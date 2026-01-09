Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nestlé Việt Nam thu hồi 17 lô sữa NAN

  • Thứ sáu, 9/1/2026 08:40 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Sau khi phát hiện rủi ro tiềm ẩn về nguyên liệu, Nestlé Việt Nam quyết định thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa NAN nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ.

Mới đây, trên website chính thức, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam vừa thông báo tự nguyện thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN do doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Theo doanh nghiệp, quyết định thu hồi được đưa ra sau quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ ở cấp tập đoàn. Kết quả kiểm tra phát hiện một vấn đề tiềm ẩn liên quan đến chất lượng dầu PUFA, nguyên liệu thô do bên thứ ba cung cấp, được sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức sản xuất tại châu Âu. Nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dấu vết cereulide, một độc tố có thể sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus.

Nestle Viet Nam anh 1

Số lô và hạn sử dụng được in ở đáy lon. Ảnh: Nestlé Việt Nam.

Nestlé Việt Nam cho biết lượng dầu PUFA sử dụng trong các sản phẩm thuộc diện thu hồi là rất nhỏ và đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy sự hiện diện của cereulide trong các lô hàng này. Tuy nhiên, trên cơ sở nguyên tắc thận trọng tối đa, doanh nghiệp vẫn chủ động triển khai thu hồi như một biện pháp phòng ngừa, tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Doanh nghiệp khuyến nghị người tiêu dùng đang sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục bị ảnh hưởng tạm ngừng cho trẻ dùng và liên hệ tổng đài 1800 6699 (miễn phí) để được tư vấn, hỗ trợ. Thông tin về mã lô và hạn sử dụng được in ở đáy lon, đã được Nestlé Việt Nam công bố chi tiết trên website chính thức.

Nestlé Việt Nam đồng thời khẳng định nhiều dòng sữa công thức khác do công ty phân phối như NAN OptiproPlus (bước 3, bước 4), NAN SupremePro (3 bước), S-26 Ultima (3 bước), PreNAN, NAN ExpertPro Lactose Free, NAN ExpertPro Total Comfort, Nutren Junior, Peptamen Junior… không nằm trong diện thu hồi và vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng.

Thông tin chi tiết của 17 lô sản phẩm thuộc danh mục thu hồi:

STT

Tên sản phẩm

Mã Lô

Hạn sử dụng (ngày/tháng/năm)

1

 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g

51240017A1

24/04/2027

2

 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g

51590017A3

29/05/2027

3

 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g

52520017A2

30/08/2027

4

 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g

52810017A1

28/09/2027

5

 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g

51250017C2

25/04/2027

6

 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g

51610017C1

31/05/2027

7

 Nestlé NAN INFINIPRO A2 2 800g

51250017C3

25/04/2027

8

 Nestlé NAN INFINIPRO A2 3 800g

51250017C4

25/04/2027

9

 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g

51560017C1

26/05/2027

10

 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g

51700017C1

09/06/2027

11

 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g

51540017A3

24/05/2027

12

 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g

51940017A1

03/07/2027

13

 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g

51720017A1

11/06/2027

14

 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g

51560017C2

26/05/2027

15

 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g

51700017C2

09/06/2027

16

 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g

51540017A5

24/05/2027

17

 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g

51720017A2

11/06/2027

Sau khi phát hiện sự cố liên quan đến nguy cơ nhiễm khuẩn, Nestlé đã bắt đầu triển khai các đợt thu hồi quy mô nhỏ đối với sữa công thức dành cho trẻ em từ tháng 12. Ở giai đoạn đầu, phạm vi thu hồi được ghi nhận tại khoảng 25 quốc gia, chủ yếu tập trung tại châu Âu.

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi:

Theo Reuters, ít nhất 37 quốc gia, bao gồm phần lớn các nước châu Âu cùng Australia, Brazil, Trung Quốc, Mexico và Nam Phi, đã phát đi cảnh báo y tế liên quan đến các sản phẩm sữa công thức có nguy cơ nhiễm độc tố.

Ngày 7/1, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, yêu cầu và thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

