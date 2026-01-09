Sữa Nestlé bị thu hồi, mẹ trẻ lo lắng vì con đã uống 6 hộp

Việc Nestlé Việt Nam thu hồi 17 lô sữa NAN vì nguy cơ liên quan đến độc tố cereulide khiến nhiều phụ huynh lo lắng, đặc biệt là những gia đình trót mua sữa "xách tay" cho con nhỏ.

Hàng chục quốc gia, bao gồm phần lớn các nước châu Âu cùng Australia, Brazil, Trung Quốc, Mexico và Nam Phi, đã phát đi cảnh báo y tế liên quan đến các sản phẩm sữa công thức có nguy cơ nhiễm độc tố. Ảnh: Lokmat.

Buổi tối muộn, Hoài Phương (25 tuổi, Hà Nội) lặng người trước màn hình điện thoại. Chỉ vài thao tác tra cứu trên các thông tin được công bố của Nestlé, cô phát hiện hộp sữa con mình đang dùng trùng khớp hoàn toàn với lô sữa NAN bị thu hồi vì lo ngại nhiễm độc tố Cereulide.

Đau lòng

Nói với Tri Thức - Znews, Hoài Phương cho biết cô mua 6 hộp sữa NAN 2 OPTIPRO 800 g dạng "xách tay" từ Nga cho con dùng dần. Bé nhà cô mới tròn 6 tháng tuổi, đã uống sữa NAN từ khi mới sinh. Trong số 6 hộp đã mua, có một hộp nằm trong danh sách thu hồi và cũng chính là hộp đang được sử dụng dở.

"Lúc biết thông tin Nestlé thu hồi sữa trên toàn thế giới, tôi vẫn nghĩ chắc không liên quan. Nhưng khi tra cứu thì phát hiện mã số trên hộp sữa con tôi đang uống trùng khớp với danh mục được công bố thu hồi do lo ngại nguy cơ nhiễm độc tố Cereulide. Tôi thực sự hoảng sợ", Phương chia sẻ.

Hộp sữa NAN 2 OPTIPRO 800 g dạng "xách tay" từ Nga con của Hoài Phương đang dùng dở. Ảnh: NVCC.

Hộp sữa NAN 2 OPTIPRO 800 g mà Phương mua có giá 475.000 đồng, được bán tại một cửa hàng ở Hà Nội. Ngay sau khi phát hiện, Phương lập tức liên hệ với người bán. Tuy nhiên, theo cô, cửa hàng hiện chỉ nhận thu hồi các sản phẩm còn nguyên, chưa sử dụng.

"Họ nói chỉ thu hồi sữa chưa mở. Tôi vẫn giữ lại hộp sữa đang dùng dở nhưng không dám cho con uống tiếp, chờ xem phía bán hàng có phương án xử lý nào khác không", bà mẹ một con nói.

Không chỉ Hoài Phương, Tố Uyên (Hà Nội) cũng rơi vào cảnh hoang mang khi phát hiện số sữa mua cho con nằm trong lô NAN bị Nestlé thu hồi.

Uyên cho biết cô mua 6 lon sữa "xách tay" để dùng dần. Sau khi kiểm tra mã lô, cả 6 lon đều trùng với danh sách thu hồi. Khi liên hệ nơi bán, cô được yêu cầu cung cấp hóa đơn mua hàng để làm thủ tục xử lý. Tuy nhiên, do mua từ ngày 31/12/2025, Uyên không còn giữ hóa đơn.

"Không có hóa đơn nên họ nói rất khó giải quyết. Tôi thực sự bối rối, không biết nên xử lý số sữa này như thế nào, vì chắc chắn không dám cho con dùng tiếp", Uyên Tố chia sẻ.

Theo Uyên, hiện con chưa có biểu hiện bất thường, song tâm lý lo lắng vẫn kéo dài khi toàn bộ số sữa dự trữ đều không thể sử dụng, trong khi chưa có hướng xử lý rõ ràng từ phía người bán.

Không khí lo lắng cũng lan rộng trên nhiều hội nhóm nuôi con nhỏ. Trên các diễn đàn Facebook, hàng loạt phụ huynh liên tục đăng bài hỏi cách kiểm tra mã lô, hướng xử lý sữa đã mua và chia sẻ trải nghiệm hoang mang khi phát hiện sản phẩm con dùng có nguy cơ bị thu hồi.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ sức khỏe từ sữa NAN bị thu hồi

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết khi trẻ uống phải sữa nhiễm khuẩn, nguy cơ tiêu chảy cấp, nôn mửa, đau bụng và các rối loạn tiêu hóa sẽ tăng lên đáng kể.

Nguyên nhân là hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ còn non nớt, rất nhạy cảm với các tác nhân bất lợi. Việc đưa những thành phần không phù hợp vào cơ thể có thể gây tổn thương niêm mạc ruột, làm suy giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Theo chuyên gia, tiêu chảy kéo dài không chỉ khiến trẻ mất nước, rối loạn điện giải và suy dinh dưỡng mà còn có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng khuyến cáo phụ huynh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng khi lựa chọn sữa cho trẻ, đặc biệt trong các giai đoạn nhạy cảm. Cha mẹ cần ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa có uy tín, lịch sử hoạt động lâu năm, được kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Biểu tượng Nestle. Ảnh: Reuters.

Mới đây, trên website chính thức, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện thu hồi mang tính phòng ngừa 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN do doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo Nestlé Việt Nam, quyết định thu hồi được đưa ra sau quá trình rà soát định kỳ nguyên liệu ở cấp tập đoàn. Kết quả kiểm tra phát hiện một nguy cơ tiềm ẩn liên quan chất lượng dầu PUFA - nguyên liệu thô do bên thứ ba cung cấp, được sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức sản xuất tại châu Âu. Nguyên liệu này có khả năng chứa dấu vết cereulide, một loại độc tố có thể được sinh ra bởi vi khuẩn Bacillus cereus.

Theo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế), Bacillus cereus là một loại vi khuẩn Gram dương, có khả năng di động, tạo nha bào và sinh ra độc tố gây ngộ độc thực phẩm. Vi khuẩn này có thể phát triển trong khoảng nhiệt độ 5-50 độ C, trong đó sinh trưởng mạnh nhất ở 35-40 độ C. Bacillus cereus thường tồn tại sẵn trong môi trường tự nhiên như đất và nước, nên rất dễ xâm nhập vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến hoặc bảo quản.

Điều đáng lo ngại là nha bào của Bacillus cereus có khả năng bám dính cao, kháng lại nhiều biện pháp làm sạch thông thường và khó bị tiêu diệt bằng nhiệt. Ngay cả khi thực phẩm đã được nấu chín hoặc hâm nóng, nha bào vẫn có thể tồn tại và tiếp tục sinh độc tố. Vì vậy, các sản phẩm thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm dành cho trẻ nhỏ, vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc nếu bị nhiễm vi khuẩn này.

Theo cảnh báo từ Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), Cereulide là một độc tố gây ngộ độc thực phẩm khởi phát nhanh, với các triệu chứng điển hình như nôn mửa, đau thắt dạ dày, khó chịu vùng bụng.

Thông tin chi tiết của 17 lô sản phẩm thuộc danh mục thu hồi:

STT Tên sản phẩm Mã Lô Hạn sử dụng (ngày/tháng/năm) 1 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 51240017A1 24/04/2027 2 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 51590017A3 29/05/2027 3 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 52520017A2 30/08/2027 4 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 52810017A1 28/09/2027 5 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g 51250017C2 25/04/2027 6 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g 51610017C1 31/05/2027 7 Nestlé NAN INFINIPRO A2 2 800g 51250017C3 25/04/2027 8 Nestlé NAN INFINIPRO A2 3 800g 51250017C4 25/04/2027 9 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g 51560017C1 26/05/2027 10 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g 51700017C1 09/06/2027 11 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51540017A3 24/05/2027 12 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51940017A1 03/07/2027 13 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51720017A1 11/06/2027 14 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g 51560017C2 26/05/2027 15 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g 51700017C2 09/06/2027 16 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g 51540017A5 24/05/2027 17 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g 51720017A2 11/06/2027

Theo Reuters, ít nhất 37 quốc gia, bao gồm phần lớn các nước châu Âu cùng Australia, Brazil, Trung Quốc, Mexico và Nam Phi, đã phát đi cảnh báo y tế liên quan đến các sản phẩm sữa công thức có nguy cơ nhiễm độc tố.

Ngày 7/1, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, yêu cầu và thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).