5 dấu hiệu là 'cảnh báo đỏ' gan, thận đang có vấn đề

Buổi sáng là thời điểm "vàng" để kiểm tra tình trạng sức khỏe. 5 dấu hiệu bất thường dưới đây xuất hiện, đừng chủ quan bởi đó có thể là lời "cảnh báo đỏ" về các bệnh lý tiềm ẩn.

Những dấu hiệu nhỏ trên cơ thể là cảnh báo đỏ sức khỏe đang có vấn đề, cần kiểm tra sức khỏe ngay kẻo hối không kịp.

Thức dậy với cảm giác mệt mỏi kéo dài dù đã ngủ đủ giấc

Thông thường, một giấc ngủ ngon sẽ giúp cơ thể phục hồi năng lượng. Tuy nhiên, nếu bạn vừa mở mắt đã thấy uể oải, chân tay nặng nề như chưa hề được nghỉ ngơi, đây có thể là dấu hiệu của chứng thiếu máu, suy nhược cơ thể hoặc các vấn đề về tuyến giáp. Tình trạng này kéo dài cũng cảnh báo gan của bạn đang quá tải, không kịp đào thải độc tố trong đêm, khiến cơ thể bị "nhiễm độc" nhẹ gây cảm giác lờ đờ, thiếu sức sống.

Chóng mặt, hoa mắt ngay khi vừa bước xuống giường

Cảm giác choáng váng, đứng không vững khi vừa thức dậy thường bị nhầm lẫn với hiện tượng hạ đường huyết nhẹ. Thế nhưng, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, bạn cần cảnh giác với các bệnh về huyết áp hoặc thoái hóa đốt sống cổ gây cản trở lưu thông máu lên não. Đây cũng là một trong những dấu hiệu sớm của các vấn đề về tim mạch hoặc nguy cơ đột quỵ ở người trung niên và cao tuổi mà chúng ta tuyệt đối không được lờ đi.

Hơi thở có mùi hôi nồng nặc hoặc đắng miệng

Dù vệ sinh răng miệng kỹ vào tối hôm trước nhưng sáng ra vẫn thấy miệng đắng ngắt hoặc có mùi hôi khó chịu, hãy chú ý đến hệ tiêu hóa và gan mật. Miệng đắng thường liên quan đến sự bài tiết mật bất thường, trong khi hơi thở có mùi lạ (không phải do răng sâu) có thể là triệu chứng của viêm loét dạ dày hoặc trào ngược thực quản. Cơ thể đang cố gắng báo hiệu rằng hệ thống xử lý bên trong đang gặp trục trặc lớn.

Bị phù nề ở mặt hoặc bắp chân

Nhiều người thức dậy với gương mặt sưng húp hoặc bọng mắt to, chân có cảm giác căng cứng. Nếu hiện tượng này biến mất nhanh sau khi vận động thì có thể do uống quá nhiều nước trước khi ngủ. Tuy nhiên, nếu phù nề kéo dài và xuất hiện thường xuyên, đó là dấu hiệu cho thấy thận hoặc tim đang suy yếu. Khi thận không thể lọc bỏ chất lỏng dư thừa hiệu quả, nước sẽ tích tụ lại trong các mô, tạo nên tình trạng phù nề đặc trưng vào buổi sáng.

Cứng khớp hoặc đau mỏi các khớp xương

Nếu bạn mất hơn 30 phút để "làm nóng" cơ thể, các khớp tay, chân mới có thể cử động linh hoạt, đây là dấu hiệu điển hình của viêm khớp dạng thấp hoặc thoái hóa khớp sớm. Ở trạng thái khỏe mạnh, các khớp sẽ không bị đơ cứng sau một đêm nằm yên. Việc cơ thể "kêu cứu" thông qua những cơn đau nhức buổi sáng là lời nhắc nhở bạn nên kiểm tra lại nồng độ axit uric trong máu hoặc tình trạng loãng xương của mình.