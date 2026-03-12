Phẫu thuật robot tại Việt Nam: Vì sao bệnh nhân vẫn phải chờ đợi?

Phẫu thuật robot được xem là xu hướng của y học hiện đại. Tuy nhiên tại Việt Nam, công nghệ này vẫn đối mặt nhiều rào cản về chi phí, thiết bị và chính sách bảo hiểm.

Ê-kíp Bệnh viện Fv thực hiện ca mổ loại bỏ khối u ở phổi bằng robot. Ảnh: Duy Hiệu.

Phẫu thuật robot được xem là một trong những bước tiến quan trọng của y học hiện đại, giúp nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tại Việt Nam, công nghệ này vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển do chi phí đầu tư lớn, số lượng cơ sở triển khai còn hạn chế và chính sách bảo hiểm chưa theo kịp.

Tại lễ ra mắt Trung tâm Phẫu thuật Robot Da Vinci của Bệnh viện FV ngày 12/3, các bác sĩ và nhà quản lý cùng bàn về triển vọng của phẫu thuật robot trong hệ thống y tế Việt Nam.

Phẫu thuật robot còn ít tại Việt Nam

Theo bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV, hiện số cơ sở y tế tại Việt Nam có hệ thống phẫu thuật robot vẫn còn khá ít so với nhu cầu thực tế. Đây cũng là lý do bệnh viện thành lập Trung tâm Phẫu thuật Robot nhằm tạo một môi trường chuyên môn tập trung, nơi các bác sĩ giàu kinh nghiệm có thể cùng hợp tác điều trị và đào tạo.

Theo bác sĩ Jean-Marcel, việc đầu tư hệ thống robot phẫu thuật không đơn giản. Chi phí thiết bị có thể lên tới vài triệu USD, chưa kể chi phí đào tạo nhân lực, bảo trì và vật tư tiêu hao trong mỗi ca mổ. Đối với các bệnh viện công lập, quá trình đầu tư còn phức tạp hơn do phải trải qua nhiều thủ tục đấu thầu và quy trình phê duyệt.

"Chính vì vậy, dù công nghệ phẫu thuật robot đã xuất hiện trên thế giới từ nhiều năm trước, tại Việt Nam số cơ sở triển khai vẫn còn hạn chế", bác sĩ Jean-Marcel nói.

Rào cản lớn nhất để thực hiện một mổ robot vẫn là chi phí. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở khu vực phía Nam, một số bệnh viện công như Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa robot phẫu thuật vào hoạt động từ hơn 10 năm trước. Tại Bệnh viện Bình Dân, robot phẫu thuật chủ yếu được sử dụng trong các phẫu thuật tiết niệu.

Trong khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai thêm một số lĩnh vực khác như phẫu thuật lồng ngực. Tuy nhiên, danh mục kỹ thuật được bảo hiểm chi trả cho phẫu thuật robot cũng chưa nhiều.

Bác sĩ Jean-Marcel cho hay chi phí cho một ca mổ robot thường cao hơn so với phẫu thuật nội soi hoặc mổ hở. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí đầu tư thiết bị lớn, cùng với các dụng cụ và vật tư tiêu hao chuyên biệt sử dụng trong mỗi ca mổ.

Bài toán bảo hiểm y tế

Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là khả năng chi trả của bảo hiểm y tế đối với phẫu thuật robot. TS.BS Bùi Chí Thương, Trưởng khối Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) nhận định việc bảo hiểm chi trả ngay toàn bộ chi phí phẫu thuật robot là điều khó xảy ra trong giai đoạn đầu.

Ông cho biết, ngay cả nhiều kỹ thuật phẫu thuật nội soi hiện nay trong bệnh viện công cũng chỉ được bảo hiểm chi trả một phần. Nguyên nhân là các cơ quan quản lý cần thời gian để đánh giá hiệu quả lâm sàng cũng như xây dựng chính sách phù hợp.

Theo bác sĩ Thương, trong thực tế có thể tồn tại sự phân khúc dịch vụ. Những bệnh nhân có điều kiện kinh tế có thể lựa chọn công nghệ cao như phẫu thuật robot, trong khi các phương pháp khác vẫn phù hợp với nhiều người bệnh.

"Các bệnh viện cũng có thể xây dựng các quỹ hỗ trợ nhằm giúp bệnh nhân khó khăn tiếp cận điều trị bằng công nghệ mới", bác sĩ Thương chia sẻ.

Các chuyên gia trao đổi về tương lai phẫu thuật robot tại Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện FV.

TS Bùi Chí Thương cho biết tại nhiều bệnh viện công đã có robot phẫu thuật, số lượng bệnh nhân đăng ký thường rất đông và nhiều trường hợp phải chờ đợi vì thiếu thiết bị. Điều này cho thấy nhu cầu của người bệnh là có thật và nếu được đầu tư thêm trang thiết bị, số ca phẫu thuật robot có thể tăng mạnh trong những năm tới.

Ở góc nhìn quốc tế, PGS.TS Nguyễn Quốc Trường Chinh, Giám đốc Đơn vị Phẫu thuật Xâm lấn Tối thiểu Phụ khoa, Trung tâm Sản Phụ khoa, Đại Học Texas (Mỹ), cho rằng khi đánh giá chi phí phẫu thuật robot cần xem xét tổng chi phí xã hội chứ không chỉ chi phí của ca mổ.

Bác sĩ Chinh cho biết tại Mỹ, nhiều ca phẫu thuật robot cho phép bệnh nhân xuất viện trong ngày, trong khi phẫu thuật mổ hở có thể khiến bệnh nhân phải nằm viện hai đến ba ngày. Thời gian nằm viện dài hơn đồng nghĩa với chi phí chăm sóc và nguy cơ nhiễm trùng tăng lên. Ngoài ra, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn cũng giúp họ sớm quay lại công việc và sinh hoạt bình thường.

Cùng quan điểm, bác sĩ Jean-Marcel cho biết công nghệ này cho phép bác sĩ thao tác chính xác hơn nhờ hệ thống camera phóng đại và cánh tay robot linh hoạt. Nhờ đó, tổn thương mô lành được giảm thiểu, nguy cơ biến chứng thấp hơn và thời gian hồi phục của bệnh nhân nhanh hơn.

Theo dữ liệu cập nhật về hệ thống phẫu thuật robot Da Vinci trên thế giới, công nghệ này đang được triển khai ngày càng rộng rãi và cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh tại nhiều khu vực. Tại Đông Nam Á, bản đồ lắp đặt hệ thống da Vinci cho thấy số ca phẫu thuật robot ở khu vực này tăng trưởng khoảng 32%.

Chuyên ngành tiết niệu vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong các ca phẫu thuật bằng robot. Tuy nhiên, nhờ sự xuất hiện của công nghệ da Vinci Xi, các lĩnh vực khác như ngoại tổng quát, phụ khoa và phẫu thuật lồng ngực cũng bắt đầu ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.