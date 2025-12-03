Đặc điểm hiếm gặp ở mắt mà nhiều người không có

|
Theo Health Digest, một số người sinh ra với đôi mắt có hình dạng hoặc màu sắc đặc biệt, khác biệt hoàn toàn so với số đông. Các bác sĩ nhãn khoa đã ghi nhận nhiều biến thể hiếm, từ màu mắt không đồng nhất đến hình dạng đồng tử bất thường. Đa phần chỉ là biến thể vô hại, nhưng một số lại gắn với rối loạn di truyền hoặc bất thường cấu trúc có thể ảnh hưởng đến thị lực. Ảnh: Shutterstock.
|
Heterochromia là tình trạng mống mắt mỗi bên có màu khác nhau, theo Học viện Nhãn khoa Mỹ. Ngoài dị sắc toàn bộ, tức mỗi bên mắt có một màu riêng biệt, hiện tượng dị sắc một phần hoặc sự khác biệt giữa vòng màu trong - ngoài cũng khá phổ biến. Đây chỉ là biến đổi sắc tố và thường không ảnh hưởng thị lực, có thể có từ khi sinh ra hoặc xuất hiện sau chấn thương, bệnh lý. Ảnh: Adobe Stock.
|
Ocular albinism là tình trạng thiếu melanin ở mống mắt và võng mạc, khiến mắt có màu xanh nhạt, đôi khi ánh tím hoặc đỏ. Việc thiếu sắc tố làm tăng nhạy sáng, giảm thị lực, rung giật nhãn cầu và ảnh hưởng nhận thức chiều sâu. Người mắc bệnh này được điều trị chủ yếu bằng kính điều chỉnh và kính tối màu. Khác với bạch tạng toàn thể, dạng này không ảnh hưởng da và tóc nhưng vẫn gây các vấn đề thị giác tương tự. Ảnh: Ophthalmology Times.
|
Một số nhiễm sắc thể bất thường khiến nhiều người có đồng tử dài theo trục dọc giống mắt mèo. Hội chứng này gọi là Cat Eye Syndrome (CES hay hội chứng mắt mèo). Song không phải ai mắc hội chứng CES cũng có đặc điểm này. Bệnh còn có thể gây dị tật môi, tim, tai, thận và xương. Việc điều trị tùy theo triệu chứng của người bệnh. Với những trường hợp nặng, đôi khi người bệnh cần phẫu thuật. Ảnh: All About Vision.
|
Coloboma là hội chứng khiến đồng tử người bệnh có hình dạng như ổ khóa. Bệnh hình thành từ khi còn trong bụng mẹ do thiếu một phần mô mắt, có thể ảnh hưởng mí, mống mắt, thủy tinh thể hoặc võng mạc người bệnh. Người mắc coloboma có thể bị nhạy sáng, giảm thị lực. Tần suất bệnh khoảng 1/10.000 trẻ. Việc dùng kính áp tròng hoặc kính mắt chuyên dụng giúp cải thiện thị lực người bệnh. Ảnh: Shutterstock.
|
Anisocoria là hội chứng khiến hai đồng tử người mắc có kích cỡ khác nhau. Một số trường hợp do bẩm sinh, nhưng nếu xuất hiện đột ngột, tình trạng này có thể là dấu hiệu của đột quỵ, phình mạch hoặc chấn thương. Tùy nguyên nhân, anisocoria có thể diễn biến cấp tính hoặc kéo dài, đi kèm với các triệu chứng như đau mắt, nhạy sáng. Việc thăm khám sớm rất quan trọng để cải thiện thị lực người mắc bệnh. Ảnh: Wheaton.
|
Người mẫu, diễn viên lồng tiếng Anna Cannings sinh ra với hội chứng microphthalmia - mắt nhỏ hơn bình thường, thường dẫn tới giảm thị lực hoặc mù. Bệnh có thể kèm theo không có nhãn cầu, coloboma hoặc đục thủy tinh thể. Dù nguyên nhân chưa rõ, yếu tố di truyền và môi trường đều được cho là có liên quan đến bệnh. Theo các chuyên gia, điều trị sớm bằng phẫu thuật nong hốc mắt có thể giúp cải thiện cấu trúc nhưng thị lực người bệnh thường bị ảnh hưởng. Ảnh: VisABLE People.
|
Waardenburg là bệnh di truyền gây thay đổi sắc tố ở tóc, da, mắt; có thể tạo dị sắc hoặc làm mắt rất nhạt màu. Người bệnh dễ bạc tóc sớm, có mảng tóc trắng, một số trường hợp kèm dị tật tay và điếc bẩm sinh. Ảnh: Korchnoi Pasaribu.
|
Aniridia là rối loạn di truyền hiếm, khiến mống mắt gần như không phát triển. Mắt bệnh nhân có đồng tử rất lớn, nhạy sáng mạnh, dễ chói và giảm thị lực. Theo thời gian, họ có nguy cơ tiến triển tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể hoặc bong võng mạc. Bệnh phát triển từ tuần thai 12-14, chủ yếu do đột biến gene PAX6. Việc sử dụng Kính màu hoặc kính áp tròng sắc tố giúp giảm chói. Trong trường hợp người mắc Aniridia có các bệnh lý đi kèm, họ có thể cần phẫu thuật. Ảnh: Visao Hospital.
