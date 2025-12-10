4 loại cải giúp nhẹ bụng dưỡng gan, là rau khoái khẩu của người Việt

Không cần thực phẩm đắt tiền để bồi bổ vào mùa lạnh, một số loại rau cải quen thuộc vẫn có thể hỗ trợ tiêu hóa và dưỡng gan, giúp cơ thể khỏe khoắn từ bên trong.

Cải cúc là loại rau xanh giàu canxi, nên bổ sung trong mùa lạnh. Ảnh: The Works Of Life.

Mùa lạnh thường khiến cơ thể chậm tiêu, dễ đầy bụng do nhu động ruột giảm, uống ít nước và ăn nhiều món giàu đạm hơn bình thường. Đây là lúc rau xanh phát huy vai trò giúp hệ tiêu hóa vận hành nhẹ nhàng hơn. Theo QQ News, bốn loại rau quen thuộc dưới đây là lựa chọn giàu dinh dưỡng cho những bữa cơm mùa lạnh.

Rau cải cúc

Rau cải cúc chứa lượng canxi đáng kinh ngạc - khoảng 294 mg trong 100 g rau, tức gấp gần 10 lần lượng canxi trong cùng trọng lượng thịt bò.

Không chỉ nổi bật ở hàm lượng khoáng chất, rau còn giàu vitamin K - yếu tố tham gia trực tiếp vào quá trình đưa canxi vào trong mô xương. Đối với những người ít vận động vào mùa đông, ít phơi nắng, vitamin D suy giảm, việc tăng cường những nguồn canxi tự nhiên như rau cải cúc có ý nghĩa đáng kể.

Rau cải cúc có vị thanh, dễ tiêu, giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn sau những bữa tối nhiều thịt. Khi nấu cùng đậu phụ, trứng hoặc thịt nạc, rau phát huy khả năng hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hấp thụ canxi một cách nhẹ nhàng, phù hợp cả với người cao tuổi.

Cải thìa, cải bẹ xanh và cải bó xôi

Theo các chuyên gia, cải chứa nhiều nước, chất xơ hòa tan và vitamin C - thành phần giúp tăng hấp thu canxi, đồng thời giảm cảm giác nặng bụng sau khi ăn nhiều món cay, mặn hoặc chiên rán.

Trong những ngày trời lạnh, chúng ta thường uống ít nước, hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại, nhu động ruột kém linh hoạt khiến nguy cơ táo bón tăng lên rõ rệt. Một đĩa cải thìa xào tỏi, hay bát canh cải bẹ xanh đơn giản lại có tác dụng “đánh thức” đường ruột, giúp việc đào thải chất cặn bã diễn ra trơn tru hơn.

Bên cạnh đó, rau cải xanh giúp làm dịu cảm giác nóng trong sau khi ăn thức ăn giàu đạm, hỗ trợ gan chuyển hóa nhẹ nhàng nhờ đặc tính “mát” tự nhiên theo quan điểm Đông y và cơ chế chống oxy hóa từ góc nhìn dinh dưỡng hiện đại.

Lá khoai lang

Dù là phần thường bị bỏ đi, lá khoai lang lại là “kho chứa vitamin”. Lá khoai lang cung cấp nguồn vitamin A và vitamin C phong phú, hai chất chống oxy hóa mạnh có vai trò sửa chữa tế bào gan và bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Điểm đáng chú ý là canxi trong lá khoai lang đi kèm với magie - khoáng chất quan trọng trong quá trình điều hòa cơ bắp, nhịp tim và hấp thu canxi. Khi mùa đông khiến hoạt động thể lực giảm xuống, xương khớp dễ bị cứng và cơ bắp hoạt động trì trệ, việc bổ sung lá khoai lang trong bữa ăn giúp cơ thể duy trì độ linh hoạt và tỉnh táo.

Lá củ cải

Mọi người quen với món củ cải trắng hoặc củ cải đỏ trong các bữa ăn nhưng lại vô tình bỏ đi phần lá xanh giàu dinh dưỡng. Thực tế, lá củ cải có hàm lượng canxi cao gần gấp tám lần thịt bò, đồng thời chứa nhiều kali, vitamin C và chất xơ không hòa tan.

Những thành phần này giúp điều hòa nhu động ruột, giảm tình trạng đầy hơi và hỗ trợ cơ chế làm sạch gan thông qua việc thúc đẩy quá trình bài tiết dịch mật. Với những gia đình hay ăn lẩu, ăn đồ nướng, lá củ cải đóng vai trò như “người dọn dẹp”, giữ cho đường tiêu hóa và gan tránh khỏi quá tải.