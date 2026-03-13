Trẻ thừa cân nhưng vẫn suy dinh dưỡng

Nhiều người nghĩ chỉ trẻ gầy mới bị suy dinh dưỡng, nhưng thực tế không ít trẻ thừa cân, béo phì vẫn thiếu vi chất quan trọng.

Nguyên nhân khiến trẻ béo phì nhưng vẫn suy dinh dưỡng

Không ít trẻ trông “béo tốt” nhưng bên trong lại thiếu máu, thiếu vitamin D, thiếu canxi hoặc có nguy cơ còi xương. Điều này cho thấy cân nặng không phải là yếu tố duy nhất phản ánh tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

Một nguyên nhân khá phổ biến là trẻ không được bú mẹ hoàn toàn trong những tháng đầu đời. Vì nhiều lý do, trẻ phải sử dụng sữa công thức sớm nên không nhận được đầy đủ dưỡng chất quý từ sữa mẹ, đặc biệt là canxi và các yếu tố tăng cường miễn dịch.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh vì quá lo lắng nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Điều này khiến cơ thể trẻ không tổng hợp đủ vitamin D - dưỡng chất quan trọng giúp hấp thu canxi và phát triển hệ xương.

Cho trẻ ăn dặm quá sớm, trước 4 tháng tuổi, có thể gây rối loạn chuyển hóa do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, làm giảm hấp thu dưỡng chất, đặc biệt là canxi, ảnh hưởng đến phát triển xương.

Nguyên nhân phổ biến nhất khiến trẻ béo phì nhưng vẫn suy dinh dưỡng là chế độ ăn mất cân đối: nhiều thực phẩm giàu năng lượng như cơm, bánh mì, đồ ăn nhanh, nước ngọt, nhưng thiếu rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất. Năng lượng dư thừa tích tụ thành mỡ, trong khi cơ thể vẫn thiếu vi chất cần thiết.

Dấu hiệu nhận biết trẻ béo phì bị suy dinh dưỡng

Việc phát hiện tình trạng này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, cha mẹ có thể chú ý một số dấu hiệu như trẻ thường xuyên quấy khóc, ngủ không sâu giấc, hay giật mình hoặc ra nhiều mồ hôi trộm vào ban đêm.

Ngoài ra, trẻ có thể chậm mọc răng, chậm nói, chậm biết đi so với các mốc phát triển thông thường. Một số trường hợp có thóp mềm và chậm liền - dấu hiệu liên quan đến thiếu vitamin D hoặc thiếu canxi.

Nếu không được phát hiện và điều chỉnh sớm, suy dinh dưỡng ở trẻ béo phì có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như rối loạn tiêu hóa, bệnh hô hấp, còi xương hoặc loãng xương. Về lâu dài, trẻ còn có nguy cơ bị biến dạng lồng ngực, vẹo cột sống hoặc chân vòng kiềng.

Làm gì để trẻ phát triển cân đối?

Để trẻ phát triển khỏe mạnh và cân đối, việc chăm sóc dinh dưỡng cần được chú trọng từ giai đoạn mang thai. Người mẹ nên bổ sung đầy đủ dưỡng chất, đồng thời cho trẻ bú mẹ sớm và duy trì trong năm đầu đời để cung cấp dinh dưỡng và tăng cường miễn dịch.

Trẻ nên bắt đầu ăn dặm khoảng 6 tháng tuổi với thực đơn đa dạng, đảm bảo đủ các nhóm chất. Với trẻ thừa cân, cha mẹ cần điều chỉnh khẩu phần, tăng rau xanh và trái cây, hạn chế thực phẩm nhiều năng lượng. Bên cạnh đó, nên khuyến khích trẻ vận động thường xuyên và hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt có gas để phòng ngừa béo phì và mất cân đối dinh dưỡng.