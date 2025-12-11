Người đàn ông gánh hậu quả vì uống rượu mỗi ngày suốt nhiều năm

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng viêm tụy cấp nặng do lạm dụng rượu mỗi ngày, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Bệnh nhân được chỉ định thay huyết tương, lọc máu liên tục, cân bằng nước, điện giải, kiểm soát đường huyết, giảm tiết dịch tụy…. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) tiếp nhận bệnh nhân P.T.Đ. (47 tuổi, trú phường Cửa Ông, Quảng Ninh) trong tình trạng đau thượng vị dữ dội, đau lan ra sau lưng, bụng chướng và nôn nhiều. Ông Đ. có tiền sử hai lần viêm tụy cấp, đái tháo đường type 2 nhưng không điều trị, đồng thời lạm dụng rượu với lượng khoảng 500 ml mỗi ngày.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được thăm khám, làm xét nghiệm và chụp CT bụng. Kết quả cho thấy viêm tụy cấp Balthazar E, có hoại tử tụy dưới 30%, kèm tăng triglycerid và đái tháo đường type 2. Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao. Ông chuyển hồi sức tích cực với phác đồ thay huyết tương, lọc máu liên tục, kiểm soát đường huyết, cân bằng nước - điện giải và giảm tiết dịch tụy.

Sau ba ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, cơn đau giảm và có thể bắt đầu tập ăn trở lại. Đến ngày thứ bảy, người đàn ông hồi phục tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ cho biết trường hợp của bệnh nhân Đ. là minh chứng điển hình cho hậu quả của việc lạm dụng rượu, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm tụy cấp.

Túi huyết tương của bệnh nhân được thay ra sau lọc máu. Ảnh: BVCC.

Nếu không phát hiện và can thiệp kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành hoại tử tụy, suy đa cơ quan, nhiễm trùng máu hoặc sốc nhiễm khuẩn, với tỷ lệ tử vong rất cao.

Mỗi lần viêm tụy tái phát do rượu thường nặng hơn lần trước, gây tổn thương tụy không hồi phục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiêu hóa và chức năng nội tiết, thậm chí dẫn đến suy kiệt hoặc tử vong đột ngột.

Bác sĩ khuyến cáo rượu không chỉ gây viêm tụy mà còn là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh lý khác như xơ gan, ung thư gan, rối loạn mỡ máu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, rối loạn tâm thần và các vấn đề xã hội như tai nạn giao thông hay bạo lực gia đình.

Người từng mắc viêm tụy, người có mỡ máu cao hoặc đái tháo đường được khuyên tuyệt đối không lạm dụng rượu bia. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dữ dội vùng thượng vị, nôn nhiều, bụng chướng, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, tránh tự điều trị tại nhà vì viêm tụy cấp là tình trạng cấp cứu nguy hiểm.