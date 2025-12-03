Đặc điểm hiếm gặp ở mắt mà nhiều người không có

Theo Health Digest, một số người sinh ra với đôi mắt có hình dạng hoặc màu sắc đặc biệt, khác biệt hoàn toàn so với số đông. Các bác sĩ nhãn khoa đã ghi nhận nhiều biến thể hiếm, từ màu mắt không đồng nhất đến hình dạng đồng tử bất thường. Đa phần chỉ là biến thể vô hại, nhưng một số lại gắn với rối loạn di truyền hoặc bất thường cấu trúc có thể ảnh hưởng đến thị lực. Ảnh: Shutterstock.