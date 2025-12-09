Triệu chứng tưởng nhỏ nhưng cảnh báo gan yếu, thận suy

Đau vùng bụng có thể là triệu chứng điển hình khi bị đầy hơi, táo bón. Tuy nhiên, nó cũng cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn liên quan gan, thận, đường ruột.

Đau bụng là triệu chứng cần cảnh giác vì có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề nguy hiểm. Ảnh: Shutterstock.

Bụng là nơi chứa các cơ quan quan trọng, bao gồm hệ tiêu hóa, tiết niệu và sinh sản. Do đó, cơn đau vùng bụng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ đơn giản như đầy hơi, khó tiêu đến các tình trạng nghiêm trọng hơn như viêm hoặc nhiễm trùng.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Anh (BMJ), đau bụng đôi khi có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến hệ tiêu hóa, gan, thận hoặc cơ quan sinh sản. Nghiên cứu nhấn mạnh một số kiểu đau bụng, đặc biệt là khi dai dẳng hoặc dữ dội, có liên quan đến các bệnh lý như viêm ruột thừa, sỏi mật, viêm tụy và viêm ruột.

Việc bỏ qua cơn đau tái phát hoặc dữ dội có thể làm chậm trễ việc chẩn đoán. Hiểu rõ loại, vị trí và mức độ nghiêm trọng của cơn đau có thể giúp xác định sớm nguyên nhân, theo India Times.

Nguyên nhân phổ biến gây đau bụng

Trong hầu hết trường hợp, đau vùng bụng là do các tình trạng nhẹ và tạm thời, bao gồm:

Khó tiêu hoặc đầy hơi: Thường do ăn quá nhiều hoặc tiêu thụ đồ ăn cay hoặc béo.

Táo bón: Khi hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại, phân bị mắc kẹt có thể gây ra chuột rút hoặc đầy hơi.

Cúm dạ dày (viêm dạ dày ruột): Nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn dẫn đến tình trạng viêm tạm thời ở dạ dày và ruột.

Đau bụng kinh: Ở phụ nữ, những thay đổi về hormone trong chu kỳ kinh nguyệt có thể dẫn đến đau bụng dưới tái phát.

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI): Gây khó chịu hoặc đau ở bụng dưới cùng với cảm giác nóng rát khi đi tiểu.

Mặc dù những nguyên nhân này thường vô hại, không nên bỏ qua cơn đau kéo dài hơn vài ngày hoặc trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.

Đau bụng ở phụ nữ có thể do kinh nguyệt, nhưng cũng cảnh báo bệnh phụ khoa như u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung. Ảnh: Truw.

Nguyên nhân nghiêm trọng

Đôi khi, đau vùng bụng không chỉ là sự khó chịu tạm thời; nó có thể là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe tiềm ẩn cần được chăm sóc y tế.

- Viêm ruột thừa

Tình trạng này xảy ra khi ruột thừa bị viêm. Cơn đau thường bắt đầu gần rốn và sau đó chuyển sang bụng dưới bên phải. Các dấu hiệu khác bao gồm buồn nôn, nôn, chán ăn và sốt. Nếu không được điều trị kịp thời, ruột thừa có thể vỡ, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

- Viêm tụy cấp

Khi tuyến tụy bị viêm, nó gây ra cơn đau đột ngột, dữ dội ở giữa bụng trên và lan ra sau lưng. Các tác nhân phổ biến bao gồm sử dụng nhiều rượu hoặc sỏi mật. Trong một số trường hợp, viêm tụy có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý nhanh chóng.

- Bệnh viêm ruột (IBD)

Các tình trạng như bệnh Crohn và viêm loét đại tràng liên quan đến tình trạng viêm mạn tính của đường tiêu hóa. Các triệu chứng bao gồm đau bụng, tiêu chảy, sụt cân và mệt mỏi. Viêm kéo dài gây tổn thương ruột và ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng.

- Sỏi mật

Sỏi mật hình thành khi các chất như cholesterol cứng lại trong túi mật. Chúng thường gây đau nhói ở vùng bụng trên bên phải, đặc biệt là sau khi ăn thức ăn nhiều chất béo. Cơn đau có thể lan ra lưng hoặc vai phải.

- Vấn đề về gan

Áp lực tăng lên trong các mạch máu xung quanh gan gây tích tụ dịch trong khoang bụng, dẫn đến tình trạng chướng bụng kéo dài. Ngoài biểu hiện này, gan gặp vấn đề còn có thể gây đau ở vùng bụng trên hoặc hạ sườn phải - vị trí của gan trong cơ thể.

- Sỏi thận và các vấn đề về tiết niệu

Cơn đau do sỏi thận thường rất dữ dội và lan từ lưng hoặc hai bên xuống bụng dưới hoặc háng. Trong một số trường hợp, có thể xuất hiện máu trong nước tiểu. Các vấn đề về đường tiết niệu cũng gây đau bụng âm ỉ, đau nhức.

- Bệnh lý phụ khoa

Ở phụ nữ, đau bụng cũng xuất phát từ các vấn đề phụ khoa như u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung hoặc thai ngoài tử cung. Những trường hợp này cần được đánh giá y tế để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Theo Medical News Today, nếu cơn đau vùng bụng không cải thiện sau 1-2 ngày hoặc nếu xuất hiện các triệu chứng mới dưới đây, có thể là dấu hiệu của trường hợp khẩn cấp và nên đi khám:

Đau bụng đột ngột, dữ dội hoặc ngày càng nặng hơn

Đau kèm theo sốt, ớn lạnh hoặc nôn dai dẳng

Sưng, đau hoặc cứng bụng

Có máu trong phân hoặc chất nôn

Vàng da (vàng mắt hoặc da)

Khó đi ngoài hoặc tiểu tiện

Đau sau chấn thương hoặc tai nạn.