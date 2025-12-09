Hình ảnh con sán dài bên trong não bệnh nhân khiến bác sĩ sốc

Suốt hơn 20 năm, người đàn ông phải sống chung với những cơn động kinh. Các bác sĩ bất ngờ phát hiện bên trong não ông là con sán dài gần 10 cm.

Các bác sĩ đã lấy ra khỏi hộp sọ người bệnh một con sán Spirometra ẩn náu trong não suốt hơn 20 năm.

Theo HK01, cách đây 21 năm, ông A Dũng (tên người bệnh đã được thay đổi) đột ngột lên cơn co giật khi đang ngủ, toàn thân rung mạnh, hàm cắn chặt, mắt trợn và mất ý thức. Bệnh viện địa phương chẩn đoán ông bị viêm dạng u hạt. Do được cảnh báo phẫu thuật có thể làm cơn co giật nặng hơn, bệnh nhân chọn điều trị bảo tồn bằng thuốc chống động kinh.

Suốt hai thập kỷ, cơn động kinh vẫn tái diễn khiến ông luôn sống trong tâm trạng lo lắng, hạn chế tiếp xúc xã hội và gần như không dám đi đâu một mình. Ông mô tả “cảm giác trong đầu như có vật gì bịt kín”, thuốc ở các phòng khám tư chỉ giúp đỡ được tạm thời.

Một năm trở lại đây, bệnh tình xấu đi. Sau mỗi lần co giật, ông xuất hiện tình trạng nói khó, méo miệng bên trái và tê yếu tay chân. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy khả năng có ký sinh trùng trong não, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Não khoa 999 Quảng Đông.

Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh nhận thấy tổn thương ở thùy trán phải với phản ứng viêm dạng u hạt và mô não xung quanh bị phù nề. Hình ảnh này gợi ý cao đến bệnh lý do sán Spirometra (thường gọi là sán đầu gai hay ấu trùng sán dải chó mèo).

Khi xác định thời điểm phẫu thuật phù hợp, ê-kíp tiến hành mổ bằng hệ thống định vị thần kinh, giúp xác định chính xác vị trí ký sinh trùng và hạn chế xâm lấn vùng chức năng. Trong quá trình mổ, bác sĩ lấy ra một sinh vật màu xám trắng, dài khoảng 10 cm, được xác định là sán Spirometra sau xét nghiệm mô bệnh học.

Các chuyên gia cho biết nhiễm sán Spirometra thường liên quan đến thói quen ăn uống, chủ yếu do uống nước chưa đun sôi, ăn ếch, rắn, tôm cua chưa chín kỹ hoặc các món “tươi sống”. Bệnh nhân cho biết nhiều năm trước thường uống nước ở suối và đôi lúc sử dụng các món hải sản sống ướp đá.

Ký sinh trùng tồn tại lâu trong não có thể gây viêm, phù mô não và chèn ép cấu trúc thần kinh, dẫn đến động kinh, đau đầu, yếu liệt hoặc rối loạn ý thức. Do triệu chứng diễn tiến âm thầm và dễ nhầm với bệnh động kinh mạn tính hoặc u não, bệnh nhân thường được chẩn đoán muộn, dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng.