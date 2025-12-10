Đột ngột chóng mặt nghĩ bị trúng gió, lúc nhập viện đã nguy kịch

Bị nhồi máu cơ tim nhưng tưởng chỉ là “trúng gió”, gia đình quyết định cho người bệnh nằm nghỉ ngơi tại nhà. Khi đến bệnh viện, tình trạng bệnh nhân đã nguy kịch.

Nhồi máu cơ tim ở giai đoạn đầu có thể biểu hiện không điển hình, thường là mệt, choáng, đau nhẹ, khó thở, đặc biệt ở người trẻ, phụ nữ hoặc người có bệnh nền. Ảnh: Đinh Hà.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa cứu sống người bệnh L.B. (70 tuổi, Khánh Hòa) trong tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó, người bệnh có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt, gia đình nghĩ chỉ là cảm thông thường nên để nghỉ ngơi tại nhà. Khi nhập viện, bệnh nhân đã trong tình trạng lơ mơ, huyết áp không đo được, nhịp tim giảm còn 15-20 lần/phút.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành sau dưới, biến chứng sốc tim và rối loạn nhịp chậm. Bệnh nhân B. được chuyển gấp đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để hỗ trợ tuần hoàn khẩn cấp.

Ê-kíp đã can thiệp bằng cách đặt máy tạo nhịp tạm thời và tái thông mạch vành. Sau thủ thuật, bệnh nhân hết đau ngực, sinh hiệu ổn định, nhịp xoang được tái lập và đã xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Lạc Việt, Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Ninh Thuận, cho biết nhồi máu cơ tim có thể có biểu hiện không điển hình, dễ bị nhầm với tình trạng mệt hay choáng nhẹ.

Nhồi máu cơ tim cấp (AMI) xảy ra khi một hoặc nhiều nhánh động mạch vành bị tắc đột ngột, khiến cơ tim thiếu máu nuôi và dẫn đến hoại tử vùng cơ tim bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chính của tình trạng này là giảm lưu lượng máu qua động mạch vành, chủ yếu do xơ vữa động mạch.

Cơ tim được nuôi dưỡng bởi hai hệ động mạch vành trái và phải. Khi các mảng xơ vữa hình thành trên thành mạch, lòng động mạch dần bị hẹp lại, làm giảm dòng máu nuôi cơ tim. Nếu mảng xơ vữa bị vỡ, cục máu đông sẽ nhanh chóng hình thành và có thể lấp kín toàn bộ lòng mạch, gây tắc nghẽn hoàn toàn và khởi phát cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm đau tức ngực lan lên vai, cổ, hàm hoặc xuống tay trái; khó thở; vã mồ hôi lạnh; chóng váng; tim đập bất thường; buồn nôn; mệt đột ngột.

Bác sĩ Việt cảnh báo việc nhận biết sai và chậm trễ trong xử trí có thể dẫn đến tổn thương tim không hồi phục hoặc tử vong. Nhồi máu cơ tim có thể đe dọa tính mạng và phần lớn các ca tử vong xảy ra ngay trước khi người bệnh kịp đến bệnh viện.

Những trường hợp được can thiệp sớm thường có tiên lượng tốt hơn và khả năng phục hồi cao hơn. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, bác sĩ nhấn mạnh cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng tái tưới máu cơ tim càng sớm càng tốt.

“Thời gian vàng” để điều trị nhồi máu cơ tim là trong 1-2 giờ đầu sau khi khởi phát triệu chứng, hoặc ít nhất trong 6 giờ đầu. Can thiệp trong khoảng thời gian này giúp hạn chế hoại tử cơ tim và giảm nguy cơ suy tim về sau.