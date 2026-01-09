BS Đặng Đình Minh Thanh: 'Mỗi ca mổ là cả một cuộc đời của bệnh nhân'

Hơn hai thập kỷ trong phòng mổ bệnh viện tuyến cuối đã tôi luyện bác sĩ Đặng Đình Minh Thanh đủ bản lĩnh để đối diện những ca bệnh sinh tử.

Hơn 20 năm gắn bó với bệnh viện tuyến cuối, chuyên sâu phẫu thuật nội soi - robot, TS.BS Đặng Đình Minh Thanh đến với FV để cùng đội ngũ từng bước đưa robot Da Vinci Xi vào điều trị những ca bệnh phức tạp. Với anh, mỗi ca mổ không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là cả một cuộc đời của bệnh nhân.

Bác sĩ Đặng Đình Minh Thanh, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Trưởng Trung tâm phẫu thuật Robot, Bệnh viện FV. Ảnh: FV.

Thành danh từ “lò luyện” ngoại khoa khắc nghiệt

Sau một cú ngã trong lúc chơi thể thao, chàng thiếu niên Minh Thanh bỗng khựng lại vì cảm giác đau buốt nơi cánh tay, cơn nhói lan nhanh theo từng cử động nhỏ. Cảm giác choáng váng lấn át tất cả, cậu không hề nhận ra sâu bên trong lớp da thịt mình, xương tay đã gãy. Người ta hô hoán, đưa chàng trai đang đau đớn đến nhà một bác sĩ đã về hưu trong xóm.

Không phòng khám khang trang, chỉ là căn nhà nhỏ với vài dụng cụ y tế cũ, nhưng dưới đôi tay của vị bác sĩ già, cánh tay bị gãy thôi đau âm ỉ, dần lành lại theo thời gian. Cậu thiếu niên ấy không chỉ chứng kiến quá trình hồi phục của chính mình, mà còn thấy nhiều người trong xóm tìm đến và ra về với nụ cười nhẹ nhõm.

“Chỉ với những phương tiện rất đơn sơ, bác ấy vẫn có thể chữa lành cho tôi và nhiều bệnh nhân khác. Khi đó, tôi lần đầu tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu mà y học mang lại”, anh kể.

Và đó cũng là khởi điểm cho con đường mà anh quyết định dùng cả đời để phụng sự. “Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi là khi được tạo ra những điều kỳ diệu cho bệnh nhân, đặc biệt là khi đạt được kết quả điều trị tốt nhất cho những ca bệnh phức tạp, mà trước đó từng bị nhiều nơi từ chối”, bác sĩ Thanh bộc bạch.

Những năm đầu thập niên 2000, bác sĩ Thanh bước chân vào Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi mà với nhiều bác sĩ khi ấy, vừa là mơ ước vừa là thử thách khắc nghiệt. Những ngày khoác áo blouse trong bệnh viện tuyến cuối, anh nhanh chóng bị cuốn vào nhịp điệu gấp gáp của ngoại khoa, phòng mổ sáng đèn từ sớm đến khuya, tiếng còi xe cấp cứu nối tiếp nhau không ngừng.

Có những ngày, anh gần như không rời phòng mổ, đi qua 8 đến 14 ca phẫu thuật liên tiếp, cứ sáu ngày lại đến một ca trực 24 giờ. Không thể đếm xuể số đêm anh cùng đồng nghiệp thức trắng để tiếp nhận bệnh nhân từ khắp các tỉnh phía Nam chuyển về, nhiều người trong tình trạng "nghìn cân treo sợi tóc". Giữa cường độ dày đặc ấy, bác sĩ Thanh dần quen với áp lực, học cách giữ sự tỉnh táo và bình tĩnh trước từng quyết định có thể thay đổi số phận một con người.

Bác sĩ Minh Thanh thăm khám cho bệnh nhân trước phẫu thuật. Ảnh: FV.

Từ một đứa trẻ trầm trồ khi thấy được điều kỳ diệu của y học, anh dần trở thành một phẫu thuật viên có phản xạ nhanh, quyết định chính xác. Ở Chợ Rẫy, bác sĩ Thanh không chỉ trưởng thành cùng từng ca mổ, mà còn đi qua những bước chuyển lớn của ngoại khoa lồng ngực: từ mổ hở truyền thống, sang nội soi, rồi đến phẫu thuật bằng robot.

Với tư duy giải phẫu tốt và sự nhạy bén với kỹ thuật mới, bác sĩ Thanh là một trong những người tiên phong ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực ở Việt Nam.

Năm 2017, anh tiếp tục được đào tạo để sử dụng robot phẫu thuật Da Vinci. Anh cũng là người đầu tiên trên thế giới được cấp chứng chỉ robot nội soi trực tiếp tại chỗ, thay vì phải sang trung tâm huấn luyện khu vực, nhờ năng lực và tỷ lệ phẫu thuật thành công vượt trội.

Triết lý “một ca mổ là một cuộc đời” được anh duy trì trong toàn bộ sự nghiệp. Anh cho rằng điều quan trọng nhất của một phẫu thuật viên là ý thức được giá trị của từng quyết định. “Với bác sĩ, đó có thể chỉ là một ca mổ trong lịch làm việc. Nhưng với bệnh nhân, đó là cả cuộc đời của họ”, anh chia sẻ.

Chính suy nghĩ này giúp anh giữ sự cẩn trọng trong từng ca phẫu thuật. Dù có những ca kéo dài 10-13 giờ, anh vẫn coi đó là thời gian cần thiết để mang lại kết quả điều trị tốt nhất, miễn là được chuẩn bị kỹ và kiểm soát chặt chẽ mọi tình huống.

Tinh thần trách nhiệm ấy cũng là lý do khiến anh chọn Bệnh viện FV làm điểm dừng tiếp theo - môi trường cho phép bác sĩ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc từng bệnh nhân, từ giai đoạn chẩn đoán đến hồi phục sau mổ.

Robot Da Vinci Xi - bàn tay nâng tầm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu tại FV

Việc FV đầu tư hơn 3 triệu USD để triển khai hệ thống robot Da Vinci Xi - thế hệ hiện đại nhất Đông Nam Á, tạo điều kiện để bác sĩ Thanh cùng ê-kíp phát triển các kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu lên một tầm cao mới.

Bác sĩ Thanh cho biết hệ thống robot Da Vinci Xi giúp tối ưu những phẫu thuật phức tạp như ung thư phổi có nạo hạch sâu, u trung thất hay các trường hợp nhược cơ. Đây là những nhóm bệnh mà phẫu thuật robot giúp giảm chấn thương, hạn chế biến chứng và hỗ trợ bệnh nhân hồi phục tốt hơn.

Sử dụng robot giúp bệnh nhân giảm chảy máu, giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế đáng kể sang chấn tâm lý. Các cánh tay robot như “bàn tay thu nhỏ” với khả năng chống rung tuyệt đối, hỗ trợ bác sĩ thao tác chính xác trong những vùng giải phẫu rất hẹp mà thậm chí mổ hở cũng khó tiếp cận như trung thất trước, tiểu khung.

Hệ thống phẫu thuật Robot Da Vinci Xi hiện đại nhất Đông Nam Á tại Bệnh viện FV. Ảnh: FV.

Camera 3D HD của robot cung cấp hình ảnh chi tiết, cho phép quan sát rõ mô và mạch máu. Bộ dụng cụ được thu nhỏ từ 12 mm xuống 8 mm giúp vết mổ nhỏ hơn, ít xâm lấn hơn và vẫn đảm bảo tầm nhìn tối ưu. Bên cạnh đó, sự cải tiến của hệ thống robot Da Vinci Xi đã khắc phục rất tốt các nhược điểm của hệ thống Si trước đó, giúp khả năng thay đổi góc nhìn liên tục, rút ngắn thời gian phẫu thuật và thời gian gây mê.

Các dụng cụ chuyên biệt như dao hàn mạch linh hoạt gần giống cổ tay người, mang lại độ chính xác cao trong những thao tác tinh vi. Dụng cụ này cũng là một điểm nhấn mang lại hiệu quả vượt trội của hệ thống Xi so với thế hệ robot Da Vinci Si trước đây, khi ứng dụng vào phẫu thuật cắt tuyến ức điều trị nhược cơ.

Trên cương vị Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, đồng thời là Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot - bác sĩ Thanh đặt mục tiêu phát triển một đội ngũ có khả năng sử dụng thành thạo robot Da Vinci Xi và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn - hiệu quả theo chuẩn quốc tế.

“FV có đủ trang thiết bị hiện đại và hệ thống chăm sóc toàn diện. Điều chúng tôi muốn mang tới là giá trị cốt lõi: phẫu thuật hiệu quả nhất, ứng dụng công nghệ y tế tiên tiến nhất, chăm sóc người bệnh chu đáo nhất”, anh nói.