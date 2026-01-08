Thu hồi sản phẩm và số công bố nhiều loại mỹ phẩm phổ biến

Cục Quản lý Dược vừa ra lệnh thu hồi lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Fresh & Care sau khi mẫu kiểm nghiệm tại Aeon Long Biên (Hà Nội) chứa thành phần không công bố.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn quốc lô sản phẩm Fresh & Care Dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor Fresh+ (chai 150 ml), Kem thoa da Tiacortisol và số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm nhiều loại mỹ phẩm nước ngoài phổ biến.

Thu hồi lô dung dịch vệ sinh nổi tiếng

Sản phẩm Fresh & Care Dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor Fresh+ (chai 150 ml) bị Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành và thu hồi có số lô 24101101, hạn sử dụng 11/10/2026. Sản phẩm do Công ty cổ phần Diana Unicharm và Công ty TNHH Ifree Beauty sản xuất, chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Quyết định được đưa ra sau khi Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại TTTM Aeon Long Biên, Hà Nội, để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện sản phẩm chứa Natri benzoate, một thành phần không được kê khai trong hồ sơ công bố sản phẩm.

Theo giải trình của hai công ty, nguyên liệu Dehyton KE-AS (Cocamidopropyl Betaine) sử dụng trong quá trình sản xuất có chứa Natri benzoate để bảo quản, dẫn đến sự khác biệt với công thức đã công bố.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế trên toàn quốc thông báo ngay tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng bán, ngừng sử dụng lô sản phẩm nêu trên, đồng thời thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý các đơn vị không chấp hành theo quy định.

Sản phẩm Fresh & Care Dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor Fresh+ .

Các công ty Diana Unicharm và Ifree Beauty phải gửi thông báo thu hồi tới các nhà phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Đồng thời, các công ty cần rà soát tất cả các lô đã sản xuất để thu hồi những lô có vi phạm tương tự và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/01/2026, đảm bảo tính chính xác của báo cáo. Báo cáo hoàn tất việc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm phải được gửi về Cục trước ngày 31/01/2026.

Thu hồi kem thoa da Tiacortisol trên toàn quốc

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng ra quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm Kem thoa da Tiacortisol do Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Quyết định được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu tại hai nhà thuốc ở TP. Quảng Ngãi để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm phát hiện sản phẩm chứa Propylparaben, một thành phần không được kê khai trong hồ sơ công bố sản phẩm. Thêm vào đó, nhãn sản phẩm ghi "TiA Cortisol", gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng rằng đây là thuốc, chứ không phải mỹ phẩm.

Theo văn bản giải trình của công ty, khi thực hiện công bố sản phẩm, họ chỉ kê khai Methylparaben và bỏ qua Propylparaben, trong khi thực tế sản xuất lại sử dụng cả hai thành phần này. Do đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ các lô Kem thoa da Tiacortisol có số tiếp nhận Phiếu công bố 004937/20/CBMP-HCM.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo ngay cho các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng bán và sử dụng sản phẩm, tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các lô vi phạm, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý những đơn vị không chấp hành theo quy định pháp luật.

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh phải gửi thông báo thu hồi tới các nhà phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành tiêu hủy, đồng thời báo cáo kết quả về cục trước ngày 31/1/2026.

Thu hồi 46 sản phẩm mỹ phẩm theo đề nghị của doanh nghiệp

Trước đó, ngày 7/1, cơ quan này cũng ra quyết định thu hồi 46 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do ba doanh nghiệp tại Việt Nam đề nghị. Các sản phẩm nằm trong danh mục bị thu hồi đều thuộc các thương hiệu nước ngoài phổ biến, bao gồm các dòng mỹ phẩm chăm sóc da, tóc và vệ sinh phụ nữ.

Quyết định được đưa ra căn cứ các văn bản pháp luật về quản lý mỹ phẩm và đề nghị tự nguyện của các công ty: Công ty cổ phần Lipi Group Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Phương Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO. Theo đó, các doanh nghiệp cho biết họ không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm nêu trên, do đó đề nghị thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố đã cấp.

Sản phẩm REIHAKU HATOMUGI Facial Whip bị thu hồi phiếu công bố do doanh nghiệp không còn nhu cầu kinh doanh. Ảnh: Mariejapan.

Danh mục các sản phẩm bị thu hồi gồm nhiều loại mỹ phẩm nổi tiếng như Any Premium Golf Anti UV Sun Cream, các sản phẩm dưỡng tóc và dưỡng da của thương hiệu Kn.lab, Dr. Dola, các sản phẩm dầu gội, dầu xả, dầu dưỡng của Deve Natural Oil và Reihaku Hatomugi, cùng nhiều dòng sản phẩm vệ sinh phụ nữ như Paxmoly và Chilly.

Nhiều sản phẩm do các nhà sản xuất tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Ý cung cấp, đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố từ năm 2021 đến 2024.

Cục Quản lý Dược nhấn mạnh, các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố sẽ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.