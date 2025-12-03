Căn bệnh đang bùng phát, gây nhiều lo ngại trước thềm SEA Games 33

Trong quá trình thi đấu, việc nhiễm virus cúm có thể khiến cơ thể vận động viên nhanh đuối sức và khó giữ được phong độ ổn định trên sân.

Tại Học viện Cầu lông sáng 2/12, Wong Ling Ching bước ra khỏi sân tập với cơ thể vẫn còn mệt mỏi, giọng nói khàn. Tay vợt 22 tuổi kể tuần trước cô bị nhiễm virus cúm, vừa ổn lại thì bất ngờ tái sốt. Ca ốm đầu tiên là Eng Ler Qi, rồi bệnh lan dần trong đội vì tất cả sinh hoạt và tập luyện chung trong trại huấn luyện của Liên đoàn Cầu lông Malaysia (BAM).

Dù chưa hoàn toàn khỏe, tay vợt hạng 42 thế giới vẫn cố bám sân. Huấn luyện viên Iskandar Zulkarnain Zainuddin phải điều chỉnh khối lượng vận động từng buổi để cô không bị quá tải.

Không khí trước giờ khai cuộc SEA Games 33 có phần chùng xuống khi thông tin các tay vợt mắc cúm lan rộng. Người hâm mộ Malaysia lo ngại virus có thể tiếp tục lây trong môi trường tập luyện kín, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của tuyển thủ.

Wong Ling Ching bị virus cúm "tấn công" trước thềm cuộc thi. Ảnh: The Star.

Nhiễm virus cúm có ảnh hưởng đến phong độ thi đấu?

Trong thể thao đỉnh cao, chỉ một đợt nhiễm trùng hô hấp cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch tập luyện. Các bệnh thông thường như cảm lạnh, cúm, viêm phế quản hay viêm xoang đều khiến đường thở bị viêm, giảm khả năng đưa oxy đến cơ bắp và làm người bệnh nhanh mệt hơn. Với vận động viên, đó không chỉ là cảm giác khó chịu mà có thể trực tiếp kéo tụt phong độ.

Theo Học viện Y học Thể thao Mỹ, khi cơ thể nhiễm trùng, phần lớn năng lượng được dồn cho hệ miễn dịch, thay vì nuôi dưỡng sức mạnh cơ bắp hay duy trì nguồn glycogen - nhiên liệu quan trọng giúp vận động viên duy trì cường độ thi đấu. Tình trạng viêm lan tỏa cũng gây đau mỏi, làm chậm phản xạ, giảm khả năng phối hợp và độ chính xác trong từng động tác.

Virus cúm có thể làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Ảnh: Adobe Stock.

Đáng nói là ngay cả khi triệu chứng đã giảm, quá trình lấy lại phong độ vẫn có thể kéo dài. Vận động viên thường gặp cảm giác hụt hơi, “chưa vào guồng”, thiếu tự tin và lo ngại bệnh quay lại, nên việc trở lại sân thi đấu cần được giám sát cẩn thận.

Khi một vận động viên bị sốt hoặc cúm, việc tiếp tục tập luyện là điều cần tránh. Sốt cho thấy cơ thể đang nỗ lực chống nhiễm trùng, và gắng sức trong giai đoạn này có thể làm rối loạn quá trình hồi phục, thậm chí dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm cơ tim.

Khi vận động viên trở lại tập luyện quá sớm trước khi hồi phục, chất lượng buổi tập sẽ giảm và nguy cơ quá tải tăng lên. Một đợt cảm lạnh kéo dài có thể khiến phong độ sa sút trong nhiều tuần. Đáng lo hơn, cơ thể chưa khỏe khiến hệ miễn dịch suy yếu, dễ dẫn đến chuỗi nhiễm bệnh liên tiếp.

Một tỷ người nhiễm virus cúm mỗi năm

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Phần lớn người bệnh sẽ tự hồi phục trong khoảng một tuần, nhưng ở nhóm nguy cơ cao, cúm có thể gây biến chứng nặng, dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp hoặc không qua khỏi.

Mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng một tỷ ca mắc cúm, trong đó 3-5 triệu trường hợp diễn tiến nặng và từ 290.000 đến 650.000 người qua đời vì biến chứng hô hấp. Gánh nặng lớn nhất rơi vào các nước đang phát triển, 99% trẻ dưới 5 tuổi không qua khỏi liên quan cúm đều sống tại những quốc gia này.

Về mặt virus học, cúm mùa chủ yếu do virus cúm A và B gây ra. Cúm A có hai phân nhóm chính đang lưu hành là A(H1N1) và A(H3N2), trong khi cúm B thuộc hai dòng B/Yamagata và B/Victoria. Cúm C thường gây bệnh nhẹ và cúm D chủ yếu ảnh hưởng gia súc, chưa ghi nhận lây sang người.

Hàng tỷ người mắc virus cúm mỗi năm. Ảnh: Freepik.

Triệu chứng bệnh thường khởi phát sau 1-4 ngày kể từ khi nhiễm virus, với những dấu hiệu điển hình như sốt cao đột ngột, ho khan, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, đau họng, sổ mũi và cảm giác mệt mỏi toàn thân. Ho có thể kéo dài tới hai tuần, dù hầu hết người bệnh sẽ khỏi mà không cần can thiệp y tế. Tuy vậy, những trường hợp nặng, có bệnh nền hoặc khó thở cần được thăm khám càng sớm càng tốt.

Cúm có thể ảnh hưởng mọi lứa tuổi, nhưng người mang thai, trẻ nhỏ, người trên 65 tuổi, nhân viên y tế và người mắc bệnh mạn tính dễ gặp biến chứng nhất. Trong môi trường đông người, đặc biệt là trường học, nhà dưỡng lão hoặc bệnh viện, virus lây lan nhanh qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc qua bàn tay tiếp xúc với bề mặt nhiễm virus.

Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất để phòng cúm. Khả năng bảo vệ của vaccine giảm theo thời gian, vì vậy WHO khuyến cáo tiêm nhắc hàng năm, nhất là ở phụ nữ mang thai, trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, người trên 65 tuổi, người bệnh mạn tính và nhân viên y tế. Cùng với đó, thói quen rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, xử lý khăn giấy đúng cách và ở nhà khi có triệu chứng giúp hạn chế lây lan virus.