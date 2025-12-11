Bạn không thể ngờ vật dụng này lại có thể là thủ phạm gây đau lưng

Mặc một chiếc áo khoác mùa đông nặng hoặc thiết kế kém trong thời gian dài có thể gây hại cho hệ cơ - xương, dẫn đến căng cơ, co thắt, đau nhức, thậm chí kích thích các rễ thần kinh.

Khi mùa Đông đến, nhiều người nhận thấy tình trạng đau lưng của mình trở nên trầm trọng hơn. Và nguyên nhân có thể nằm ở thứ mà bạn mặc hàng ngày: chiếc áo khoác mùa đông.

Theo các bác sĩ chuyên về cột sống, việc mặc một chiếc áo khoác nặng hoặc thiết kế kém trong thời gian dài có thể gây hại cho hệ cơ - xương, dẫn đến căng cơ, co thắt, đau nhức, thậm chí kích thích các rễ thần kinh.

"Không phải chiếc áo khoác trực tiếp gây chấn thương cột sống, mà chính tư thế sai và gánh nặng dồn lên lưng, cổ, vai mới là vấn đề", bác sĩ Gbolahan Okubadejo, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình tại New York, cho biết.

Đặc biệt, với những người vốn đã gặp vấn đề về cột sống như viêm khớp, thoát vị đĩa đệm hay đau thần kinh tọa, các bác sĩ khẳng định áo khoác nặng có thể làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Tin vui là chỉ cần điều chỉnh hợp lý, bạn hoàn toàn có thể vừa giữ ấm vừa bảo vệ cột sống khi mùa lạnh đến.

Áo khoác có thể gây hại cho cột sống như thế nào?

Theo bác sĩ Sherry McAllister, Chủ tịch Tổ chức Tiến bộ Thần kinh - Cột sống (Mỹ), trọng lượng của áo khoác mùa đông nặng có thể làm thay đổi cơ chế vận động tự nhiên của cơ thể.

"Cơ thể có xu hướng đưa đầu ra phía trước và giảm độ cong tự nhiên của cổ để bù lại trọng lượng phía sau. Tư thế đầu đổ về trước có thể tạo ra áp lực tương đương 4,5-27 kg tùy mức độ ngả đầu", bà giải thích.

Khi trọng lượng áo kéo phần trên cơ thể về phía trước sẽ dẫn đến việc lưng trên dễ bị gù, cơ cổ và vai phải làm việc nhiều hơn và cuối ngày dễ xuất hiện đau nhức hoặc mỏi cứng.

Các nghiên cứu cũng cho thấy chỉ cần mang thêm 10-15% trọng lượng cơ thể từ quần áo hoặc vật dụng cũng đủ gây sai lệch tư thế.

Những đặc điểm gây hại nhất của một chiếc áo khoác

Không phải áo khoác mùa đông nào cũng làm xấu tư thế, nhưng nhiều thiết kế có thể âm thầm gây hại:

Áo khoác dài và nặng

Đây là nhóm nguy hiểm nhất. Trọng lượng lớn của áo khiến người mặc khó giữ thăng bằng, hạn chế di chuyển và tạo áp lực nén lên cột sống. Mặc trong thời gian dài có thể dẫn đến lệch tư thế và mỏi cơ.

Áo có túi trước nặng hoặc mũ lớn

Trọng lượng phân bố không đều khiến cơ thể phải nghiêng, gù hoặc vặn mình để bù lại, làm tăng áp lực lên lưng và cổ.

Chất liệu quá dày hoặc không thoáng

Len dày, da thật hay các loại vải nặng khiến vai và lưng phải gánh nhiều trọng lượng hơn. Chất liệu kém thoáng khí làm cơ căng cứng vì cơ thể phải điều chỉnh nhiệt độ.

Thiết kế cứng, hạn chế chuyển động

Một số áo trench coat hoặc áo phao cứng khiến người mặc không thể xoay hoặc cúi tự nhiên. Khi đó, phần lưng dưới buộc phải làm việc nhiều hơn để giữ thăng bằng.

Áo phao dày cộm

Dù không nặng, độ phồng lớn buộc người mặc phải hơi ngửa ra sau, từ đó tăng áp lực lên vùng thắt lưng.

Áo quá ngắn

Nghe có vẻ vô hại, nhưng áo khoác ngắn có thể khiến lưng dưới tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh, làm cơ bị co cứng, gây đau và giảm linh hoạt.

Chiếc áo khoác nặng nề và thiết kế không hợp lý có thể là nguyên nhân gây đau lưng.

Cách chọn áo khoác an toàn cho cột sống

Theo các bác sĩ, một chiếc áo khoác tốt phải đáp ứng các tiêu chí: vừa vặn, không bó cứng nhưng cũng không quá rộng; trọng lượng nhẹ, phân bổ đều; chất liệu có độ đàn hồi để hỗ trợ cử động; thoáng khí nhưng vẫn giữ ấm; chiều dài che được lưng dưới nhưng không gây vướng víu.

"Bạn nên thử xoay người, nâng tay và bước đi khi mặc thử áo. Nếu cảm thấy bị ‘kéo giữ’ hoặc khó vận động, đó không phải lựa chọn tốt", bác sĩ Okubadejo nói.

Nếu khó tìm được chiếc áo hoàn hảo, phối nhiều lớp mỏng cũng là giải pháp tốt hơn một chiếc áo cực nặng.

Mặc áo đúng cách cũng quan trọng không kém

Ngay cả khi áo khoác phù hợp, cách sử dụng sai vẫn gây hại. Bác sĩ Jeremy Smith khuyến nghị: hạn chế mặc liên tục quá 1 giờ; không bỏ hai tay vào túi áo vì điều này khiến vai co vào, lưng gù và giảm độ linh hoạt của cột sống; duy trì tư thế đúng, vai thả lỏng, đầu không rướn về trước; kéo giãn cơ trước và sau khi mặc áo nặng trong thời gian dài.

Ngoài ra, việc mang túi lệch một bên vai cũng làm lệch trọng tâm. Các bác sĩ khuyên dùng ba lô hai quai để phân bổ đều trọng lượng.

Giày dép cũng quan trọng: đế chắc chắn giúp giảm áp lực lên lưng dưới khi di chuyển cùng áo khoác nặng.

Theo bác sĩ Nwodim, khi cơ thể bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như căng cơ, co thắt, đau âm ỉ hoặc tê lan xuống tay chân, đó là lúc bạn cần thay đổi.

"Mỗi khi cơ thể phát tín hiệu căng cơ - xương, đó là lời nhắc rằng bạn đang đặt quá nhiều áp lực lên hệ thống của mình. Và một sự điều chỉnh là điều cần thiết", ông nhấn mạnh.