. Uống trà xanh với lượng vừa phải giúp cải thiện sự tỉnh táo và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe não bộ.

Theo bác sĩ Hosaka, những lựa chọn trên không phải là biện pháp điều trị, nhưng có thể góp phần giúp cơ thể duy trì sự tỉnh táo và giảm cảm giác mệt mỏi trong ngày. Khi biết lắng nghe cơ thể bằng cách nghỉ đúng lúc và ăn uống phù hợp, trạng thái làm việc và mức độ tập trung của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Học cách già đi

Bước vào tuổi xế chiều, nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Họ không còn công việc để làm, mất đi sự năng động vốn có và trở nên tự ti. Về già, hãy học cách yêu cuộc đời một lần nữa.

Trong cuốn sách Khoa học tâm thức, Carl Jung mổ xẻ một số lĩnh vực quan trọng và gây tranh cãi nhất trong tâm lý học phân tích: Phân tích giấc mơ, vô thức nguyên thủy và mối quan hệ giữa tâm lý học và tôn giáo. Ông cũng xem xét những khác biệt giữa lý thuyết của mình và của Freud, cung cấp kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của phân tâm học.

Niềm hy vọng cho trẻ suy thận ở TP.HCM

Hơn 20 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 kiên trì phát triển kỹ thuật ghép gan, thận, giúp nhiều trẻ thoát nguy kịch, mở ra cơ hội sống và tương lai trọn vẹn hơn.

22 giờ trước

Bạn không thể ngờ vật dụng này lại có thể là thủ phạm gây đau lưng

Mặc một chiếc áo khoác mùa đông nặng hoặc thiết kế kém trong thời gian dài có thể gây hại cho hệ cơ - xương, dẫn đến căng cơ, co thắt, đau nhức, thậm chí kích thích các rễ thần kinh.

23 giờ trước

Clip em bé 4 tháng tuổi 'tập hát' hút gần 18 triệu lượt xem

Xem clip em bé 4 tháng tuổi mắt chăm chú vào camera, miệng "ngân nga" như đang tập hát khiến dân mạng mê mẩn, nhiều người bảo bé đang hát bài "Baby Shark".

23 giờ trước

Kỳ Duyên

não bộ thần kinh chocolate tỉnh táo

    Đọc tiếp

    Vuot tram cay so, ban nha den TP.HCM chua ung thu hinh anh

    Vượt trăm cây số, bán nhà đến TP.HCM chữa ung thư

    2 giờ trước 11:27 12/12/2025

    0

    Nhiều gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ vì chi phí chữa ung thư, khiến đề xuất miễn viện phí trở thành kỳ vọng cấp thiết giúp người bệnh có cơ hội tiếp tục chữa trị, nhen nhóm lên hy vọng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý