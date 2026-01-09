TP.HCM lên tiếng vụ thịt heo bệnh vào Đồ hộp Hạ Long

Trước vụ công an phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi liên quan Công ty Đồ hộp Hạ Long, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã có phản hồi ban đầu.

Người dân hoang mang khi patê cột đèn của Đồ hộp Hạ Long làm từ thịt heo bẩn. Ảnh: M.T.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến đường dây thu gom, mua bán, vận chuyển thịt lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn châu Phi với quy mô lớn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được đưa vào nhà máy của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Theo cơ quan điều tra, số thịt lợn này được thu gom từ các địa phương có dịch, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, một lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, các siêu thị và cửa hàng phân phối trên địa bàn đã chủ động thu hồi toàn bộ sản phẩm liên quan, không tiếp tục bày bán. Hiện nay, sản phẩm chỉ có khả năng tồn tại ở thị trường bên ngoài.

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đến thời điểm này, đơn vị vẫn đang chờ văn bản chỉ đạo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường do lĩnh vực này thuộc thẩm quyền quản lý của bộ chuyên ngành, song hiện chưa có hướng dẫn chính thức.

Tại cuộc họp giao ban sáng ngày 9/1, Sở tiếp tục báo cáo và chờ chỉ đạo vì nội dung vụ việc nằm ngoài phạm vi quản lý trực tiếp của TP.HCM, Sở chỉ có thể theo dõi và phối hợp.

Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã quán triệt bộ phận thông tin - truyền thông chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó phù hợp khi có chỉ đạo hoặc thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Làn sóng phẫn nộ bùng lên dữ dội ngay khi thông tin hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi vào kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được công bố. Trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, người tiêu dùng thể hiện nhiều phẫn nộ.