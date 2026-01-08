Bệnh viện Bạch Mai buộc thôi việc bảo vệ sau hành động gây tranh cãi

Chiều 8/1, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai xác nhận sự việc nhân viên bảo vệ giật chăn của người nhà bệnh nhân xảy ra trong khuôn viên cơ sở y tế và đã được xử lý.

Hành động của bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai gây tranh cãi. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 8/1, đoạn video dài gần một phút lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhân viên bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) giật chăn của người nhà bệnh nhân đang nằm trong khuôn viên bệnh viện.

Trong video, người bảo vệ liên tục nhắc nhở người nhà bệnh nhân không được nằm và đắp chăn trong khuôn viên. Khi cho rằng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không được chấp hành, nhân viên này đã giật chăn và ném sang chỗ khác. Người nhà bệnh nhân sau đó nói sẽ dậy và thu dọn đồ.

Ngay sau khi video được chia sẻ, sự việc nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ và cho rằng hành động của bảo vệ thiếu kiềm chế, đặc biệt trong môi trường bệnh viện, nơi người bệnh và người nhà vốn đã mệt mỏi, căng thẳng, đặc biệt thời tiết đang lạnh nhất từ đầu đông.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác bày tỏ quan điểm thông cảm với nhân viên bảo vệ. Tài khoản Di Thiện viết: "Đừng nên đánh giá qua một đoạn video ngắn, bác bảo vệ nói là đã nhắc từ sáng đến giờ".

Tài khoản Thanh Tuấn cũng cho rằng bảo vệ bệnh viện đang làm đúng nhiệm vụ, bởi khuôn viên bệnh viện không phải nơi ngủ nghỉ tự do, đặc biệt vào ban ngày khi lượng người qua lại đông. Việc nhiều người nằm trong khuôn viên có thể ảnh hưởng đến trật tự và cảnh quan bệnh viện.

Chiều 8/1, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai xác nhận sự việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện. Theo lãnh đạo bệnh viện, lực lượng bảo vệ tại đây là nhân viên hợp đồng của một công ty an ninh tư nhân đã ký hợp đồng với bệnh viện.

"Ngay khi nắm được thông tin, bệnh viện đã làm việc với công ty an ninh và có biện pháp xử lý buộc thôi việc đối với nhân viên vi phạm. Nhân viên này đã có lời nói và hành động không phù hợp, không thể chấp nhận trong môi trường bệnh viện", lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Đơn vị đã yêu cầu công ty an ninh tăng cường tập huấn, nhắc nhở lực lượng bảo vệ về kỹ năng giao tiếp và ứng xử với người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân, nhằm tránh những sự việc tương tự xảy ra trong thời gian tới.