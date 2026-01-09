Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bé gái 5 tuổi viêm âm đạo kéo dài vì nguyên nhân không ngờ

  • Thứ sáu, 9/1/2026 13:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ra dịch âm đạo bất thường suốt thời gian dài, bé gái 5 tuổi chỉ được chẩn đoán đúng nguyên nhân sau khi nội soi phát hiện dị vật.

Các bác sĩ nội soi gắp dị vật cho bé gái. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp bé gái 5 tuổi bị dị vật trong âm đạo do vô tình nhét lông của thú bông khi đang chơi.

Theo bệnh sử, bé thường xuyên ra dịch âm đạo bất thường, tái phát viêm nhiều lần. Gia đình đã đưa trẻ đi khám và điều trị ở nhiều nơi, song tình trạng không thuyên giảm. Khi được thăm khám chuyên sâu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật và chỉ định nội soi kiểm tra, từ đó phát hiện dị vật nằm sâu trong "vùng kín".

Ê-kíp đã tiến hành gắp dị vật bằng hệ thống nội soi có kích thước rất nhỏ, phù hợp với đặc điểm giải phẫu chưa hoàn thiện của trẻ em. Thủ thuật giúp loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân gây viêm, đồng thời hạn chế nguy cơ tổn thương cho trẻ.

TS.BS Trần Thị Thu Hạnh, Phó trưởng khoa Phụ nội tiết, người trực tiếp thực hiện thủ thuật, cho biết việc xử trí dị vật âm đạo ở trẻ nhỏ đòi hỏi kỹ thuật cao và sự thận trọng tuyệt đối.

"Nếu dị vật tồn tại lâu ngày, phản ứng viêm kéo dài có thể khiến dị vật bám chặt vào thành âm đạo, làm tăng nguy cơ tổn thương, thậm chí dẫn tới dính âm đạo và ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe sinh sản", bác sĩ Hạnh nhấn mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo trẻ nhỏ ở độ tuổi tò mò có thể đưa nhiều vật lạ vào cơ thể, từ giấy, mảnh bìa, dây chun cho tới pin tiểu... Phụ huynh cần theo dõi sát khi trẻ vui chơi, hạn chế để các vật nhỏ trong tầm tay và chú ý đến những thay đổi bất thường về tâm lý, hành vi của trẻ.

Khi trẻ có biểu hiện ra dịch âm đạo bất thường, viêm nhiễm kéo dài hoặc tái phát nhiều lần, gia đình cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa, can thiệp kịp thời, tránh biến chứng lâu dài đối với sức khỏe và tâm lý của trẻ.

