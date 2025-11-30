Uống nước cam mỗi ngày có tốt không?

Với vị ngọt dịu tự nhiên và hương thơm đặc trưng, nước cam không chỉ dễ uống mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nước cam giàu chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Nước cam nguyên chất là loại thức uống giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, được xem như lựa chọn quen thuộc giúp bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ sức khỏe hàng ngày.

Một nghiên cứu nhỏ được đăng tải trên tạp chí Molecular Nutrition & Food Research cho thấy uống 500 ml nước cam nguyên chất mỗi ngày có thể kích hoạt hơn 1.700 gene theo hướng có lợi, từ điều hòa huyết áp, giảm viêm đến hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Những thay đổi ở mức độ phân tử này được cho là liên quan đến sức khỏe tim mạch và tuổi thọ, dù tác động cụ thể khác nhau tùy cân nặng người uống. Dưới đây là một số lợi ích từ thói quen uống nước cam mỗi ngày.

Giàu chất chống oxy hóa

Theo Healthline, nước cam là nguồn cung cấp phong phú các chất chống oxy hóa, bao gồm flavonoid, carotenoid và vitamin C. Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do - yếu tố có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy sự phát triển của nhiều bệnh mạn tính như tiểu đường, ung thư hay bệnh tim. Việc bổ sung nước cam đều đặn có thể góp phần cải thiện trạng thái chống oxy hóa của cơ thể, hỗ trợ giảm tác hại của stress oxy hóa và duy trì sức khỏe tổng thể.

Giảm nguy cơ sỏi thận

Một lợi ích khác ít được biết đến là nước ép cam có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Bằng cách làm tăng độ kiềm trong nước tiểu, nước cam giúp hạn chế sự kết tinh của các khoáng chất, từ đó giảm nguy cơ xuất hiện sỏi thận.

Tốt cho tim mạch

Đối với tim mạch, nước từ quả cam có thể tạo ảnh hưởng tích cực thông qua việc hỗ trợ kiểm soát huyết áp và cải thiện lipid máu, theo Every Well Health. Việc hấp thụ vitamin C, kali và các hợp chất thực vật khác có trong nước cam giúp cơ thể giảm lượng cholesterol “xấu” LDL, đồng thời tăng cholesterol “tốt” HDL, từ đó góp phần bảo vệ hệ tim mạch. Đây cũng là lý do loại nước này thường được khuyến khích sử dụng điều độ trong chế độ ăn lành mạnh.

Giảm viêm mạn tính

Đặc tính chống viêm tự nhiên của nước cam có thể giúp giảm bớt tình trạng viêm mạn tính, yếu tố nền của nhiều bệnh lý như hội chứng chuyển hóa hay xơ vữa động mạch. Các hợp chất trong nước ép cam được cho là giúp hạ thấp một số chỉ dấu viêm trong cơ thể, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa các biến chứng liên quan.

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Cam chứa nhiều flavonoid và vitamin C nhất, có những tác động tích cực tới sức khỏe. Các hợp chất này có khả năng hỗ trợ quá trình tự loại bỏ những tế bào bất thường, qua đó giúp giảm nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư.

Tốt cho da và hỗ trợ chống lão hóa

Vitamin C trong cam tham gia trực tiếp vào quá trình tạo collagen, loại protein giữ cho da săn chắc và đàn hồi. Các chất chống oxy hóa trong cam cũng giúp giảm tác hại của tia UV và hạn chế nếp nhăn sớm. Ăn cam hoặc uống nước của loại quả này đúng mức giúp da sáng và đều màu hơn theo thời gian.