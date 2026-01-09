Người đàn ông có 3 dấu hiệu của bệnh ung thư nhưng không biết

Đi khám vì đau bụng kéo dài, người đàn ông 69 tuổi bất ngờ nhận kết quả chẩn đoán cùng lúc hai ung thư.

Ông N.Q.Đ. (69 tuổi) nhập Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng đau bụng âm ỉ quanh rốn, rối loạn đại tiện và nhiều lần đi ngoài phân lẫn máu.

Theo bệnh sử, khoảng một tháng trước nhập viện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện đau bụng âm ỉ, đôi lúc đau quặn từng cơn, kèm theo sụt khoảng 2 kg dù ăn uống, sinh hoạt gần như bình thường. Người bệnh không sốt, không nôn, không khó thở hay đau ngực. Tiền sử ghi nhận người đàn ông này hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm.

Nội soi đại trực tràng phát hiện tại đại tràng ngang có khối u sùi loét, chiếm hơn 3/4 chu vi, gây hẹp lòng đại tràng và dễ chảy máu.

Khi nhập viện, ông Đ. tỉnh táo, huyết động ổn định, tim phổi chưa phát hiện bất thường. Tuy nhiên, các xét nghiệm chuyên sâu đã cho kết quả đáng lo ngại.

Theo bác sĩ nội trú Trần Xuân Đoan, nội soi đại trực tràng phát hiện tại đại tràng ngang có khối u sùi loét, chiếm hơn 3/4 chu vi, gây hẹp lòng đại tràng và dễ chảy máu.

Kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy đoạn đại tràng góc lách dày thành không đều, mất cấu trúc lớp, kèm nhiều hạch lân cận nghi di căn. Đồng thời, tuyến thượng thận trái xuất hiện khối kích thước 21x32 mm, được theo dõi tổn thương thứ phát.

Đáng chú ý, chụp CT ngực phát hiện thêm một khối u kích thước khoảng 27x30 mm, bờ tua gai tại thùy trên phổi trái - hình ảnh điển hình của tổn thương ác tính. Ngoài ra, phổi phải có nốt đặc, nhiều hạch trung thất và hạch thượng đòn phải nghi di căn.

Sinh thiết khối u đại tràng xác định là ung thư biểu mô tuyến, trong khi sinh thiết hạch cổ phải cho thấy ung thư biểu mô di căn có nguồn gốc từ phổi, khẳng định bệnh nhân mắc hai ung thư nguyên phát khác nhau cùng thời điểm.

Sinh thiết hạch cổ phải cho thấy ung thư biểu mô di căn có nguồn gốc từ phổi.

Kết quả PET/CT cho thấy cả hai khối u đều tăng chuyển hóa mạnh, kèm nhiều hạch và tổn thương nghi di căn ở phổi, trung thất, ổ bụng và tuyến thượng thận.

Sau đó, bệnh nhân được chẩn đoán: Ung thư đại tràng ngang giai đoạn tiến triển (cT4N1M1), di căn hạch ổ bụng; Ung thư thùy trên phổi trái (cT4N3M1), di căn phổi đối bên và tuyến thượng thận.

Bác sĩ Trần Xuân Đoan cho biết ung thư đại tràng là một trong những ung thư phổ biến tại Việt Nam, đứng thứ 8 ở nam và thứ 10 ở nữ. Khoảng 50% bệnh nhân ung thư đại tràng có thể tiến triển di căn, thường gặp nhất ở gan và phổi.

Trong khi đó, ung thư phổi hiện vẫn là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu trên toàn cầu. Theo Globocan 2022, căn bệnh này ghi nhận gần 2,5 triệu ca mắc mới và hơn 1,8 triệu ca tử vong mỗi năm.

"Việc một bệnh nhân mắc đồng thời hai ung thư nguyên phát không quá hiếm. Tỷ lệ này dao động từ 2% đến 17%, tùy theo từng nghiên cứu và nhóm bệnh nhân", BS Đoan nói.

Vị chuyên gia cũng cho hay việc điều trị cho bệnh nhân mắc đồng thời hai loại ung thư đòi hỏi cân nhắc rất kỹ lưỡng. Các bác sĩ cần đánh giá nên ưu tiên điều trị ung thư nào trước, hay điều trị song song cả hai, dựa trên nhiều yếu tố.

Cụ thể, bác sĩ cần cân nhắc về mức độ đe dọa tính mạng, nguy cơ phải can thiệp cấp cứu, khả năng lan rộng của từng bệnh, nguyên nhân chính gây triệu chứng cũng như thể trạng và các bệnh lý đi kèm.

Trong trường hợp cần điều trị toàn thân cho cả hai ung thư, bác sĩ phải lựa chọn những phác đồ có hiệu quả trên cả hai loại, đồng thời tính toán kỹ nguy cơ tác dụng phụ và độc tính có thể xảy ra khi phối hợp các phương pháp điều trị khác nhau.