7 dấu hiệu cảnh báo suy thận, nhiều người hay bỏ qua

Cảm giác mệt mỏi kéo dài dù nghỉ ngơi đầy đủ có thể liên quan đến suy thận. Đây là dấu hiệu sớm cho thấy cơ thể đang tích tụ chất thải và cần được kiểm tra.

Suy thận thường được phát hiện ở giai đoạn muộn do không có triệu chứng rõ ràng. Ảnh: Việt Hà.

Một số thay đổi nhỏ ở cơ thể có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của thận nhưng dễ bị bỏ qua trong sinh hoạt hàng ngày. Việc nhận biết sớm giúp người bệnh chủ động thăm khám và hạn chế nguy cơ tiến triển thành các bệnh lý thận mạn tính.

Mệt mỏi kéo dài

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, người bệnh suy thận thường cảm thấy mệt mỏi kéo dài, khó tập trung và nặng đầu. Đây là hệ quả của hiện tượng “nhiễm độc urê huyết”, khi các chất thải độc hại như ure và creatinin không được đào thải kịp thời.

Ở người suy thận, cơ thể cũng dễ thiếu máu vì thận giảm sản xuất erythropoietin, hormone kích thích tủy xương tạo hồng cầu, dẫn đến thiếu oxy nuôi não và khiến cảm giác kiệt sức ngày càng rõ rệt.

Xuất hiện máu trong nước tiểu

Máu xuất hiện trong nước tiểu là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng của bệnh suy thận. Khi lớp màng lọc cầu thận bị viêm hoặc tổn thương do mắc bệnh, hồng cầu có thể “lọt” qua và theo nước tiểu ra ngoài.

Tuy nhiên, tình trạng này cũng gặp ở các bệnh như u thận, sỏi thận, nhiễm trùng tiết niệu hoặc ung thư bàng quang nên không thể chủ quan. Việc xét nghiệm nước tiểu, siêu âm và khám chuyên khoa là rất cần thiết để tìm nguyên nhân.

Rối loạn giấc ngủ

Rối loạn giấc ngủ cũng là dấu hiệu thường gặp. Khi chất thải tích tụ trong máu, hệ thần kinh dễ bị kích thích, khiến người bệnh khó ngủ sâu hoặc hay thức giấc giữa đêm. Theo Cleveland Clinic, người mắc bệnh thận mạn còn dễ bị ngưng thở khi ngủ, nhất là ở người thừa cân. Tình trạng hơi thở gián đoạn lặp lại nhiều lần làm giấc ngủ kém chất lượng và gây mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Rất nhiều biểu hiện ở tay, chân có thể cảnh báo rõ ràng chức năng thận bị suy giảm. Ảnh: Bmjtherapy.

Phù mắt

Một dấu hiệu khác của suy thận là sưng nhẹ quanh mắt vào buổi sáng, sau đó vùng sưng có thể lan xuống chân và mắt cá chân. Nguyên nhân là thận làm thất thoát protein qua nước tiểu, khiến áp lực giữ dịch trong mạch máu giảm, dẫn đến dịch thoát ra mô mềm và gây phù.

Tổ chức Nghiên cứu Thận Vương Quốc Anh cho rằng phù quanh mắt là biểu hiện phổ biến của hội chứng thận hư - tình trạng thận mất nhiều protein mỗi ngày. Nếu không điều trị, sưng phù có thể tăng dần và gây khó khăn trong sinh hoạt.

Da khô, ngứa dai dẳng

Thận có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng khoáng chất, trong đó có phốt pho. Khi chức năng thận suy giảm, phốt pho tăng cao trong máu, lắng đọng dưới da, kích hoạt phản ứng viêm và tạo cảm giác ngứa khó chịu. Tình trạng này thường đi kèm rối loạn chuyển hóa xương, gặp ở các giai đoạn muộn của bệnh thận mạn.

Mùi kim loại trong miệng

Ở giai đoạn muộn, người suy thận dễ mất cảm giác ngon miệng, ăn uống kém. Khi lượng ure tăng cao trong máu, khoang miệng có thể xuất hiện mùi tanh giống kim loại, khiến thức ăn mất vị và gây buồn nôn. Người bệnh thường sụt cân nhanh dù không thay đổi chế độ ăn. Với nhiều trường hợp, đây là lúc họ mới đi khám và phát hiện độ lọc cầu thận đã giảm đáng kể.

Chuột rút về đêm

Chuột rút về đêm cũng là dấu hiệu thường gặp ở người suy thận. Thận giúp giữ cân bằng các khoáng chất như canxi, phốt pho và magiê. Đây lànhững chất quan trọng đối với hoạt động của cơ và dây thần kinh. Khi phốt pho tăng cao và canxi giảm, cơ bắp dễ bị kích thích, dẫn đến co thắt và đau đột ngột. Số liệu từ Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy khoảng 80% người mắc bệnh thận có triệu chứng chuột rút.